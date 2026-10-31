Milei vuelve a Madrid tras su guerra con Sánchez: la Cumbre Iberoamericana amenaza con convertirse en un polvorín

Este viernes se ha confirmado que Javier Milei volverá a Madrid la próxima semana para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. La noticia proviene de fuentes de la Presidencia argentina, que aún no han divulgado el itinerario del viaje.

Su visita se producirá apenas dos semanas después de su última estancia en España, donde el presidente argentino lanzó severas críticas hacia Pedro Sánchez y transformó su intervención en un nuevo capítulo de la crisis entre ambos gobiernos. En esta ocasión, ambos líderes se encontrarán en un entorno institucional, aunque no se prevé una reunión bilateral.

Una cumbre con una tensión pendiente

Milei participará en un encuentro que busca recuperar el peso político en la relación entre Europa y América Latina. La cumbre se llevará a cabo en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, bajo la presidencia del rey Felipe VI y con una agenda enfocada en la cooperación, la economía y los retos compartidos de la región.

Su participación tiene matices. Por una parte, Argentina muestra interés en fortalecer sus lazos con España y con el conjunto de países iberoamericanos. Por otra, el viaje vuelve a poner en el centro del debate el choque con Sánchez, aunque la Casa Rosada no ha anunciado nuevas actividades políticas aparte de la cumbre.

Durante su anterior estancia, Milei se refirió al presidente del Gobierno español con términos como “dictador”, “ladrón” y “corrupto”. También instó a los españoles a desalojar a los socialistas del poder y manifestó su respaldo a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. Sus declaraciones generaron una nueva respuesta del Ejecutivo español y llevaron a un aumento del coste diplomático de sus visitas.

El próximo encuentro obliga a ambos gobiernos a gestionar un escenario incómodo. Entre las principales posibilidades se encuentran:

Un saludo protocolario sin reunión privada.

Un contacto breve fuera de las sesiones.

Un nuevo cruce de palabras que desplace la agenda de cooperación.

Un gesto de distensión para evitar que la cumbre se vea afectada por el conflicto bilateral.

La opción más probable parece ser la primera. No hay confirmación de un encuentro entre Milei y Sánchez, y los dos dirigentes tampoco tuvieron reuniones bilaterales durante las visitas anteriores del presidente argentino a España.

Argentina busca una plataforma internacional

Este será el octavo viaje de Milei a España desde que asumió la Presidencia, siendo el primero que está vinculado a una reunión de carácter multilateral. Su asistencia le ofrecerá la oportunidad de exponer sus posturas económicas y políticas ante otros líderes, además de reforzar su relación con sectores conservadores europeos.

La cumbre llega en un periodo delicado para la política española, ya que coincide con la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. Esto podría aumentar la repercusión interna de cualquier gesto o declaración que realice el presidente argentino. Una intervención centrada en la política española podría reavivar la crisis; un discurso más institucional podría contribuir a limitarla.

La no asistencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también aminora las posibilidades de un nuevo enfrentamiento directo entre ambos líderes. Lula no podrá asistir por problemas de agenda y será representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. La relación entre Buenos Aires y Brasilia presenta marcadas diferencias ideológicas y estratégicas, así que su ausencia previene un choque de alto voltaje.

La participación regional aún no se ha cerrado. Según la Secretaría General Iberoamericana, se esperaba la presencia de más de 14 presidentes, aunque seguían pendientes varios compromisos. No acudirán los líderes de Nicaragua, Panamá y Colombia, y permanecía en el aire la asistencia de Nayib Bukele, Miguel Díaz-Canel, Daniel Noboa y Yamandú Orsi.

La capacidad de Madrid para generar acuerdos concretos dependerá, en parte, de que los líderes eviten convertir el encuentro en un escaparate de disputas nacionales. Para España, la prioridad será mantener el carácter multilateral de la cumbre. Para Milei, la oportunidad será asegurar visibilidad internacional sin provocar otra crisis con el país anfitrión.

El regreso del presidente argentino muestra que el conflicto no ha cerrado los canales diplomáticos, pero también que la relación sigue siendo sensible a cualquier declaración. En Madrid, un gesto protocolario puede tener tanto peso como un discurso: ambos gobiernos deberán decidir si la cumbre se convierte en un medio para gestionar la tensión o en un catalizador para amplificarla.