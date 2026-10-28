Flávio Bolsonaro se refugia en Estados Unidos tras desafiar a la Justicia brasileña

El viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos marca el inicio de una nueva crisis tanto política como judicial en Brasil. De acuerdo con lo informado por Okdiario, el senador abandonó el país después de que la Justicia le ordenara entregar sus documentos de viaje.

Su salida se produjo solo unos días tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva. Fuentes citadas por diferentes medios internacionales indican que Bolsonaro ya se encuentra en Estados Unidos, donde habría tenido un encuentro con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Texas. Aún no se ha aclarado el recorrido que tomó para llegar allí, aunque las autoridades brasileñas están investigando si realizó una escala en Argentina antes de emprender vuelo hacia el territorio estadounidense.

Una orden judicial incumplida

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, concedió a Bolsonaro un plazo de 24 horas para que entregara sus pasaportes. Esta decisión forma parte de una investigación que indaga sobre presunto blanqueo de capitales en relación a empresas relacionadas con el sector de las apuestas digitales.

El senador no respetó dicho plazo, lo que llevó a la Policía Federal a cancelar tanto su pasaporte ordinario como el diplomático, el último de los cuales está vinculado a su condición de senador. Esta orden también le prohibía salir de Brasil, lo que podría complicar su situación legal.

El caso presenta varios problemas de inmediato:

La probable desobediencia de una orden explícita del Supremo.

La validez de su entrada en Estados Unidos con sus documentos brasileños anulados.

La posibilidad de que el senador solicite protección o asilo político.

Además, Bolsonaro aún cuenta con un pasaporte italiano, según apuntan informaciones de medios brasileños y españoles. Este documento podría explicar cómo consiguió salir de Brasil, aunque no mitiga las consecuencias de haber ignorado la orden judicial.

Washington toma posición

La Administración de Donald Trump confirmó que se otorgarán visados a Flávio Bolsonaro y a su familia. Un alto funcionario del Departamento de Estado comunicó que Estados Unidos permitirá su entrada, mientras que allegados al senador aseguran que ya ha llegado al país.

Esta decisión tiene un evidente trasfondo político. Eduardo Bolsonaro ha establecido relaciones estrechas con sectores conservadores estadounidenses y ha defendido durante meses una postura firme frente a los procesos judiciales que afectan a su familia en Brasil. La recepción de Flávio en Estados Unidos podría convertir un litigio interno en Brasil en un nuevo punto de tensión entre ambos países.

Sin embargo, Washington no ha confirmado la existencia de una solicitud formal de asilo. Por su parte, el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, también desmintió que Bolsonaro hubiera pedido protección en Argentina, país que estuvo en las primeras versiones sobre su huida.

Entender la diferencia entre visado y asilo es crucial. El primero permite la entrada y la permanencia bajo ciertas condiciones, mientras que el segundo implica alegar persecución y abre un proceso específico, con repercusiones diplomáticas y jurídicas mucho más complejas.

El precedente de Jair Bolsonaro

Esta crisis se presenta en un momento especialmente delicado para el bolsonarismo. Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente de Brasil, enfrenta múltiples investigaciones y ha convertido su confrontación con el Supremo en uno de los ejes centrales de la política nacional.

Flávio había intentado posicionarse como el heredero electoral de ese movimiento. Su derrota ante Lula debilita esa estrategia; sin embargo, su salida del país puede fortalecer el discurso de sus simpatizantes, quienes presentan las causas judiciales como una persecución política. Para el Gobierno brasileño, no obstante, este caso demuestra que un líder con recursos y apoyos internacionales puede intentar eludir las decisiones judiciales.

El desenlace de esta situación dependerá de diversos factores:

Que la Policía Federal confirme oficialmente cómo salió del país. Que el Supremo solicite su regreso o imponga nuevas medidas cautelares. Que Estados Unidos limite su estancia a un visado común o gestione una petición de asilo. Que el Senado brasileño tome alguna medida contra él.

Este episodio también podría influir en las relaciones entre Lula y Trump. Brasil defenderá la autonomía de su sistema judicial, mientras que cualquier movimiento de Washington hacia Bolsonaro podría ser interpretado como una crítica indirecta a la Justicia brasileña.

Por el momento, Flávio Bolsonaro ha conseguido ganar tiempo y distancia física. Sin embargo, la anulación de sus pasaportes no elimina la investigación: simplemente lleva el conflicto a un escenario internacional donde cada decisión tendrá un costo político considerable.