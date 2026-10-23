León XIV mantiene su visita a Perú a pesar de las incógnitas sobre su salud

La esperada visita de León XIV a Perú avanza, a pesar de que la reciente operación del pontífice por un tumor pulmonar ha llevado a intensificar la organización sanitaria y logística del evento. El itinerario compartido por Perú Info contempla seis días de actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Este viaje es parte de la primera gira latinoamericana del papa, que también abarca Uruguay y Argentina. Aunque la programación en Perú incluye los actos principales, el Vaticano tiene la facultad de realizar modificaciones si la salud del pontífice, las condiciones climáticas o los desplazamientos lo aconsejan.

Un programa confirmado, con margen para ajustes

El nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco, aseguró que el programa se mantiene firme. De igual manera, Juan Bytton, secretario general de la visita y portavoz del Arzobispado de Lima, explicó que la Santa Sede no ha notificado ninguna cancelación, aplazamiento o cambio en la planificación.

Una delegación del Vaticano regresará al país el 26 de octubre para llevar a cabo una última inspección antes de la llegada del papa, que permitirá revisar:

Las rutas terrestres y aéreas.

Las medidas de seguridad.

Los espacios para las celebraciones.

La asistencia médica en cada ciudad.

Las condiciones de acceso tanto para el pontífice como para los fieles.

La organización contempla la utilización de un helicóptero militar modificado como ambulancia, hospitales designados en cada destino y un ascensor opcional para facilitar el acceso a la Catedral de Lima. El equipo médico de León XIV le acompañará a lo largo de toda la gira.

El itinerario oficial

La visita comenzará el miércoles 11 de noviembre, cuando el papa arribe a Lima desde Buenos Aires. El programa incluye una recepción oficial en la Base Aérea del Callao, una ceremonia en el Palacio de Gobierno y un encuentro con autoridades, miembros de la sociedad civil y diplomáticos en el Gran Teatro Nacional.

Fecha Lugar Principales actividades 11 de noviembre Lima Bienvenida oficial, visita a la presidenta y encuentro institucional 12 de noviembre Lima Reunión con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y jóvenes 13 de noviembre Chiclayo y Pimentel Misa multitudinaria, visita a una capilla y encuentro universitario 14 de noviembre Chiclayo, Santa Cruz y Zaña Coronación de la Virgen Inmaculada y actos pastorales 15 de noviembre Cusco y Pucallpa Encuentros con misioneros y representantes de pueblos amazónicos 16 de noviembre Lima y Callao Visita a un centro asistencial y despedida antes del regreso a Roma

El jueves 12 será un día dedicado a la Iglesia peruana. León XIV se encontrará con el episcopado y participará en una ceremonia en la Catedral de Lima. Por la tarde, llevará a cabo una vigilia con jóvenes y universitarios, uno de los eventos que se espera atraiga a un gran número de asistentes.

El viernes, el viaje se trasladará a Chiclayo, una diócesis que guarda una conexión especial con el pontífice. Allí celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y visitará la capilla dedicada a san Óscar Romero. Además, se reunirá con el sector universitario.

La geografía marca el ritmo del viaje

El domingo será sin duda el día más exigente. El papa primero se dirigirá a Cusco, ubicado a más de 3.000 metros de altitud, para luego continuar hacia Pucallpa, en la Amazonía peruana. Este cambio drástico entre la altura andina y el clima cálido y húmedo de Ucayali requerirá un control minucioso de los tiempos de descanso y las trayectorias.

Este recorrido también posee un fuerte simbolismo. León XIV ha pasado más de dos décadas en Perú, donde pasó de ser misionero a convertirse en obispo y adquirió la nacionalidad peruana en 2015. Su retorno busca estrechar lazos con las comunidades que han forjado su vida pastoral, especialmente en la sierra y la selva.

El aspecto de la salud será determinante. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, comentó que no se esperan cambios significativos, salvo algunas variaciones por condiciones meteorológicas. Sin embargo, la experiencia acumulada en los viajes papales demuestra que los horarios pueden ajustarse o alterarse hasta el último momento.

La curiosidad en Perú va más allá del ámbito religioso. La visita atraerá a miles de fieles, requerirá un despliegue de seguridad considerable y pondrá a prueba la cooperación entre el Gobierno, la Iglesia y las autoridades locales. Para León XIV, esta será una prueba de resistencia física y una chance de colocar a Perú en el corazón de su primer gran mensaje latinoamericano.

Como un detalle interesante, el pontífice podría optar por un ascensor para evitar las escalinatas de la Catedral de Lima y dispone de un helicóptero listo para actuar en caso de cualquier emergencia durante su ruta que abarca costa, Andes y Amazonía.