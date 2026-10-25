María Corina Machado vuelve a Venezuela tras meses de exilio y reabre el pulso por el futuro del país

María Corina Machado ya está en Venezuela.

Después de casi diez meses fuera del país y de múltiples intentos frustrados de cruzar la frontera, la dirigente opositora ha regresado este domingo y tiene previsto reaparecer públicamente en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto.

Su llegada se produce en un escenario político marcado por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero y por las negociaciones sobre el futuro institucional venezolano.

La propia Machado ha confirmado su presencia en el país con un breve mensaje publicado en su cuenta oficial de X: «Estoy aquí, con ustedes».

Sus palabras han generado una gran expectación entre sus seguidores, mientras miles de ciudadanos reclaman garantías democráticas y un calendario electoral que permita definir el rumbo político de Venezuela.

La noticia también ha sido respaldada públicamente por Edmundo González, candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024, quien ha destacado la relevancia de la jornada para los venezolanos. La oposición sostiene que aquellos comicios dieron la victoria a González, frente a los resultados anunciados por las autoridades chavistas, cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada.

Las claves de cómo Machado entró en Venezuela y qué sabía la Casa Blanca. https://t.co/RdX18hYJXz — David Alandete (@alandete) October 25, 2026

Una operación diplomática para facilitar su regreso

La vuelta de Machado habría sido posible gracias a una serie de contactos diplomáticos desarrollados durante las últimas semanas, con la participación de varios países y conocimiento de la Administración estadounidense. Este respaldo, o al menos la decisión de no bloquear la operación, habría resultado determinante después de los obstáculos que la dirigente encontró en anteriores ocasiones.

Entre junio y septiembre, Machado habría sufrido hasta ocho intentos fallidos de regresar a Venezuela. Uno de los episodios más relevantes se produjo en junio, cuando las autoridades impidieron su entrada y llegaron a cerrar el espacio aéreo, según la información difundida sobre aquellos acontecimientos.

El papel de Washington cobra especial importancia por la influencia que ejerce sobre el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez desde la intervención estadounidense de enero. La Administración de Donald Trump mantiene contactos con las autoridades venezolanas y participa en conversaciones relacionadas con la evolución política y económica del país.

Hace dos semanas, el presidente estadounidense respondió que todo saldría bien cuando fue preguntado por las dificultades de Machado para regresar. La consulta se produjo después de que la opositora publicara un artículo en The New York Post en el que defendía su derecho a volver a su país. Las gestiones diplomáticas que facilitaron su retorno ya estaban en marcha por entonces.

Diferencias dentro de la estrategia de Washington

La posición estadounidense respecto a Machado ha estado marcada por distintos enfoques dentro de la propia Administración. Mientras algunos responsables, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau, habrían defendido la conveniencia de facilitar su regreso, Trump ha mantenido contactos con el Gobierno de Delcy Rodríguez y ha impulsado acuerdos vinculados al sector petrolero.

Paralelamente, Washington ha mantenido vías de comunicación con otros representantes de la oposición venezolana, entre ellos Dinorah Figuera, expresidenta de la Asamblea Nacional, que participa en conversaciones con el actual poder político.

La ausencia de obstáculos estadounidenses al regreso de Machado constituye, por tanto, un elemento relevante para comprender cómo se ha podido concretar su entrada tras meses de dificultades. No obstante, las consecuencias políticas de este movimiento dependerán de la evolución de las relaciones entre el Gobierno, la oposición y los actores internacionales.

De las movilizaciones en Europa al regreso a casa

Durante su estancia fuera de Venezuela, Machado realizó distintas visitas internacionales, entre ellas a Portugal, Italia y España. En Madrid protagonizó un encuentro multitudinario en la Puerta del Sol, donde se reunió con ciudadanos venezolanos y expresó su intención de regresar.

Ahora, su presencia en Barquisimeto abre una nueva etapa para la dirigente, que mantiene un papel destacado en la oposición al chavismo y recibió el Premio Nobel de la Paz. Su regreso coincide con un momento de profunda transformación política y con las demandas de amplios sectores de la sociedad venezolana para conocer las condiciones y los plazos de una futura convocatoria electoral.

La reaparición pública de Machado será una prueba de la capacidad de la oposición para recuperar presencia dentro del país y de las garantías que puedan ofrecer las autoridades tras su llegada. Su retorno, además de tener un fuerte significado simbólico para sus seguidores, sitúa nuevamente a la dirigente en el centro de las negociaciones sobre el futuro de Venezuela.