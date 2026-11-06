Millones de ahorros bloqueados y un presidente que dimite: el escándalo de Ueno Bank sacude Paraguay

La reciente crisis financiera ocasionada por Ueno Bank ha llevado a Santiago Peña a renunciar a la presidencia de Paraguay. El mandatario hizo oficial su dimisión este jueves, justo antes de que el Congreso iniciara un debate sobre una acusación que podría dar lugar a un juicio político.

El colapso del banco privado ha desatado una crisis institucional en un país donde su presencia era notable. Ueno Bank era un respaldo para equipos de fútbol, la selección paraguaya y distintos eventos deportivos de gran envergadura. Además, su intervención dejó a cerca de 2,94 millones de clientes sin acceso inmediato a sus fondos, en una nación que cuenta con aproximadamente 6,1 millones de habitantes.

El banco que puso en jaque al Gobierno

El Banco Central del Paraguay tomó la decisión el martes sobre el proceso de resolución y disolución de Ueno Bank. Esta acción se llevó a cabo tras constatar que el índice de solvencia del banco se había desplomado por debajo del 50 % del mínimo requerido.

El regulador atribuyó esta caída a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización. Para los clientes, esta explicación técnica significó una emergencia directa: cuentas bloqueadas, incertidumbre sobre sus depósitos y dudas sobre la habilidad del Estado para manejar el impacto de la situación.

El componente político se intensificó, ya que Ueno había recibido considerables recursos públicos durante la administración de Peña. La oposición y ciertos diputados disidentes del oficialismo unieron fuerzas para relacionar estas operaciones con la responsabilidad del presidente y exigieron aclaraciones sobre cómo se supervisa el sistema financiero.

La acusación contra Peña reflejaba un mal desempeño grave y sistemático de sus funciones. La Cámara de Diputados había convocado una sesión extraordinaria para discutirla, respaldada por 35 legisladores de la oposición y sectores en desacuerdo con el Gobierno.

De este modo, el calendario parlamentario convirtió la renuncia de Peña en una salida anticipada, antes de que se iniciara formalmente el procedimiento. Peña había completado en agosto los tres primeros años de su mandato de cinco, por lo que su dimisión representa un quiebre que el oficialismo esperaba evitar.

Una crisis con repercusiones económicas y sociales

El cierre de Ueno Bank no impacta únicamente en sus accionistas o directivos. También repercute en pequeños ahorradores, empresas y trabajadores que dependían de la entidad para cobrar, pagar facturas o mantener su liquidez diaria.

La evolución de esta crisis dependerá de varios factores:

La velocidad con la que las autoridades aseguren los depósitos bajo el sistema de protección financiera.

La capacidad del Banco Central para aclarar qué ocurrió con la solvencia del banco.

La investigación sobre los lazos entre Ueno, las entidades públicas y el círculo presidencial.

Una respuesta lenta podría aumentar la desconfianza hacia otras entidades. En contraste, un proceso de resolución transparente podría limitar la propagación de la crisis y separar la actuación del banco de la responsabilidad política del Ejecutivo.

Paraguay enfrenta así un dilema. Es esencial proteger a los clientes y, al mismo tiempo, cuidar la credibilidad de sus instituciones. La intervención de un banco que sirve a millones podría poner a prueba la estabilidad del sistema financiero, incluso si el problema radica en una única entidad.

El futuro político tras la dimisión

Desde que estalló el escándalo, Peña había reducido drásticamente sus apariciones públicas y se había limitado en gran medida a la comunicación a través de las redes sociales. Esta ausencia fomentó la percepción de que el Gobierno había perdido el control ante la crisis.

La renuncia abre ahora una batalla por la sucesión y por la dirección de las investigaciones. El Congreso deberá gestionar la transición mientras la justicia y los organismos reguladores analizan las decisiones que condujeron al colapso de Ueno Bank.

El oficialismo también debe lidiar con el desgaste interno. La implicación de diputados disidentes en la acusación indica que el conflicto no se limitaba únicamente a la oposición. La disminución del apoyo dentro del bloque gobernante ha intensificado la presión sobre el presidente.

Más allá de lo que suceda institucionalmente, este caso deja una clara advertencia para Paraguay: la acumulación de recursos públicos en una entidad privada, sumada a una supervisión cuestionable, puede convertir una crisis bancaria en una crisis de Estado. La prioridad inmediata será restablecer el acceso a los ahorros y recuperar una confianza que la renuncia de Peña no restablece por sí sola.