Solo 10 de los 22 líderes iberoamericanos asistirán a la cumbre de Madrid

Madrid acoge esta semana la XXX Cumbre Iberoamericana con una imagen que llama la atención: únicamente diez de los 22 líderes estarán presentes de manera física. Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez no se desplazarán a la capital española, delegando su representación en ministros de Exteriores.

La cita se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre, organizada por España junto a la Secretaría General Iberoamericana. Aunque todos los países contarán con representación, la distancia entre quienes acudieron personalmente y aquellos que estarán representados por capacidades técnicas influirá en el encuentro desde el inicio. La imagen de los jefes de Estado no estará completa.

El grupo que sí asistirá al más alto nivel estará conformado por Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y España. En tanto, Colombia, Ecuador y El Salvador enviarán a sus vicepresidentes, y el resto de los países será representado por ministros de Exteriores.

Una ausencia que cambia el equilibrio político

La falta de Lula y Sheinbaum tiene un impacto considerable. Brasil y México son actores clave en América Latina, y suelen ofrecer una perspectiva diferente a la de los gobiernos conservadores que predominan en esta reunión. Sin su presencia, se reduce la posibilidad de mantener un debate más equilibrado sobre temas como democracia, integración regional, comercio y relaciones con Europa.

Desde el Gobierno español, se procura no presentar estas ausencias como un desaire. Moncloa asegura que ambos países han sido parte activa en los preparativos de la cumbre y que las relaciones bilaterales siguen siendo positivas. Sin embargo, la ausencia de estos presidentes limita la capacidad del encuentro para lograr acuerdos políticos relevantes.

Las razones dadas son diversas:

México: Sheinbaum tiene una agenda internacional restringida y se prepara para un viaje a China, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la que México jugará un papel destacado.

Sheinbaum tiene una agenda internacional restringida y se prepara para un viaje a China, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la que México jugará un papel destacado. Brasil: las autoridades españolas vinculan la falta de Lula con el periodo posterior a las elecciones y el desgaste generado durante la campaña.

las autoridades españolas vinculan la falta de Lula con el periodo posterior a las elecciones y el desgaste generado durante la campaña. Venezuela: las dificultades internas del país y las sanciones impuestas por la Unión Europea sobre Rodríguez han influido en su posibilidad de asistir.

En lo que respecta a Venezuela, España habría tenido que solicitar una exención para permitir la entrada de Rodríguez. El Gobierno español considera que dicho trámite no habría sido un obstáculo insuperable; sin embargo, finalmente, Caracas enviará a su ministro de Exteriores.

Madrid busca mantener vivo el foro

La cumbre se presenta en un momento en el que este tipo de encuentros han perdido un poco de relevancia. La cooperación iberoamericana mantiene sólidos canales diplomáticos y culturales, pero las diferencias políticas entre sus miembros dificultan la emisión de declaraciones conjuntas y la consecución de compromisos concretos.

España busca aprovechar esta cita para recuperar protagonismo en la relación con América Latina. Madrid anhela fortalecer el diálogo sobre inversión, transición energética, digitalización y cooperación, temas en los que la Unión Europea desea ampliar su influencia frente a China y Estados Unidos.

La asistencia presidencial también es un reflejo de las prioridades de cada Gobierno. Para algunos países, la cumbre representa una plataforma internacional útil. Para otros, el costo político y logístico del desplazamiento no compensa una reunión cuya capacidad de decisión suele depender de pactos previos entre cancillerías.

La distribución de los representantes permite analizar el mapa político del evento:

Nivel de representación Países Jefes de Estado o Gobierno 10 de 22 países Vicepresidentes Colombia, Ecuador y El Salvador Ministros de Exteriores Brasil, México, Venezuela y el resto de delegaciones

La participación de Javier Milei y José Antonio Kast, junto a otros líderes de orientación conservadora, dará mayor visibilidad a ese bloque. La ausencia de Lula y Sheinbaum obligará a sus gobiernos a expresar sus puntos de vista desde la mesa de ministros, lo que limita su capacidad para influir en la agenda pública.

Qué puede ocurrir después

El resultado dependerá más de la capacidad de alcanzar compromisos que de la foto inicial. Si la declaración final incluye medidas concretas sobre inversión, movilidad, cooperación tecnológica o financiación climática, España podrá presentar la cumbre como un avance a pesar de las ausencias.

Si el encuentro se reduce a una declaración general, la escasa participación presidencial reforzará la idea de que el foro necesita una revisión. La comunidad iberoamericana continuará teniendo relevancia como espacio de encuentro, pero tendrá que demostrar que puede influir en las prioridades internacionales y no simplemente mantener una tradición diplomática.

Madrid reunirá a los 22 países, pero la verdadera prueba será ver si una cumbre con tantos presidentes ausentes puede reavivar el diálogo que la región tanto necesita.