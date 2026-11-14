Aparece muerto en un trastero de Madrid Nielson de Souza Vilela, el abogado del Pollo Carvajal

El abogado Nielson de Souza Vilela, quien ejercía como defensor en España de Hugo Armando Carvajal, apodado el Pollo Carvajal, ha sido encontrado muerto en un trastero del edificio donde vivía, situado en la Gran Vía de Madrid.

Esta inquietante información fue ofrecida inicialmente por The Objective, que situó el descubrimiento en la mañana de este jueves.

El cuerpo del letrado, que estaba en torno a los cuarenta años, fue descubierto bajo circunstancias aún no determinadas.

Hasta el momento, no hay detalles sobre posibles detenidos. La investigación deberá aclarar si se trató de un fallecimiento accidental, un suicidio o un acto violento, ya que cualquier teoría sigue abierta.

Un fallecimiento en un momento delicado

La muerte de Souza Vilela ocurre en un periodo en el que el caso de Carvajal está rodeado de una considerable carga política y judicial. Este exmilitar venezolano estuvo al mando de la Dirección de Contrainteligencia Militar durante el Gobierno de Hugo Chávez y se ha convertido, con el tiempo, en una figura incómoda para el régimen de Nicolás Maduro.

Tras su partida de Venezuela, Carvajal llegó a España y solicitó protección ante el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, que lo reclamaba por su implicación en delitos vinculados al narcotráfico y su colaboración con grupos criminales. Este proceso desencadenó un arduo conflicto jurídico y diplomático, lleno de resoluciones judiciales y cambios en la situación del antiguo jefe militar.

El abogado fallecido era clave en la defensa de Carvajal en el territorio español. Su experiencia en materia de extradiciones, medidas cautelares y declaraciones del exmilitar le otorgaba un papel de gran relevancia. Sin embargo, no existen datos que vinculen su muerte con el proceso judicial de su cliente.

Es crucial diferenciar entre lo que se ha confirmado y las especulaciones:

Hecho confirmado: el cuerpo fue descubierto en un trastero del edificio en el que residía.

el cuerpo fue descubierto en un trastero del edificio en el que residía. Hecho confirmado: Souza Vilela era el abogado de Carvajal en España.

Souza Vilela era el abogado de Carvajal en España. Pendiente de esclarecer: la causa y el momento exacto del deceso.

la causa y el momento exacto del deceso. Sin confirmar: cualquier nexo entre el fallecimiento y el expediente del exmilitar venezolano.

La trayectoria de Carvajal

El nombre de Hugo Carvajal cobró relevancia internacional tras su ruptura con el chavismo. Durante su gestión en la inteligencia militar de Venezuela, tuvo acceso a información muy delicada sobre la estructura de seguridad, las relaciones exteriores y luchas internas dentro del régimen.

Su detención en España generó un conflicto entre la solicitud estadounidense de extradición y los recursos planteados por su defensa. Carvajal argumentó, entre otras razones, que su entrega podría responder a motivos políticos. Las autoridades españolas examinaron esas objeciones mientras el caso avanzaba a través de diferentes instancias judiciales.

Finalmente, el exmilitar fue entregado a Estados Unidos, lo que puso fin a una prolongada batalla judicial en España, aunque no cerró el interés político en su expediente. Las declaraciones atribuidas a Carvajal y cualquier información que pudiera ofrecer siguen siendo parte del debate sobre la política venezolana y sus conexiones globales.

Este escenario justifica la atención que suscita la muerte de su abogado, aunque no permite extraer conclusiones sobre las causas que la originaron. La investigación deberá centrarse en reconstruir las últimas horas de Souza Vilela y aclarar cómo terminó en el trastero.

Qué puede suceder ahora

La Policía y los servicios forenses tendrán que revisar el sitio, analizar las grabaciones de seguridad y declarar a quienes tuvieron contacto con el abogado. La autopsia será vital para establecer si hubo signos de violencia o la presencia de sustancias que pudieran indicar una muerte no natural.

Este proceso también requiere determinar la fecha exacta de su fallecimiento. El descubrimiento en la mañana solo señala el momento en el que el cuerpo fue hallado, pero no necesariamente el instante de la muerte. Esta distinción puede resultar crucial para entender los movimientos dentro del edificio y verificar posibles accesos.

Mientras no se disponga de nuevos datos oficiales, sería apresurado establecer una conexión con el caso de Carvajal. Este expediente incluye antecedentes políticos y judiciales de considerable relevancia, pero la investigación en torno a Souza Vilela deberá enfocarse inicialmente en pruebas materiales y testimonios.

La muerte del letrado deja una pregunta sin respuesta en Madrid y añade un capítulo inesperado a una causa que ha intersectado durante años los intereses de Venezuela, España y Estados Unidos.