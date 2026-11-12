Este es Wilson «Lanmò San Jou» Joseph, el siniestro líder pandillero de Haití cuya casa ha pulverizado Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado la destrucción de la casa y el centro de operaciones de Wilson “Lanmò San Jou” Joseph, cabecilla de la banda 400 Mawozo, en Haití.

Esta acción coincide con el secuestro de cuatro técnicos salvadoreños y se produce en medio de una creciente presencia militar extranjera, de acuerdo con BBC News Mundo.

Bukele presenta el ataque como una respuesta a los hechos recientes, lo que coloca nuevamente a este criminal en el primer plano de la crisis que atraviesa Haití.

En el vídeo que el mandatario ha divulgado, se observan helicópteros abriendo fuego contra un edificio de dos pisos, mientras varias personas intentan escapar.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación independiente del paradero de Joseph ni del número final de víctimas.

🇸🇻 BUKELE CONFIRMÓ EL ATAQUE AL LÍDER DE UNA PANDILLA EN HAITÍ 🚁 El presidente de El Salvador confirmó que fuerzas salvadoreñas, junto con unidades especiales de la Policía haitiana, destruyeron la residencia de Wilson Joseph, alias “Lanmo San Jou”, líder de la banda 400 Mawozo. ⚠️ Según Bukele, la mayoría de los integrantes escaparon antes de enfrentarse a las fuerzas de seguridad. El cabecilla no se encontraba en el lugar y no fue detenido. Crédito: Storyful: Gobierno de El Salvador #ElSalvador #Haití #Canal26 — CANAL 26 (@canal26noticias) November 11, 2026

Un fugitivo buscado por el FBI

Con 33 años, Wilson Joseph nació en Haití el 28 de febrero de 1993. Su apodo, Lanmò San Jou, se traduce como “la muerte sin día”. Las autoridades estadounidenses, a través del FBI, han ofrecido una recompensa de hasta un millón de dólares por cualquier información que lleve a su captura y lo acusan formalmente de secuestro y toma de rehenes.

Su perfil se alinea con el de los jefes armados más notorios de la nación:

Es el líder de 400 Mawozo , una de las pandillas más influyentes de Haití.

, una de las pandillas más influyentes de Haití. Controla una gran parte de Croix-des-Bouquets , al este de Puerto Príncipe.

, al este de Puerto Príncipe. Está implicado en el secuestro de 17 misioneros occidentales junto a sus familiares en el año 2021.

Las autoridades estadounidenses creen que podría estar padeciendo una enfermedad renal.

Se supone que alterna entre diversas residencias y lugares seguros.

La captura de los misioneros marcó un punto de inflexión en la proyección internacional de 400 Mawozo. Este grupo mantuvo a sus víctimas en cautiverio durante 61 días, incluyendo a cinco menores. Este episodio dejó claro que las bandas en Haití ya no operan solo como fuerzas locales, sino que se han convertido en estructuras con capacidades logísticas, redes de vigilancia y habilidades para negociar.

El territorio como fuente de poder

La influencia de Joseph no se basa solo en su grupo armado. 400 Mawozo se ha afianzado gracias a su control sobre una zona clave que conecta Puerto Príncipe con la frontera de la República Dominicana. Desde esa posición, puede imponer extorsiones, bloquear rutas y gravar el flujo de bienes.

El grupo también se relaciona con el tráfico de armamento procedente de la República Dominicana. Esta situación transforma a Joseph en algo más que un simple delincuente: se convierte en un intermediario dentro de un mercado ilegal que nutre a otras pandillas.

La estructura del poder en Haití es, adicionalmente, fragmentada. La organización de Joseph compite y colabora con otros grupos, como Chen Mechan, cuya influencia se extiende por áreas cercanas. Esta rivalidad complica cualquier esfuerzo militar y dificulta atribuir un secuestro o ataque a una sola banda.

Elemento Situación conocida Organización 400 Mawozo Principal zona de influencia Croix-des-Bouquets Acusación estadounidense Secuestro y toma de rehenes Recompensa del FBI Hasta un millón de dólares Paradero de Joseph Sin confirmar Resultado del ataque Sin balance independiente definitivo

La respuesta de Bukele

Tras el secuestro de cuatro técnicos de aviación salvadoreños el 18 de octubre, el Gobierno de El Salvador desplegó más de 2.000 militares en Haití. Los técnicos formaban parte de una fuerza multinacional dedicada a combatir las pandillas y fueron emboscados mientras hacían compras en Croix-des-Bouquets.

Bukele sostiene que han quedado destruidos tanto la casa de Joseph como el cuartel de 400 Mawozo. Otras fuentes indican que la operación fue llevada a cabo por policías haitianos con el apoyo de salvadoreños, drones explosivos y helicópteros. Se ha informado sobre la muerte de hasta 20 hombres armados, aunque las condiciones de seguridad dificultan la verificación de esta cifra.

Los cuatro salvadoreños siguen oficialmente desaparecidos. El 24 de octubre se hallaron restos humanos, pero aún no han sido identificados. Bukele rechaza que pertenezcan a sus compatriotas.

Esta operación plantea una cuestión crucial: la destrucción de una instalación puede debilitar a una banda, mas no elimina sus redes de operación. Los grupos haitianos suelen dispersar a sus combatientes, repartir arsenales y mover a sus líderes entre diferentes refugios. Si Joseph sobrevivió, podría utilizar el ataque como una herramienta de movilización y venganza.

Una solicitud de diálogo bajo presión

Después del despliegue salvadoreño, Joseph solicitó a las Naciones Unidas que intercedieran. En una carta, negó tener responsabilidad directa en el secuestro, acusando a Chen Mechan. Además, advirtió que las amenazas de Bukele podrían dar paso a una escalada de violencia.

Este mensaje puede interpretarse de dos maneras. Puede ser un reflejo de la presión militar sobre 400 Mawozo, pero también podría ser una táctica para ganar tiempo, repartir responsabilidades y posicionarse como un interlocutor. En Haití, donde el Estado solo ejerce un control limitado en vastas áreas del territorio, los líderes armados intentan equilibrar la fuerza con la negociación.

El desenlace de esta situación dependerá de tres aspectos:

La confirmación acerca del destino de los cuatro salvadoreños. La capacidad de las fuerzas haitianas y extranjeras para mantener el orden tras la incursión. La respuesta de 400 Mawozo y de otras pandillas rivales.

El ataque ha elevado a Joseph al rango de objetivo prioritario, aunque también puede intensificar la violencia contra la población civil. En un país donde las pandillas ya dominan caminos, barrios y servicios informales, cada nueva ofensiva puede desencadenar un ciclo de venganzas insaciable. La casa arrasada se presenta como un golpe visible; sin embargo, el poder que respalda a Lanmò San Jou sigue extendido por todo el territorio.