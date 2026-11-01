Fujimori no acudirá a la Cumbre Iberoamericana de Madrid por las devastadoras lluvias que azotan Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha decidido no participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid para poder atender personalmente la emergencia que genera el fenómeno de El Niño. La noticia, dada a conocer este domingo, se produce después de que el Comando Nacional sobre el Fenómeno El Niño señalara un importante aumento de las lluvias en el norte del país.

En este sentido, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se dirigirá a Tumbes, una de las áreas más vulnerables, para coordinar la respuesta y poner en marcha los protocolos de emergencia. Fujimori ha ordenado la movilización de recursos estatales para salvaguardar a la población, aunque la magnitud de los daños dependerá de la fuerza y duración de las precipitaciones.

Un episodio que altera los planes

Este aviso llega en un período complicado. El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) pronostica que las lluvias se mantendrán por encima de lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en varias áreas del país. Las regiones de la costa norte, la sierra occidental, la costa central y parte de la sierra central son las que presentan el mayor riesgo.

El organismo técnico estima que el episodio alcanzará una magnitud extraordinaria en la costa peruana hasta febrero de 2027, tras lo cual se espera que el fenómeno pierda intensidad de manera gradual. Las previsiones también indican diferencias en los riesgos:

Mayor riesgo: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y sectores de la costa central.

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y sectores de la costa central. Principales amenazas: inundaciones, desbordamientos de ríos, huaicos y daños en infraestructuras viales y viviendas.

inundaciones, desbordamientos de ríos, huaicos y daños en infraestructuras viales y viviendas. Menores precipitaciones: la Amazonía y la sierra suroriental, especialmente en los alrededores del lago Titicaca.

El momento suscita preocupación, dado que las lluvias intensas han comenzado antes de lo habitual en regiones como Piura y Tumbes. En años anteriores, los episodios más severos solían concentrarse en los primeros meses del año. Esta alteración del patrón dificulta la finalización de obras preventivas y la preparación de las comunidades situadas cerca de cauces y quebradas.

La capacidad del Estado, bajo presión

El Gobierno afirma haber reforzado las preparaciones. Entre las acciones que se han delineado están la limpieza de ríos y quebradas, el traslado de puentes, la habilitación de albergues y el despliegue de equipos militares para eventuales evacuaciones y puentes aéreos.

Sin embargo, la respuesta enfrenta una dificultad recurrente: la brecha entre los recursos aprobados y su implementación en el terreno. Aunque las obras preventivas avanzan en diferentes lugares, las lluvias podrían superar la capacidad de las infraestructuras diseñadas para episodios menos severos. El riesgo se intensifica en asentamientos informales y áreas donde la ocupación de cauces reduce las alternativas de evacuación.

La emergencia también impacta en los servicios básicos. El Ministerio de Educación ya ha tomado la decisión de adelantar el final del curso en miles de centros en regiones afectadas, buscando evitar el traslado de estudiantes durante los períodos más peligrosos. Sin embargo, esto podría acentuar las desigualdades entre los alumnos y complicar la recuperación de las clases.

Recuerdos de los grandes episodios de El Niño de 1983 y 1997-1998 alimentan la inquietud actual. En esos años, las inundaciones causaron pérdidas agrícolas, daños significativos en infraestructuras y una grave interrupción de la actividad económica. La situación actual presenta diferencias, pero sigue un patrón de vulnerabilidad: lluvias intensas, núcleos urbanos expuestos y una respuesta que muchas veces llega tarde.

Una decisión política con efecto internacional

La ausencia de Fujimori cambia el panorama de representación peruana en una cumbre que aborda la cooperación entre Europa y América Latina. Madrid esperaba reunir a los líderes de los Estados y Gobiernos iberoamericanos en un contexto marcado por la seguridad, la migración, la economía y el efecto del cambio climático.

La presidenta ha decidido priorizar la gestión interna. Esta elección podría fortalecer su imagen de liderazgo ante una crisis, aunque también implica que debe rendir cuentas sobre cada etapa de la emergencia. Si las lluvias causan daños severos, la oposición podría cuestionar la preparación previa y la ejecución de las obras anunciadas.

El panorama inmediato plantea tres prioridades:

Evacuar rápidamente a las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo. Asegurar el funcionamiento de carreteras, hospitales, escuelas y redes de agua. Proporcionar información clara sobre las áreas afectadas y el uso de los fondos de emergencia.

El episodio aún puede variar en intensidad, pero las previsiones indican que los meses venideros serán difíciles. En Perú, la cumbre internacional ha pasado a un segundo plano frente a una emergencia que pondrá a prueba la coordinación del Gobierno y la resiliencia de las regiones del norte.