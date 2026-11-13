León XIV se emociona hasta las lágrimas ante miles de jóvenes en Lima

El papa León XIV no pudo contener la emoción frente a la imponente multitud congregada en Lima. La escena, documentada por Agencia Andina, se vivió durante una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, uno de los eventos más concurridos en su visita pastoral al Perú.

El pontífice hizo su entrada en el papamóvil, mientras los asistentes coreaban su nombre, levantando sus teléfonos y agitando banderas. Más de 50.000 personas, muchas con edades entre los 16 y 35 años, abarrotaron tanto las gradas como el terreno de juego. La ovación duró varios minutos y empezó a desbordar la emocionalidad del papa.

Este emotivo momento se produjo tras las palabras del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú. El religioso recordó el estrecho vínculo de Robert Prevost, como es conocido el pontífice de nacimiento, con el país, donde desarrolló una parte fundamental de su carrera pastoral. “Mil gracias por estar aquí con ellos y dar tu corazón a favor de ellos”, le expresó, invitándole a dirigirse a los jóvenes.

Un mensaje centrado en las dudas y el dolor

El encuentro brilló no solo por ser un acto religioso. Varios jóvenes compartieron sus experiencias personales, marcadas por la soledad, las dificultades familiares, la incertidumbre y la búsqueda de un propósito. León XIV estuvo atento a sus relatos y disfrutó de las distintas actuaciones artísticas que se prepararon para esta ocasión.

Entre los participantes estaba Joao Meza, un joven de 18 años, quien explicó cómo la danza se convirtió en un medio para expresar sus sentimientos, acercarse a Dios y superar momentos complicados. Su historia resonó con el mensaje principal de la vigilia: ver la fe como una herramienta para enfrentar problemas concretos, más allá de lo meramente doctrinal.

Durante su intervención, el papa instó a los asistentes a no ocultar sus dudas ni sus heridas. Les animó a buscar apoyo entre sus seres queridos y a mantener viva la llama de sus proyectos. Entre los mensajes clave de su discurso, resaltaron:

Reconocer las dudas sin que se conviertan en un motivo de aislamiento.

Buscar compañía cuando el sufrimiento se torne difícil de sobrellevar.

Transformar la esperanza en un compromiso hacia los demás.

Escuchar la propia vocación y actuar con responsabilidad.

“Cuando sufran, acudan a Jesús”, manifestó el pontífice. Subrayó que Cristo conoce bien las lágrimas y esas preguntas que aún carecen de respuesta. Su mensaje procuró un balance entre la dimensión espiritual y las inquietudes cotidianas de una generación afectada por la precariedad, la incertidumbre laboral y los retos de salud mental.

El vínculo peruano del nuevo pontífice

La profunda emoción en el Estadio Nacional se justifica, en parte, por la conexión previa de León XIV con Perú. Antes de asumir el papado, Prevost estuvo más de tres décadas vinculado a la Iglesia peruana. Esta trayectoria le brinda la posibilidad de dirigirse al público local desde una vivencia auténtica, en lugar de hacerlo únicamente desde la autoridad que otorga Roma.

El pontífice hizo mención expresa a Lima, Callao, Carabayllo, Lurín y Chosica. Este gesto generó una nueva ola de gritos y aplausos entre los asistentes. Al pronunciar estos nombres, ficou claro que el papa está cercano a las comunidades y territorios que visita.

Durante la jornada, resonó la canción Alma misionera, una melodía católica estrechamente ligada a la actividad pastoral. León XIV se unió al canto junto a los presentes. Este instante logró fusionar un ambiente festivo con el recuerdo de su etapa peruana, convirtiendo la vigilia en una celebración colectiva.

La visita ocurre en un marco de búsqueda de cercanía por parte de la Iglesia católica. Los jóvenes son una pieza clave dentro de esta estrategia, aunque el desafío es más amplio que llenar estadios. La institución enfrenta la necesidad de conectar con una generación menos unida a las estructuras religiosas y más exigente en aspectos como la justicia social, la inclusión y la coherencia de sus líderes.

El encuentro en Lima evidenció el potencial de esta conexión, aunque también sus limitaciones. Una ovación puede manifestar cariño, pero no asegura una relación a largo plazo. Para que el mensaje persista, será necesario traducirlo en espacios de participación, acompañamiento y acción social. Por el momento, las lágrimas del pontífice se han quedado grabadas en la memoria, componiendo la imagen de un papa que refleja en la multitud peruana una parte de su propia historia pastoral.