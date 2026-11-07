Paraguay cambia de presidente mientras el colapso del banco ueno agita el sistema financiero

Las pantallas de los teléfonos móviles se congelaron, mostrando saldos y transferencias en cero. Para cerca de tres millones de clientes, casi la mitad de la población de Paraguay, el asunto se transformó de un problema financiero a uno político. La caída de ueno, un banco digital que crecía rápidamente, ha desatado una crisis que ya golpea al Gobierno, al regulador y desvanece la confianza internacional en el país.

La cascada de acontecimientos se precipitó en cuestión de días. El Banco Central del Paraguay decidió intervenir la entidad tras detectar que no cumplía con los requisitos mínimos de solvencia. Esta decisión inmovilizó temporalmente el acceso a las cuentas y provocó protestas en las calles de Asunción. Aunque el regulador comenzó a facilitar la devolución de depósitos y la reubicación de clientes en otras entidades, la incertidumbre persiste.

Un relevo presidencial en tiempo récord

Este viernes, el Senado destituyó a Santiago Peña por “mal desempeño en sus funciones”, a pesar de que el presidente había presentado su renuncia el día anterior. La votación se aprobó con 44 votos a favor y una ausencia en un procedimiento tan rápido que apenas dejó espacio para la defensa.

La destitución conlleva una implicancia política y judicial crucial: Peña pierde la inmunidad que le habría protegido si su renuncia se hubiera aceptado. La Fiscalía está investigando posibles delitos relacionados con la gestión del banco, incluyendo conflicto de intereses, uso indebido de fondos públicos y encubrimiento institucional. Peña rechaza las acusaciones, argumentando que el caso es una crisis regulatoria transformada en un enfrentamiento político.

El nuevo presidente interino, Pedro Alliana, de 52 años, tomará las riendas del país y deberá mantenerse en el cargo hasta agosto de 2028. Una de sus prioridades será mitigar el daño financiero y recuperar la confianza de los ahorradores. También se enfrentará a una pregunta inmediata: ¿cómo garantizará que los depósitos regresen a sus legítimos propietarios sin que todo el coste recaiga sobre el Estado?

“No los vamos a dejar solos”, declaró Alliana tras asumir el cargo.

Esta promesa llega en un momento complicado. Ueno gestionaba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos y atendía a pensionistas, empleados y pequeños ahorradores que usaban la plataforma para recibir pagos, saldar facturas o resguardar sus ahorros.

Los vínculos que alimentaron la sospecha

La crisis no surgió únicamente de un problema contable. También reveló la cercanía entre la banca, el poder político y los organismos reguladores. Peña fue accionista de Grupo Vázquez, el consorcio que controlaba ueno, hasta marzo de 2025. Además, Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, había estado al frente de la entidad financiera y renunció cuando se inició la intervención.

La oposición critica al Gobierno por haber permitido el crecimiento de ueno sin los controles adecuados. También apuntan al presunto uso de fondos del sistema de pensiones y decisiones regulatorias que favorecieron al banco. Hasta el momento, las autoridades han detenido o colocado bajo arresto domiciliario a varios altos directivos de ueno, mientras los tribunales examinan sus actividades y congelan activos.

Esta situación combina tres riesgos:

Riesgo social: millones de clientes necesitan recuperar sus ahorros y prestaciones.

millones de clientes necesitan recuperar sus ahorros y prestaciones. Riesgo financiero: el deterioro de la confianza podría inducir a una retirada de depósitos en otras entidades.

el deterioro de la confianza podría inducir a una retirada de depósitos en otras entidades. Riesgo institucional: el regulador está bajo la lupa por sus lazos anteriores con el banco intervenido.

La Asociación de Bancos de Paraguay afirma que el sistema sigue operativo, aunque varias aplicaciones hayan experimentado interrupciones debido a la llegada de nuevos clientes y el aumento en las transferencias. El Gobierno debe impedir que el problema de una entidad particular derive en una crisis bancaria generalizada.

El impacto exterior y los próximos pasos

La tensión ya ha llegado a los mercados. El guaraní alcanzó a superar las 6.500 unidades por dólar, perdiendo casi un 5% en una jornada marcada por la dimisión de Peña. Los bonos soberanos también cayeron, lo que indica que los inversores empiezan a cuestionar la estabilidad política que Paraguay ha cultivado durante los últimos años.

La crisis también repercute en empresas relacionadas con el grupo propietario de ueno. En Argentina, alrededor de 1.000 trabajadores de la firma tecnológica ITTI se han visto suspendidos temporalmente. La Conmebol mantenía además fondos en el banco, aunque asegura que sus operaciones no están en riesgo.

Alliana deberá actuar en dos frentes: por un lado, acelerar la devolución de depósitos y proteger a los clientes más vulnerables; por otro, asegurar una investigación independiente que aclare si hubo negligencia, favoritismo o delitos. Si el nuevo Gobierno se enfoca en la defensa corporativa, las protestas podrían incrementarse. Si logra ofrecer resultados rápidos y transparentes, aún hay oportunidad de limitar el daño.

La caída de ueno no solo ha cambiado al presidente de Paraguay. También ha puesto a prueba la separación entre el poder económico, el partido en el Gobierno y la supervisión financiera. El desenlace de esta crisis determinará si el país logra contener un problema bancario aislado o se enfrenta a una larga etapa de desconfianza institucional.