Jorge Rodríguez, el hermano de la chavista Delcy, visitó 3 veces España disfrazado y con la complicidad de Sánchez, para hacer chanchullos

La investigación presentada por OKDIARIO sitúa a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, en medio de una operación diplomática y financiera que se ha llevado a cabo en España con el máximo secreto.

De acuerdo a esta información, Rodríguez habría viajado hasta en tres ocasiones al país bajo una identidad y apariencia modificadas, con el fin de reunirse con mediadores noruegos. Su misión: negociar deudas de Venezuela y buscar alternativas para los compromisos económicos acumulados por el régimen de Nicolás Maduro.

Este relato se inscribe en un periodo donde Madrid se convirtió en un punto de encuentro crucial para actores venezolanos, empresarios, enviados internacionales y antiguos líderes españoles. Las reuniones se realizaron en la penumbra, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantenía una postura ambigua frente a Caracas.

Una red de intermediación con Madrid como escenario

La presencia del hermano de Delcy en España suscita dos interrogantes. La primera es cómo logró entrar y moverse sin que se conocieran sus desplazamientos. La segunda se refiere al posible conocimiento que pudieron tener las autoridades españolas acerca de dichas visitas.

La acusación política sobre una “complicidad de Sánchez” debe distinguirse de los hechos comprobados. La información recopilada sugiere viajes encubiertos y contactos con mediadores noruegos, pero no establece por sí misma que el presidente ordenara, aprobara o interviniera directamente en esas gestiones.

El contexto, por otro lado, resalta la delicadeza del asunto:

Delcy Rodríguez ha sido una figura clave en el poder chavista y una habitual interlocutora en negociaciones internacionales.

ha sido una figura clave en el poder chavista y una habitual interlocutora en negociaciones internacionales. Noruega ha tenido un rol significativo como mediador entre el Gobierno venezolano y la oposición.

ha tenido un rol significativo como mediador entre el Gobierno venezolano y la oposición. España mantiene lazos políticos, económicos y familiares con Venezuela.

mantiene lazos políticos, económicos y familiares con Venezuela. Las sanciones internacionales han hecho que cualquier operación financiera relacionada con Venezuela sea un tema con profundas implicaciones diplomáticas.

El Gobierno de Maduro buscaba renegociar deudas, mantener abiertos los canales de financiación y evitar que sus acreedores aprovecharan la situación para bloquear activos o exigir pagos en tribunales internacionales. Para la oposición y ciertos gobiernos europeos, cualquier negociación tendría que incluir garantías tanto políticas como electorales.

El antecedente del caso Delcy

La operación trae a la memoria el episodio que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando Delcy Rodríguez aterrizó en Madrid a pesar de las restricciones impuestas sobre ella. Durante esa visita, mantuvo contactos con José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes.

Aquel encuentro generó una tormenta política, ya que el Gobierno negó inicialmente algunos detalles, mientras la oposición exigía explicaciones sobre el contenido de la reunión. El llamado Delcygate dejó una interrogante que vuelve a estar sobre la mesa: hasta qué punto España permitió que figuras del chavismo utilizaran su territorio para gestionar cuestiones políticas, a pesar de las sanciones.

La investigación judicial en torno al entorno venezolano también ha vinculado a varios empresarios y sociedades con operaciones asociadas a Plus Ultra, el rescate público de la aerolínea y a supuestas gestiones de influencia. The Objective ha señalado que un empresario investigado por la Audiencia Nacional identificó a Delcy como interlocutora para diversas gestiones administrativas en Venezuela.

Este dato no prueba que todas las operaciones estén conectadas en una misma trama. De hecho, las investigaciones judiciales siguen abiertas en varias líneas, y todavía se debe determinar si existió una estructura conjunta, quién tomó las decisiones y qué contraprestaciones se realizaron.

Qué puede ocurrir ahora

El asunto podría evolucionar en tres direcciones distintas:

Más documentos sobre los desplazamientos. Registros migratorios, comunicaciones y declaraciones podrían esclarecer quién organizó los viajes y qué autoridades tenían conocimiento de su presencia. Nuevas diligencias judiciales. Si las reuniones impactaron en operaciones financieras, pagos o intermediación política, la Audiencia Nacional podría explorar posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo o falsedad documental. Presión política sobre el Gobierno. La oposición probablemente exigirá explicaciones sobre los controles de entrada y la relación de Sánchez con los interlocutores venezolanos.

Lo esencial será diferenciar entre la diplomacia informal y un posible uso irregular de las instituciones. España puede servir como sede de negociaciones internacionales, pero cualquier operación que involucre a personas sancionadas requiere controles estrictos y una trazabilidad clara.

Por el momento, el caso dibuja una situación incómoda: viajes discretos, negociaciones sobre deudas y una red de intermediarios que convirtió a Madrid en un escenario de reuniones paralelas para resolver los problemas del poder venezolano.