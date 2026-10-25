Milei acusa a Sánchez de utilizar la Ley de Nietos para intentar amañar las elecciones

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a arremeter contra Pedro Sánchez con duras críticas a su gestión y nuevas acusaciones relacionadas con la política de nacionalidad española. Durante una intervención en la Fundación Faro, un centro de pensamiento próximo a su espacio político, el mandatario argentino cuestionó la aplicación de la conocida como Ley de Nietos y sugirió que el Gobierno podría estar utilizándola para favorecer electoralmente a la izquierda.

Según la interpretación de Milei, la concesión de la ciudadanía española a descendientes de emigrantes podría ampliar el electorado favorable al PSOE. El dirigente argentino sostuvo que Sánchez estaría promoviendo la nacionalización de personas en distintos países con la intención de que participen en las elecciones y respalden a las fuerzas progresistas. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones lanzadas por Milei y no constituyen, por sí mismas, una prueba de manipulación electoral.

Milei utiliza el lema de Sánchez para lanzar un nuevo ataque

El presidente argentino también aprovechó su discurso para recuperar el lema «soy zurdo», empleado por Pedro Sánchez para reivindicar su identidad política y defender sus planteamientos ideológicos.

Milei reinterpretó esa expresión en clave de corrupción y recurrió al término coloquial argentino «chorro», utilizado para referirse a un ladrón. «Si ser chorro es de zurdo, soy zurdo», planteó el mandatario, en una intervención con la que volvió a dirigir sus críticas contra el presidente del Gobierno español.

La frase se enmarca en la disputa política que mantienen ambos dirigentes y en la utilización de consignas ideológicas como instrumento de confrontación. El lema también ha sido objeto de controversia en España, donde el Partido Popular lo ha empleado en contenidos satíricos generados mediante inteligencia artificial para aludir a personas del entorno del PSOE, entre ellas Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

El presidente argentino reclama un giro político en España

Más allá de sus reproches personales, Milei trasladó su discurso al escenario electoral español. El dirigente argentino expresó su deseo de que la denominada «ola azul», expresión utilizada para describir el avance de posiciones de derecha, alcance también a España.

Su objetivo declarado es que el PSOE y las fuerzas de izquierda pierdan el poder tras las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Con este mensaje, Milei volvió a intervenir en el debate político español y situó la confrontación ideológica con Sánchez en el centro de su discurso.

Las declaraciones vuelven a evidenciar el enfrentamiento entre ambos presidentes, cuyas diferencias políticas se han traducido en sucesivos cruces verbales. En esta ocasión, la Ley de Nietos, el debate sobre la nacionalidad y las próximas elecciones españolas han servido de escenario para una nueva ofensiva retórica del mandatario argentino.