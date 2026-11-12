Félix Ulloa: «El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental»

El Salvador ha protagonizado una de las transformaciones más radicales de la historia contemporánea. Lo que hace apenas unos años era catalogado internacionalmente como el país más violento del mundo —llegando a registrar en 2015 la escandalosa cifra de 6,656 asesinatos—, hoy se ha consolidado como la nación más segura de todo el hemisferio occidental.

Así lo destaca Félix Ulloa, Vicepresidente de la República de El Salvador, durante una entrevista concedida a Periodista Digital tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.

El fin de la pesadilla y el «milagro de la seguridad»

El punto de inflexión que permitió este cambio radical fue la contundente estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Con más de 1,300 días acumulados sin homicidios, el país centroamericano ha roto récords mundiales que llenan de orgullo a sus ciudadanos.

Ulloa detalla cómo operaban las estructuras criminales en el pasado, imponiendo un costoso «impuesto» extorsivo a la economía de base y a la industria del transporte, que pagaba entre 36 y 40 millones de dólares anuales a las pandillas. Con el desmantelamiento de estas redes de violencia, el país ha ganado la batalla a la criminalidad, logrando liberar zonas estratégicas y restablecer la paz social.

Un imán para el turismo internacional

Esta nueva realidad ha tenido un impacto directo en el sector turístico. Durante el año pasado, El Salvador recibió más de 4.1 millones de visitantes, una cifra que se superará antes de concluir el presente periodo.

Atractivos naturales: Desde los mejores puntos planetarios para la práctica del surf en Surf City hasta rutas de montaña, volcanes activos, lagos y un rico patrimonio arqueológico maya.

Conectividad: La aerolínea Iberia y nuevas opciones como Iberojet (y a mediados de diciembre Air Europa) han incrementado los vuelos directos desde España (Madrid y Barcelona) hacia San Salvador para dar abasto a la creciente demanda.

Hospitalidad: Los turistas extranjeros que visitan el país destacan de forma unánime la amabilidad y el carácter solidario del pueblo salvadoreño.

Estabilidad y un crecimiento económico sin precedentes

Lejos de ser únicamente un logro social, la seguridad se ha convertido en la precondición fundamental para el desarrollo económico del país. Tras consolidar el «milagro de la seguridad», el gobierno enfoca ahora sus esfuerzos en el «milagro del desarrollo económico».

Las proyecciones respaldan este nuevo rumbo: el Banco Mundial ha anunciado que la economía salvadoreña registrará un crecimiento del 4.5% del PIB este año, situándose entre las de mayor expansión en toda la región. Grandes conglomerados internacionales —como el grupo español COX, con inversiones superiores a los 2,900 millones de dólares— han puesto sus ojos en El Salvador atraídos por una estabilidad política, social y laboral regulada a través del Consejo Superior de Trabajo, donde el sector privado y los sindicatos conviven en absoluta armonía.

Respuesta a los sectores críticos

Ante las persistentes dudas de ciertos sectores internacionales y medios de comunicación anclados en narrativas del pasado, el vicepresidente Ulloa es tajante: «Los que critican son aquellos que no conocen el Salvador actual o no les interesa conocerlo». Para el alto funcionario, la mejor respuesta la dan los millones de turistas y los inversores extranjeros que experimentan de primera mano la nueva realidad del país.

Con una sólida seguridad jurídica, política y física, El Salvador pisa con firmeza hacia el futuro, consolidándose como un modelo de éxito y prosperidad en el panorama internacional.