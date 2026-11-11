La defensa de Maduro intensifica la batalla legal ante las acusaciones de tortura

La defensa de Nicolás Maduro ha dado un nuevo paso en el complejo proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. Sus letrados han solicitado el sobreseimiento del cargo de conspiración para cometer torturas, alegando que tanto el exmandatario como su esposa, Cilia Flores, mantienen inmunidad soberana.

El texto legal no profundiza en las acusaciones en sí. La estrategia se centra en dos aspectos procesales clave: la competencia del tribunal de Manhattan para juzgar el nuevo cargo y la protección que, según argumenta la defensa, le corresponde a Maduro por haber sido jefe de Estado.

Una disputa sobre la competencia del tribunal

Maduro y Flores han permanecido detenidos en Brooklyn desde enero, tras una operación que llevó al expresidente venezolano a territorio estadounidense. La defensa sostiene que el cargo de conspiración para cometer torturas debería ser tratado ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, y no ante el Distrito Sur, donde se tramita el caso principal.

Los abogados creen que la Fiscalía intentó establecer una base territorial a través de nuevas comparecencias y arrestos, a pesar de que ambos ya estaban bajo custodia. En su opinión, esta acción no puede fundamentar la competencia del tribunal sobre una acusación que se añade posteriormente.

La solicitud presenta varias alternativas:

Desestimar el cargo de torturas directamente.

Proporcionar a la defensa los documentos que respaldan la nueva acusación.

Permitir que la jueza examine esos documentos antes de tomar una decisión.

Dirimir primero las mociones vinculadas a la inmunidad soberana.

Este argumento es relevante ya que el escrito no rechaza de manera tajante las acusaciones. En esta etapa, la defensa busca frenar el proceso por razones de jurisdicción antes de que se pase a la fase de análisis de pruebas.

La inmunidad, pilar de la estrategia

El tema más delicado gira en torno a la inmunidad soberana. Los abogados de Maduro defienden que los actos que se le imputan ocurrieron mientras estaba al frente del país y eran parte de sus atribuciones oficiales. También hacen hincapié en que Flores, quien jugó un papel crucial en el Gobierno de su esposo, requiere la misma protección.

Sin embargo, la Fiscalía estadounidense opina de manera contraria. Los fiscales argumentan que Washington dejó de considerar a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019. Desde su perspectiva, no puede reclamar la inmunidad que corresponde a un jefe de Estado reconocido por Estados Unidos.

Este debate enfrenta dos principios fundamentales:

Argumento de la defensa Posición de la Fiscalía Maduro continuaba siendo presidente de Venezuela según la constitución de ese país Estados Unidos ya no lo reconoce como legítimo desde 2019 Sus decisiones eran parte del ejercicio de funciones oficiales La tortura y el narcotráfico no son actos protegidos por la inmunidad La acusación presenta fallos territoriales y de procedimiento El tribunal de Nueva York tiene autoridad para juzgar los delitos imputados

Previamente, la defensa había solicitado la desestimación del caso completo basándose en la inmunidad soberana, cuando la acusación apuntaba al narcotráfico y narcoterrorismo. La Fiscalía ahora ha ampliado el caso al incluir un cargo de conspiración para cometer torturas contra detenidos, entre ellos ciudadanos estadounidenses.

Un caso que puede establecer un precedente

La nueva acusación complica la situación de Maduro y Flores. Se les imputa haber conspirado para torturar a opositores y militares detenidos en instalaciones de inteligencia en Venezuela. Además, Flores enfrenta un cargo de conspiración para narcoterrorismo.

Ambos han declarado no culpables de los cargos. Maduro ha calificado estas acusaciones de falsas y asegura que sus abogados están decididos a llevar el caso hasta el final. Por otro lado, la Fiscalía sostiene que el expresidente mandó a funcionarios venezolanos a perseguir y torturar a rivales políticos para mantener el poder.

La inclusión de la acusación por tortura podría restringir el alcance de la defensa que apela a la inmunidad. Aunque los tribunales suelen otorgar protecciones a representantes extranjeros por actos realizados en funciones oficiales, los delitos internacionales graves presentan un dilema diferente. La clave será determinar si la supuesta tortura puede ser considerada parte de una función estatal o, en su esencia, queda fuera de dicha protección.

Se espera que la jueza Analisa Torres, quien asumió el caso tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein, aborde estas cuestiones en la próxima audiencia programada para el 17 de diciembre. Su primera decisión podría definir la dirección del proceso y determinar qué cargos prosperan.

El juicio está previsto para 2027, siempre que el tribunal desestime las mociones de la defensa. Mientras tanto, el caso seguirá desarrollándose tanto en el ámbito judicial como en el político: la inmunidad no solo podría influir en el futuro penal de Maduro, sino también cuestionar los límites de la jurisdicción estadounidense sobre antiguos mandatarios extranjeros.