Bukele rehúye la foto con Sánchez y Delcy Rodríguez y no acudirá a la Cumbre de Madrid

La falta de Nayib Bukele será uno de los momentos destacados de la XXX Cumbre Iberoamericana, programada en Madrid para los días 4 y 5 de noviembre. El mandatario de El Salvador ha optado por no participar y enviará en su lugar al vicepresidente, Félix Ulloa, según la información que ha circulado a través de la organización y ha sido recogida por diversos medios regionales.

Esta decisión se produce en un momento en que la cumbre busca recobrar relevancia, tras una participación escasa en la cita anterior, celebrada en Cuenca, donde solo asistieron seis presidentes de los 22 países de la comunidad iberoamericana. Madrid tiene la intención de superar los 14 jefes de Estado y de Gobierno, aunque la falta de varios líderes vuelve a poner a prueba la capacidad del foro para atraer a sus miembros.

Un modelo político que sí estará presente

Aunque Bukele no toma asiento en la mesa, su modelo político seguirá vigente en el debate. La estrategia de seguridad de El Salvador, centrada en la detención masiva de presuntos pandilleros y un control férreo del espacio público, ha sido adoptada como referencia por sectores conservadores en América Latina.

Sin embargo, ha suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos que cuestionan la concentración de poder, la erosión de los controles institucionales y las condiciones en las que se llevan a cabo las detenciones. Su ausencia también evita un intercambio directo con otros líderes europeos y latinoamericanos acerca de los límites de su enfoque.

El presidente salvadoreño ha forjado una política exterior muy marcada por la comunicación directa. Sus redes sociales, anuncios presidenciales y contactos bilaterales superan en visibilidad a los métodos diplomáticos tradicionales. Esto le permite gestionar el mensaje y esquivar situaciones en las que tendría que negociar textos comunes con gobiernos cuyas posturas son muy dispares.

Esta elección presenta ventajas claras:

Potencia su imagen como un líder independiente.

Disminuye la exposición a cuestiones incómodas sobre derechos humanos.

Enfoca su atención en su agenda nacional.

Hace posible la delegación de su representación sin romper con la cumbre de forma oficial.

No obstante, también acarrea desventajas. La diplomacia multilateral proporciona acceso, alianzas y capacidad de influencia. Al no asistir, Bukele se pierde la oportunidad de exponer su visión ante líderes de Europa y América Latina, además de restringir la visibilidad política de su país en un encuentro que España considera crucial.

Una cumbre marcada por la fragmentación

La ausencia de El Salvador no es un hecho aislado. Colombia estará representada por su vicepresidente y México enviará al canciller Roberto Velasco, mientras la asistencia de otros mandatarios seguía en el aire a pocos días del evento.

La organización estima que la participación superará a la de Ecuador, aunque el nivel político será disparejo. Entre los asistentes confirmados se encuentran Javier Milei, Rodrigo Paz, José Antonio Kast, Laura Fernández, Bernardo Arévalo, Santiago Peña y Luis Abinader.

Señal política Efecto sobre la cumbre Más de 14 mandatarios previstos Mejora la convocatoria respecto a Cuenca Ausencias presidenciales Reduce el peso de las decisiones políticas Representación por vicepresidentes o ministros Mantiene el canal diplomático abierto Polarización ideológica Complica los acuerdos y el lenguaje común

El desafío de Madrid no se centra únicamente en llenar la sala. La Comunidad Iberoamericana necesita demostrar que todavía puede generar acuerdos concretos en temas como la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible, la transición digital y la cooperación económica. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha abogado por que esta edición pueda ofrecer resultados tangibles, aunque la división política representa un obstáculo importante.

El dilema de España

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la cumbre es una oportunidad para reforzar el papel de España como nexo entre la Unión Europea y América Latina. La falta de Bukele no bloquea esa meta, pero sí resalta las dificultades para ejercer liderazgo en un espacio donde cada administración prioriza su agenda interna.

Madrid deberá compatibilizar posturas muy distantes: desde la derecha liberal de Milei y el conservadurismo de otros gobiernos, hasta las corrientes progresistas y aquellos enfrentados con las instituciones europeas. La formulación de la declaración final tendrá tanta relevancia como los acuerdos que se alcancen.

La evolución del foro dependerá de su habilidad para transformar las fotografías en compromisos. Si la cumbre logra establecer medidas verificables sobre cooperación digital, inversión y sostenibilidad, España podrá presentar la reunión como un relanzamiento. Sin embargo, si se queda atrapada en declaraciones generales, las ausencias reforzarán la percepción de que estos encuentros han perdido su relevancia.

Mientras tanto, Bukele mantiene su estrategia: una presencia intensa en el debate internacional sin someterse a los protocolos de la diplomacia multilateral. Su silla vacía en Madrid no es un simple detalle protocolario, sino una clara demostración de que los líderes con mayor capacidad de movilización digital ya no necesitan estar presentes en todas las mesas para dominar la conversación.