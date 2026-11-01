La visita de Delcy Rodríguez amenaza con convertir la Cumbre Iberoamericana en un campo de batalla político

La llegada de Delcy Rodríguez a Madrid transformará la próxima Cumbre Iberoamericana en un evento que va más allá de una simple reunión diplomática. La presidenta encargada de Venezuela asistirá los días 4 y 5 de noviembre, acompañada por el nuevo ministro de Exteriores, Oliver Blanco, según un informe de ABC. Este encuentro se convierte en uno de los principales escaparates internacionales desde que asumió la dirección del país.

Esta decisión se materializa en un momento crítico para Caracas. Rodríguez intenta establecer una comunicación internacional sólida mientras elude definir un calendario electoral claro. Por su parte, la invitación de España se basa en un principio diplomático: invitar a quien actualmente ejerce la representación internacional de cada nación. Sin embargo, en Madrid son conscientes de que su presencia tendrá repercusiones políticas.

Una invitación con consecuencias reales

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a representantes de los 22 países pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana bajo el lema “Juntos construimos nuestra Comunidad”. Se espera una amplia participación a nivel presidencial y un enfoque en cooperación, tecnología, educación, movilidad académica y respuesta ante situaciones de emergencia.

La delegación venezolana presentará propuestas relacionadas con la soberanía tecnológica y la educación. Sin embargo, el desarrollo de las reuniones estará influenciado por la situación política en el país. Rodríguez no se presentará como una dirigente más: su participación representa un reconocimiento práctico de una autoridad que aún suscita interrogantes entre gobiernos, opositores y organizaciones internacionales.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido la postura de que la cumbre no debe convertirse en un mecanismo de exclusión. José Manuel Albares aclaró que España invitaría a quienes ostentan la representación internacional de sus países y que el encuentro seguiría las reglas establecidas. Esta posición permite a Madrid mantener un canal diplomático, aunque no soluciona el debate sobre la legitimidad del Gobierno venezolano.

La dinámica europea presenta una dificultad adicional. Rodríguez se encuentra entre las personas sancionadas por la Unión Europea, lo que implica restricciones en su entrada al territorio comunitario. España argumenta que hay excepciones para reuniones intergubernamentales. Por tanto, la cumbre requerirá coordinar diplomacia, seguridad y un régimen de sanciones en un estrecho margen de tiempo.

Un contexto que explica el viaje

Rodríguez asumió el interinato el 5 de enero tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Desde entonces, su Gobierno ha buscado espacios en el ámbito internacional sin ofrecer hasta el momento una hoja de ruta electoral definida. Su estrategia se basa en tres movimientos clave:

Fortalecer la comunicación con gobiernos de América Latina y Europa.

Presentar a Venezuela como un socio imprescindible en temas relacionados con la energía, la tecnología y la educación.

Impedir que las sanciones y la presión política aíslen completamente a Caracas.

Su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas fue el primer gran escaparate multilateral de esta nueva etapa. Ahora, Madrid se convierte en el segundo, y tendrá un impacto considerable en el contexto iberoamericano. Allí se encontrarán gobiernos con posturas muy variadas sobre Venezuela, desde aliados políticos hasta aquellos que demandarán garantías democráticas.

La cumbre también se presenta como una oportunidad para evaluar el margen de maniobra de España. España mantiene una relación histórica, económica y social con Venezuela, pero debe actuar en el marco europeo. Cualquier acercamiento hacia Rodríguez será observado de cerca por sus socios comunitarios y la oposición venezolana en el exterior.

Un equilibrio complicado para Madrid

El Gobierno español intentará diferenciar la asistencia de Rodríguez del reconocimiento a un proyecto político específico. Esta distinción es habitual en la diplomacia, pero en este caso será complicado mantenerla ante las cámaras y en los encuentros bilaterales.

El principal riesgo para Madrid es que la mandataria aproveche la cumbre para posicionar su Gobierno como plenamente legítimo. Por el contrario, si se cierran los canales de diálogo, se podría perder la influencia sobre una transición que podría alargarse. La fórmula adoptada busca mantener la comunicación abierta sin una levantamiento formal de las sanciones.

El resultado dependerá de tres elementos fundamentales:

Si Rodríguez lleva a cabo reuniones bilaterales con líderes europeos. Si se compromete a anunciar medidas electorales verificables. Si la declaración final de la cumbre incluye menciones a democracia, derechos humanos y Estado de derecho.

Por el momento, la participación venezolana parece estar garantizada, aunque al inicio la organización había confirmado la asistencia del ministro de Exteriores, Félix Plasencia, y había dejado incierta la presencia de Rodríguez. Su llegada a Madrid despejaría esa incógnita y transformaría el foro en el primer gran examen público de su estrategia exterior.

La escena capturará el dilema de la comunidad iberoamericana: mantener canales abiertos para influir en Venezuela sin que el diálogo se convierta en un reconocimiento automático. En Madrid, cada saludo oficial y cada encuentro tendrá un significado político propio.