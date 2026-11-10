Dos millones de fieles abarrotan Buenos Aires para escuchar al Papa León XIV

La capital argentina ha dado la bienvenida al papa León XIV con una concurrida movilización que pone la pobreza, los recortes y la relación con el poder en el epicentro del discurso.

La misa multitudinaria llevada a cabo en Buenos Aires congregó a alrededor de dos millones de personas, de acuerdo a las estimaciones oficiales del evento. Esta cifra no solo alza a la visita a un acontecimiento de gran calado, tanto religioso como político. No por un programa partidista del pontífice, sino porque su agenda se centra en los nichos donde el ajuste económico provoca mayor fricción: las discapacidades, el sistema penitenciario, el empleo, la pobreza y la exclusión.

La llegada del Papa se concretó el domingo 9 de noviembre, tras su paso por Uruguay. Javier Milei lo recibió en Buenos Aires, en un encuentro institucional que se desarrolló en un marco de relaciones complejas. El presidente argentino se ha posicionado a favor de un drástico recorte del gasto público, presentando el equilibrio fiscal como la clave para revivir la economía. La Iglesia, por su parte, sostiene que la estabilidad no se debe evaluar únicamente en función de las cuentas del Estado.

Una agenda que esquiva la comodidad

León XIV estará en Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre. Su itinerario abarca Buenos Aires, Córdoba y Luján, con eventos pensados para acercarlo a grupos que con frecuencia quedan fuera de la comunicación oficial.

Entre sus compromisos principales se encuentran:

Una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, dedicado a personas con discapacidad.

, en Claypole, dedicado a personas con discapacidad. Un encuentro con representantes del ámbito laboral.

Una visita a un centro penitenciario federal.

Reuniones con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en Córdoba.

Una vigilia con jóvenes.

Una misa en la basílica de Luján.

Encuentros con otras comunidades cristianas y tradiciones religiosas.

La selección de estos eventos tiene un significado claro. El Papa no ha tejido su viaje a base de recepciones protocolarias, sino que ha optado por lugares donde se manifiestan las consecuencias de la crisis. Su visita al centro para personas con discapacidad podría interpretarse como una respuesta indirecta a cualquier política que socave la protección social sin ofrecer alternativas efectivas.

El mensaje también llega al ámbito laboral. Argentina lleva arrastrando una larga etapa de inflación, pérdida de poder adquisitivo y un mercado laboral informal en expansión. El Gobierno argumenta que el sacrificio presente permitirá corregir desequilibrios de fondo. Sin embargo, sindicatos y organizaciones sociales replican que la carga recae desproporcionadamente sobre jubilados, trabajadores y familias de escasos recursos.

La distancia entre Milei y la Iglesia

La relación entre Milei y el catolicismo ha fluctuado entre momentos de confrontación y cooperación. El presidente ha dirigido críticas hacia sectores de la Iglesia debido a sus denuncias sobre la pobreza y su cercanía a organizaciones sociales. Aun así, busca mantener una relación institucional con el Vaticano y evitar que la visita papal se convierta en una oposición directa a su política económica.

León XIV no necesita mencionar al Gobierno de manera explícita para influir en el debate. Una misa con dos millones de asistentes configura un espacio político por sí mismo. Cada alusión a las víctimas de los recortes, a la dignidad en el trabajo o a la atención hacia los más vulnerables será interpretada en la específica clave argentina.

El contexto internacional agrega presión adicional. La Iglesia católica mantiene una capacidad de movilización que pocos actores políticos pueden igualar. En una nación caracterizada por una notable polarización social, el Papa puede dirigirse tanto a creyentes que apoyan al Gobierno como a ciudadanos que sufren las consecuencias de sus políticas. Esta posición le habilita para reclamar límites al conflicto sin ser confundido con la oposición.

Lo que suceda dependerá menos de una frase concreta y más del impacto acumulado de la visita. Si el Gobierno logra presentarla como un signo de normalidad institucional, Milei saldrá fortalecido. En cambio, si la agenda logra consolidar la imagen de una Iglesia crítica ante los costos sociales del ajuste, la presión sobre la Casa Rosada aumentará.

Así, la multitud de Buenos Aires envía una señal difícil de pasar por alto: la estabilidad económica puede ser una prioridad, pero la legitimidad política también se decide en los barrios, en las cárceles, en los centros de asistencia, y en las familias que esperan respuestas.