Por segunda vez: Casa Real suspende el viaje de la reina Letizia a Bolivia ante la falta de seguridad del país

El viaje de la reina Letizia a Bolivia no tendrá lugar este año. Esta decisión, que ha sido adelantada por Infobae, se fundamenta en una serie de problemas: la inestabilidad del país andino, la creciente inseguridad y el calendario político en España.

La visita formaba parte de la agenda de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su aplazamiento evidencia los límites de la diplomacia institucional cuando las condiciones en el terreno impiden garantizar la seguridad y protección de una delegación de alto nivel.

Un viaje aplazado por segunda vez

Inicialmente, el desplazamiento estaba programado para junio. No obstante, las manifestaciones, los episodios de violencia y los bloqueos en las carreteras forzaron a posponerlo. Tanto la Casa del Rey como el Ministerio de Asuntos Exteriores consideran la posibilidad de reprogramar la visita después del verano, pero la situación no ha mejorado lo suficiente para ello.

Los bloqueos están afectando la movilidad dentro del país, dificultando así la organización de encuentros oficiales. Además, complican el trabajo de los equipos de seguridad y cooperación que habitualmente acompañan a la reina. En un viaje centrado en proyectos sociales y de desarrollo, cualquier variación en las rutas puede desbaratar completamente el programa previsto.

El contexto en Bolivia se caracteriza por una combinación de tensión social, dificultades económicas y una intensa disputa política. Las movilizaciones no solo inciden en las principales ciudades, sino que pueden interrumpir las comunicaciones entre departamentos, dejando algunas áreas completamente isoladas, lo cual es un riesgo especialmente grave para una delegación extranjera.

La decisión se basa en tres aspectos clave:

Seguridad: no se cuentan con garantías suficientes para proteger a la reina y a su equipo.

no se cuentan con garantías suficientes para proteger a la reina y a su equipo. Logística: los bloqueos en las carreteras complican los desplazamientos y la agenda oficial.

los bloqueos en las carreteras complican los desplazamientos y la agenda oficial. Calendario político español: las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre limitan el espacio para organizar el viaje antes de que acabe 2026.

La política española también pesa

La convocatoria a las urnas prácticamente ha cerrado la posibilidad de reestructurar una visita que podría haber durado varios días. La Corona necesita salvaguardar su neutralidad institucional, evitando que una actividad internacional se vea afectada por la campaña electoral o sea interpretada como un gesto político.

El aplazamiento también pone de manifiesto la coordinación existente entre Zarzuela y Exteriores. Aunque la reina lleva a cabo estas visitas como embajadora de la cooperación española, su agenda requiere una planificación diplomática y de seguridad que esté estrechamente alineada con las prioridades del Gobierno.

En este contexto, sustituir Bolivia por otro país tampoco resulta sencillo. Un viaje de cooperación demanda meses de preparación, colaboración con las autoridades locales, selección de proyectos y coordinación con organizaciones que operan en el terreno. Así que cambiar un destino en la agenda de forma inmediata no es tan simple.

El diálogo con el presidente boliviano

La suspensión no significa que se rompan los planes bilaterales. Letizia ya ha discutido la situación con el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, durante su coincidencia en Madrid para la Cumbre Iberoamericana.

Ese encuentro permitió tratar las circunstancias que han dificultado el viaje y mantener vivo el compromiso de cooperación. Según las autoridades, se espera que la posibilidad de retomar la visita se pueda realizar en la primera mitad de 2027, aunque aún no hay una fecha concreta.

La evolución de esta situación dependerá de varios factores:

La capacidad del Gobierno boliviano para controlar las protestas y asegurar las rutas. La normalización del contexto político y social. Las prioridades del Gobierno español que resulte de las elecciones. La disponibilidad en la agenda de la reina y de los equipos de cooperación.

La elección de una nueva fecha, además, enviará un mensaje político claro. Si Bolivia logra recuperar cierta estabilidad, la visita serviría para fortalecer las relaciones bilaterales y dar visibilidad a proyectos de desarrollo. Pero si se vuelve a aplazar, será evidente que la crisis interna sigue restringiendo hasta la diplomacia institucional.

Por ahora, la decisión es mantener el proyecto en suspenso, sin cancelarlo de manera definitiva. La reina deberá esperar para volver a vestir el chaleco de cooperante, mientras Bolivia trabaja por recuperar condiciones mínimas de seguridad que permitan recibir una visita que, desde Madrid, se considera prioritaria.