León XIV regresa a Perú y reivindica su patria adoptiva

El avión de León XIV aterrizó este miércoles en Perú, considerado su patria adoptiva y donde ha llevado a cabo gran parte de su labor pastoral. Esta será su primera visita apostólica al país y se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, combinando actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con comunidades de diversas regiones.

En Lima, el pontífice situó su regreso en un ámbito tanto personal como político. Ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, recordó sus años de cercanía con la población peruana y defendió una visión de patriotismo centrada en la dignidad, la solidaridad y el bienestar ajeno.

“Regreso también a mi patria”, expresó. Esta frase encapsula el significado de un viaje que va más allá de la agenda vaticana: devuelve al antiguo obispo de Chiclayo a los lugares donde cimentó su vínculo con el país y donde obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Un recorrido por la diversidad peruana

El discurso de León XIV intentó vincular su historia personal con la rica identidad plural del Perú. Mencionó las tradiciones en quechua, aimara y las lenguas amazónicas, así como las contribuciones afroperuanas y asiático-peruanas. En su mensaje, el papa evitó presentar la unidad nacional como sinónimo de uniformidad.

El pontífice subrayó que las diferencias entre regiones son, en realidad, una fuente de cohesión, no de división. También hizo referencia a prácticas comunitarias como las labores vecinales, la ayuda entre familias y la hospitalidad. Para él, estas manifestaciones representan una forma tangible de amar al país: trabajar por condiciones de vida dignas para todos.

Tal planteamiento cobra más relevancia en un contexto de desgaste institucional y desconfianza política. La presencia de antiguos presidentes junto a autoridades actuales en los actos oficiales subrayó, por otra parte, la capacidad de la Iglesia para congregar a representantes de un sistema político afectado por la inestabilidad. El encuentro con el papa dejó una imagen notable de convivencia institucional, aunque sin borrar las tensiones que todavía persisten en el país.

La visita también reivindica el papel histórico de la fe católica en la sociedad peruana. León XIV evocó la figura de santa Rosa de Lima, presentada como la primera gran referencia de santidad en América Latina, y relacionó la tradición religiosa con las obras de caridad y el servicio social.

Chiclayo, el centro emocional del viaje

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el viernes, cuando el papa se desplace a Chiclayo, diócesis que guió durante ocho años, desde 2015 hasta 2023. Allí, volverá a encontrarse con fieles, comunidades religiosas y personas que lo acompañaron en su etapa como misionero y obispo.

La agenda prevé:

Una misa en las Pampas de Pimentel.

Una visita a la capilla de San Óscar Romero.

Encuentros con representantes religiosos y universitarios.

La coronación de la Virgen Inmaculada en la catedral de Santa María.

Un desplazamiento a Zaña y a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Chiclayo se presenta como el puente entre el papa global y el pastor conocido a nivel local. Su vínculo con la diócesis se remonta mucho antes de su elección papal, lo que explica la intensa carga simbólica de su regreso. Allí no solo ocupó un cargo eclesiástico: vivió la cotidianidad de las comunidades, visitó hogares y construyó una red de relaciones que ahora adquiere un carácter internacional.

La visita también tendrá un componente territorial. Después de Lima y Chiclayo, el papa se dirigirá a Cusco y Pucallpa, en la Amazonía peruana. En Cusco se encontrará con fieles y representantes de tradiciones religiosas populares; mientras que en Ucayali, mantendrá un diálogo con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

Un mensaje con recorrido más allá de la Iglesia

El itinerario permite a León XIV poner en el centro del debate tres temas que a menudo quedan relegados en la política nacional: la diversidad cultural, la situación de las comunidades amazónicas y la necesidad de fortalecer los lazos sociales. Su discurso no ofreció un programa político, pero sí hizo un llamado a la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.

El jueves, en Lima, el papa se reunirá con obispos y participará en actos religiosos. Además, tiene planeado encontrarse con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Este acontecimiento podría convertirse en uno de los espacios más significativos para evaluar el impacto de su mensaje en una generación que tiende a distanciarse de las instituciones tradicionales.

La visita culminará el lunes 16 de noviembre en Lima y Callao. Hasta entonces, el pontífice recorrerá un país que conoce bien desde dentro y que ahora observa su regreso con una mezcla de emoción religiosa, interés político y recuerdos personales. Para él, volver a Perú no es simplemente visitar un destino: significa regresar al lugar donde, según sus propias palabras, una parte de su historia sigue perteneciendo a los demás.