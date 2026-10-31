Perú quiere su propio CECOT: Keiko Fujimori apuesta por la mano dura de Bukele

La reciente visita de Keiko Fujimori al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ha puesto la seguridad penitenciaria en el centro del interés en la relación entre Perú y El Salvador. La mandataria peruana está explorando la posibilidad de adaptar algunas de las políticas implementadas por Nayib Bukele en las cárceles de su país.

Fujimori recorrió las instalaciones de alta seguridad y, tras ello, se reunió con Bukele en la Casa Presidencial. Esta cita sirvió para dialogar sobre cooperación en ámbitos como la seguridad, la justicia, la salud y el turismo. Sin embargo, el mensaje más contundente se emitió desde la prisión: Lima busca que los centros penitenciarios no se conviertan en refugios para organizaciones criminales.

La presidenta anunció que Perú está trabajando en seis prisiones que aún están pendientes de finalizar y que se prevé la incorporación de dos más. Una de ellas estará destinada a internos considerados de alta peligrosidad, con un diseño que tomará como referencia el CECOT. La otra acogerá a reclusos de menor riesgo e integrará talleres productivos.

La atracción por el modelo salvadoreño

El CECOT se ha transformado en un símbolo internacional de la estrategia de Bukele frente a las pandillas. Esta instalación, inaugurada en 2023, alberga a reclusos relacionados con estructuras criminales y aplica un régimen de aislamiento, así como una vigilancia intensificada. Durante la visita, la delegación peruana recibió explicaciones sobre los protocolos de custodia, la vigilancia perimetral y la gestión del centro.

Fujimori ha subrayado que su intención no es replicar mecánicamente el modelo salvadoreño. Según sus declaraciones, su propuesta se centra en examinar qué aspectos pueden integrarse dentro del marco peruano. Entre los puntos que se consideran se encuentran:

La construcción ágil de nuevos centros penitenciarios.

La estricta separación de los reclusos según su nivel de peligrosidad.

El control sobre las comunicaciones y la seguridad perimetral.

La disminución del tiempo inactivo mediante el trabajo y la formación.

La restricción de la capacidad de las cárceles para coordinar actividades delictivas.

Este planteamiento surge a raíz de un problema que Perú enfrenta desde hace años: el hacinamiento y la dificultad para controlar el poder de las bandas dentro de los penales. La creación de más plazas podría mitigar la presión actual, pero no aborda de forma directa la corrupción, la escasez de personal especializado ni la problemática de las comunicaciones ilegales.

Una alianza con límites políticos y legales

La cooperación entre ambos gobiernos también presenta una dimensión diplomática. San Salvador aporta su experiencia y respaldo político a una agenda de mano dura que Fujimori quiere presentar como una respuesta al crimen organizado. Perú, por su lado, busca implementar soluciones visibles ante una inseguridad que afecta a ciudades, comercios y transportistas.

No obstante, el acuerdo se enfrenta a varias limitaciones. El sistema penitenciario peruano no opera en el mismo ámbito que el salvadoreño. Las organizaciones criminales, el tamaño del territorio, la expansión de la extorsión y la presencia de redes internacionales exigen una estrategia más integral que la simple edificación de megacárceles.

Además, es esencial encontrar un equilibrio entre seguridad y derechos. El modelo de Bukele ha sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos, debido a las detenciones masivas y las condiciones de reclusión. Cualquier implementación en Perú deberá respetar la Constitución, el control judicial y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

Así, la visita de Fujimori abre la puerta a una cooperación técnica, pero también permite evaluar hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno. El debate no se centrará únicamente en el tamaño de las prisiones, sino también en el régimen interno, el acceso a abogados, la clasificación de los presos y la supervisión de los funcionarios.

El siguiente paso será demostrar resultados

El Gobierno peruano podría obtener beneficios políticos al asociar su imagen al CECOT, aunque la eficacia se medirá más allá de la apariencia. Terminar seis cárceles, licitar otras dos y mantenerlas bajo un control efectivo requiere financiación, planificación y una administración penitenciaria que pueda sostener el proyecto a largo plazo.

La prioridad inmediata será garantizar que las prisiones dejen de estar conectadas con las redes de extorsión y narcotráfico. Para ello, serán necesarios la inteligencia criminal, el bloqueo efectivo de comunicaciones, depuración interna y coordinación entre Policía, Fiscalía y el sistema judicial. Sin estos componentes, una cárcel más grande podría convertirse simplemente en un centro de operaciones más amplio.

La reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele así deja una ambiciosa hoja de ruta: importar infraestructura y métodos, pero ajustándolos a la realidad peruana. La efectividad dependerá menos del impacto visual del CECOT y más de la capacidad de Lima para convertir esa visita en una política penitenciaria sostenible y sujeta a la ley.