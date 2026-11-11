Bukele anuncia que los militares de El Salvador han destruido el cuartel de la banda 400 Mawozo en un ataque aéreo en Haití

Nayib Bukele ha afirmado que las fuerzas salvadoreñas en Haití han destruido el cuartel general de la banda 400 Mawozo, así como la residencia de su líder, Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou. Este anuncio, compartido a través de X y recogido por BBC News Mundo, se produce en un contexto de creciente tensión tras la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños.

El video que el presidente difundió muestra helicópteros lanzando ataques contra diversas edificaciones rurales, mientras personas huyen del área. Bukele afirmó que los miembros de la pandilla habrían escapado sin combatir. Sin embargo, no proporcionó información oficial sobre posibles bajas. Las primeras informes sugieren que la operación fue realizada el domingo por la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de tropas salvadoreñas.

Un ataque con resultados aún difíciles de comprobar

La operación tuvo lugar en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, una región fuertemente marcada por la influencia de las bandas. Según fuentes citadas por AFP, las fuerzas desplegadas utilizaron drones explosivos, equipos terrestres y cuatro helicópteros, de los cuales dos eran operados por militares salvadoreños. Estas fuentes estiman que hasta 20 hombres armados podrían haber perdido la vida en el interior del recinto.

No obstante, esta información no puede ser comprobada de manera independiente. La inseguridad en la zona dificulta el acceso de periodistas y organizaciones humanitarias, mientras que las imágenes proporcionadas por el Gobierno salvadoreño no permiten corroborar de manera concluyente el impacto de los daños. Tampoco se han hallado evidencias de la captura o muerte de Wilson Joseph. Es común que los líderes de las bandas haitianas usen múltiples residencias y se desplacen entre territorios bajo el control de grupos aliados.

Este ataque representa, sin duda, una intensificación de la situación. La unidad salvadoreña llegó a Haití tras la misteriosa desaparición de cuatro técnicos de aviación el 18 de octubre, quienes formaban parte de una fuerza multinacional destinada a combatir a las pandillas. Estos militares fueron emboscados mientras regresaban a bordo de un vehículo blindado por el barrio de Santo, también en Croix-des-Bouquets. Desde entonces, su paradero es desconocido.

La misión salvadoreña tiene tres objetivos esenciales:

Encontrar a los cuatro militares desaparecidos.

Atacar a las organizaciones que dominan la región.

Demostrar que El Salvador puede proyectar su fuerza más allá de sus fronteras.

Bukele ha enviado a más de 2.000 efectivos para intensificar la búsqueda. Este despliegue ha transformado un incidente que inicialmente se relacionaba con una misión internacional en una operación con un componente político notable. El presidente ha presentado a sus tropas como una reacción directa a las bandas, en línea con su política de seguridad aplicada en El Salvador contra la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

El impacto de 400 Mawozo en la crisis haitiana

400 Mawozo, cuyo nombre se traduce como “los 400 hombres inexpertos”, se alza entre las organizaciones armadas más influyentes de Haití. Su dominio abarca áreas periféricas de la capital y corredores cercanos a la frontera con República Dominicana. Esta banda ha utilizado secuestros, extorsiones y bloqueos de carreteras para afianzar su control territorial.

En 2021, la banda llevó a cabo el secuestro de 17 personas ligadas a una organización cristiana estadounidense. Este suceso puso de manifiesto la capacidad del grupo para atacar objetivos extranjeros y mantenerlos bajo su mando, en un contexto donde el Estado apenas controla amplias porciones del territorio.

La violencia en Haití resulta de una serie de factores interrelacionados:

La fragilidad de las instituciones y de las fuerzas de seguridad. La fragmentación de las bandas y sus alianzas cambiantes. El escaso control efectivo sobre las vías de comunicación principales. Las dificultades que enfrenta la misión multinacional para operar en áreas densamente pobladas y hostiles.

El grupo también ha intentado distanciarse del ataque contra los salvadoreños. Informes anteriores indican que Chen Mechan, otra banda activa en la región, pudo haber colaborado en la emboscada. Wilson Joseph habría solicitado un diálogo y mediación a Naciones Unidas, mientras negaba tener responsabilidad directa en la desaparición.

Una apuesta regional con riesgos

La intervención coloca a El Salvador en una situación sin precedentes. Hasta el momento, Bukele había cimentado su influencia internacional a partir de un modelo de seguridad interior y una comunicación política altamente eficaz. El envío de tropas introduce una dimensión militar externa que podría reforzar su imagen en la región, pero también expone a sus fuerzas a un conflicto complejo y difícil de gestionar.

El éxito de esta operación no se medirá únicamente por la destrucción de un edificio. Será crucial determinar si los militares desaparecidos siguen vivos, si 400 Mawozo sufre un debilitamiento efectivo y si las autoridades haitianas son capaces de hacerse con el control del territorio tras la incursión. Sin una presencia constante, una retirada podría permitir que otra banda retome el control del área.

La operación también plantea interrogantes sobre la coordinación entre San Salvador, Puerto Príncipe y la fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas. Un ataque aéreo contra una organización armada puede dañar temporalmente su estructura, pero la experiencia en Haití demuestra que los vacíos de poder suelen ser rápidamente ocupados. Por el momento, Bukele ha declarado una victoria militar, pero sobre el terreno aún queda por demostrar que esta victoria altere el panorama de la violencia.