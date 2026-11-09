León XIV llega a Argentina y plantea un desafío social a Milei

Este domingo, el avión de León XIV hizo su arribo a Buenos Aires, donde Javier Milei le dio la bienvenida. La visita tiene un significado institucional importante y pone de manifiesto las discrepancias respecto al rumbo económico que sigue Argentina.

El aterrizaje se produjo a las 16:34, hora local, en el aeropuerto Jorge Newbery. El papa llegó desde Uruguay, utilizando un avión de Aerolíneas Argentinas y estará en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Este es el primer viaje de un pontífice hacia Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

La bienvenida fue un acto cargado de simbolismo. Jorge Mario Bergoglio, conocido como papa Francisco, es el primer pontífice argentino, aunque durante sus doce años de papado, nunca regresó oficialmente a su patria. Ahora, León XIV llega a un país golpeado por la inflación, el ajuste y una creciente tensión política.

BIENVENIDO @Pontifex_es …!!! https://t.co/bZlq4oLYtW — Javier Milei (@JMilei) November 8, 2026

Una visita con repercusiones políticas

Después de la ceremonia de recepción, Milei y León XIV sostuvieron una reunión privada en la Casa Rosada. Este encuentro se produce en un momento crítico para el Gobierno argentino, que apuesta por una política de reducción del gasto público para estabilizar las cuentas y recuperar la confianza de los mercados.

El papa ha optado por no transformar su visita en un choque frontal con el Ejecutivo, pero su primer discurso en Buenos Aires dejó entrever una clara diferencia de enfoque. La economía debe servir a la persona, no al revés, mencionó ante autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Este mensaje se alinea con las inquietudes de la Iglesia argentina, que aboga por el bienestar de jubilados, personas con discapacidad, trabajadores precarios y familias que han visto mermado su poder adquisitivo. Además, León XIV enfatizó la necesidad de cuidar la democracia y el lenguaje político, un aspecto relevante en un contexto donde la polarización entre el oficialismo y la oposición domina el debate público.

Así, la visita del papa aborda tres ejes fundamentales:

Religioso , al ser el regreso de un papa al país con más tradición católica de la región.

, al ser el regreso de un papa al país con más tradición católica de la región. Social , por la insistencia del pontífice en la dignidad humana y la atención a los sectores más desfavorecidos.

, por la insistencia del pontífice en la dignidad humana y la atención a los sectores más desfavorecidos. Institucional, debido al contacto directo con un Gobierno que enfrenta tensiones con parte de la oposición y los sindicatos.

Una agenda diseñada para evidenciar las heridas del país

León XIV tiene previsto visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su agenda incluye encuentros religiosos, una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad y un recorrido por un complejo penitenciario federal.

Además, presidirá varias celebraciones litúrgicas y se reunirá con representantes del sector laboral, líderes de otras comunidades cristianas y miembros de diversas tradiciones religiosas. Su recorrido no se restringe a los espacios de poder, sino que busca poner en relieve la realidad de quienes habitan en los márgenes de la sociedad.

Entre los actos más destacados se encuentran:

La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Una misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Un viaje a Córdoba para encontrarse con obispos, sacerdotes y agentes pastorales. Una vigilia con jóvenes. La visita a una prisión y una misa en la basílica de Luján.

La selección de estos escenarios responde a una prioridad del pontificado: trasladar el debate de los grandes discursos económicos a sus consecuencias reales. En el caso de Argentina, esta discusión impacta sobre las pensiones, el empleo, la educación y el acceso a los servicios públicos.

El legado de Francisco impregna el viaje

La ausencia de Francisco vuelve la visita un evento emocional. Su figura sigue teniendo un peso en la política argentina, a pesar de que el Gobierno de Milei ha mantenido una relación fría y marcada por notables diferencias ideológicas.

León XIV recoge parte de esa sensibilidad social, pero ha ido forjando su estilo único. Su defensa de la democracia y de una economía centrada en el bienestar común se alinea con la doctrina social de la Iglesia, aunque el pontífice ha evitado manifestar apoyo explícito a algún partido político.

Milei, por su parte, busca presentar esta visita como una oportunidad para reforzar los valores que considera esenciales para Occidente. Necesita que el encuentro transmita estabilidad y reconocimiento a nivel internacional, pero también tendrá que cuidar que el mensaje papal no sea interpretado como una crítica directa a su plan económico.

La manera en que se desarrolle la visita dependerá de cómo se logre ese equilibrio. Si el papa adopta un tono firme pero institucional, el Gobierno podrá reivindicar el encuentro sin comprometerse a cambios inmediatos. Sin embargo, si en las futuras celebraciones las alusiones a la pobreza y al ajuste cobran más relevancia, la presión política sobre la Casa Rosada se intensificará.

Así, Argentina da la bienvenida a León XIV, con una inquietud subyacente: si la recuperación económica no se traduce en mejoras palpables en la vida cotidiana de la gente, es improbable que la estabilidad financiera sea suficiente para cerrar la brecha social que el papa ha colocado en el centro de su agenda.