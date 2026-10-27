El regreso de María Corina Machado a Venezuela obliga a Washington a acelerar la transición

María Corina Machado ha regresado a Venezuela tras casi diez meses de ausencia en el extranjero. Su aparición en Barquisimeto, seguida por una caravana rumbo a Caracas, coincide con un ambicioso plan de Washington que busca reformar las instituciones del país y allanar el camino hacia unas elecciones presidenciales. Los detalles que han sido revelados por ABC mantienen el calendario bajo presión.

La líder opositora comunicó su llegada con un breve mensaje: «Estoy aquí. Con ustedes». Más tarde, se la vio en una iglesia de Santa Rosa, en Lara, rodeada de sus seguidores. Su regreso marca el fin de un largo periodo de clandestinidad y exilio, aunque también plantea una pregunta crucial: ¿qué capacidad real tendrá para influir en una transición que otros han negociado dejando de lado su figura?

Un regreso meticulosamente planeado

Machado dejó Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz, después de meses ocultándose ante la persecución del chavismo. Según informes de medios internacionales, ingresó desde Colombia y se trasladó por carretera hacia la capital. A lo largo del trayecto, una multitud de simpatizantes salió a las calles para darle la bienvenida.

La operación no parece ser un mero gesto simbólico. Su regreso persigue recuperar la iniciativa política y presionar para que cualquier cambio garantice la celebración de elecciones libres, ofrezca seguridades para la oposición y reconozca el liderazgo opositor elegido en las urnas. Además, altera el equilibrio en la oposición, donde algunos sectores están dialogando con el actual gobierno, mientras que otros se oponen a cualquier pacto que no lleve a una ruptura clara con el régimen.

Su regreso se produjo con el aval de Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que las condiciones de seguridad son producto de negociaciones entre el chavismo y parte de la oposición. Según Estados Unidos, esas conversaciones han facilitado la liberación de presos políticos y el retorno de exiliados.

Sin embargo, Machado y su partido, Vente Venezuela, no forman parte de manera directa de esas negociaciones. Esta exclusión podría convertirse en un desafío para la Administración de Donald Trump. Washington aspira a que el proceso avance, pero también debe tener cuidado de que la transición no dé la impresión de estar diseñada sin la participación de la dirigente opositora con mayor capacidad de movilización.

El cronograma de Estados Unidos

El plan estadounidense prevé tres pasos secuenciales:

Renovar el Tribunal Supremo de Justicia antes de mediados de diciembre. Reformar el Consejo Nacional Electoral posteriormente. Activar el procedimiento constitucional que permita convocar elecciones presidenciales en un plazo de seis meses.

El primer paso implicaría seleccionar 32 nuevos magistrados a través de un comité con representantes del PSUV y de sectores opositores relacionados con la Asamblea Nacional elegida en 2015. Esta propuesta necesitaría posteriormente el apoyo del Parlamento.

La meta de Washington es reemplazar las instituciones que han permitido al chavismo controlar la justicia y los procesos electorales. Sin embargo, el verdadero reto radica en la ejecución. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha fijado una fecha para las elecciones, y el nuevo Consejo Nacional Electoral jugaría un papel clave en ese calendario.

Además, el plan contempla que Delcy Rodríguez declare la ausencia definitiva de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esta decisión daría inicio formal al periodo electoral, pero mantendría a la antigua vicepresidenta en una posición central durante la transición. Para algunos sectores de la oposición, el peligro existe en cambiar el rostro del poder sin derribar su estructura.

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Posibles escenarios a futuro

El escenario más optimista apunta hacia una negociación amplia. Machado podría solicitar su inclusión formal en el proceso y aprovechar su regreso para movilizar a la sociedad civil sin generar una ruptura inmediata. Su presencia también puede servir para asegurarse de que las reformas no se limiten a un mero cambio superficial.

El segundo escenario, por otro lado, conlleva un enfrentamiento con el poder interino y Washington. Si las autoridades limitan sus movimientos o intentan neutralizar su influencia, el proceso perderá credibilidad tanto dentro como fuera del país. La oposición podría fragmentarse nuevamente entre quienes aceptan una apertura gradual y quienes demandan elecciones inmediatas.

También existe el riesgo de que el calendario institucional se extienda indefinidamente. La renovación de tribunales y autoridades electorales requiere de acuerdos complejos. El chavismo podría estar dispuesto a aceptar cambios formales para ganar tiempo, mientras Estados Unidos busca una estabilidad y la oposición reclama una transformación más profunda.

Machado regresa con capital político en mano, pero no con control institucional. Su reto será transformar la movilización popular en una capacidad de negociación efectiva. El desafío para Washington será demostrar que la transición va más allá de simplemente apartar a Maduro, implicando en realidad permitir que sean los venezolanos quienes decidan quién debe gobernar.