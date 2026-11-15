La vuelta a casa de León XIV convierte Chiclayo en el corazón del catolicismo peruano

Chiclayo recibió a León XIV con la calidez de quien reencuentra a un vecino que se alejó por demasiado tiempo. Durante su visita los días 13 y 14 de noviembre, la ciudad peruana se volcó en una celebración marcada por la emoción, la memoria colectiva y el orgullo de contar con un “Papa peruano”, como señala BBC News Mundo.

La llegada de Robert Prevost no fue percibida como un mero acto protocolario. Para muchos residentes, representó el regreso de quien se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. En las calles, parroquias y barrios populares, emergieron testimonios de personas que evocaban su cercanía y su apertura para escuchar las problemáticas que muchas veces quedaban relegadas en la esfera política.

Este vínculo, además, tiene una repercusión en el ámbito nacional. Prevost ha tenido varias etapas en Perú desde 1985, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y construyó gran parte de su trayectoria pastoral en el país. Su elección como Papa en mayo de 2025 convirtió esa conexión local en un pilar fundamental de su identidad pública.

Una ciudad que reconoce al antiguo obispo

En Chiclayo, la relación con León XIV se fundamenta en recuerdos concretos. Sacerdotes, docentes, migrantes y vecinos no se limitan a recordar ceremonias religiosas. También evocan gestiones, visitas y charlas en áreas que otros líderes eclesiásticos y políticos raramente visitaban.

Un claro ejemplo de ello es el distrito de José Leonardo Ortiz, cerca de Chiclayo, que presenta altos índices de exclusión. Allí, antiguos vecinos subrayan que Prevost acudía en persona y mantenía contacto directo con comunidades a menudo olvidadas por las instituciones.

Se destaca igualmente su labor con la población migrante, sobre todo con los venezolanos. Según testimonios recogidos por la BBC, el obispo entonces en funciones se unió a organizaciones y autoridades migratorias para hacer más accesibles los trámites de regularización y el acceso al empleo.

Este legado ayuda a entender la fuerza de la acogida. Chiclayo no festeja únicamente al pontífice. Celebra una etapa en la que algunos ciudadanos sintieron que la Iglesia se acercaba a sus realidades cotidianas.

Entre los elementos que resumen esta percepción local destacan:

Proximidad con barrios desfavorecidos.

Apoyo a migrantes en condiciones vulnerables.

Capacidad para unir comunidades de diferentes orígenes y necesidades.

El resultado de ese vínculo se traduce en una imagen significativa tanto política como socialmente. En un país donde la inestabilidad institucional, la inseguridad y la desigualdad son moneda corriente, León XIV se erige como un símbolo de unidad que trasciende lo religioso.

Peregrinos, negocios y una ciudad transformada

La visita impactó el ritmo de la zona. Chiclayo, junto a sus alrededores, alberga cerca de 800.000 habitantes, y tanto las autoridades como los organizadores esperaban que la afluencia de personas se duplicara durante los dos días de la agenda papal.

Miles de personas llegaron desde distintas partes de Perú. En Pimentel, a unos diez kilómetros de Chiclayo, muchos peregrinos permanecieron más de doce horas esperando la misa. Algunas familias optaron por organizar vigilias durante la noche para asegurarse un lugar en el encuentro.

La escena fusionó fervor religioso y actividad económica. Los hoteles aumentaron sus tarifas, mientras los comercios aprovecharon la llegada de visitantes y la plaza frente a la catedral se convirtió en un espacio de celebración constante. Música, actos públicos y concentraciones religiosas invadieron las calles.

Este movimiento también revela un ángulo menos espiritual de la visita. El Papa actúa como un símbolo internacional capaz de atraer turismo, consumo y cobertura mediática. Para una ciudad que no suele figurar en el centro del debate global, su presencia representa una oportunidad para ganar visibilidad.

No obstante, el entusiasmo no oculta los problemas subyacentes. Chiclayo sigue enfrentando desigualdades, carencias en servicios públicos y una sensación de inseguridad que afecta a gran parte de su población. La visita puede mejorar la percepción externa de la ciudad, pero no hace desaparecer la necesidad de una acción estatal constante.

En este contexto surge una de las tensiones más significativas del viaje: la Iglesia ocupa espacios que las instituciones públicas no siempre logran cubrir. Cuando un obispo media para regularizar a migrantes o visita barrios olvidados, su influencia va más allá de lo religioso. Se convierte en una figura de confianza para la comunidad.

El valor político de una vuelta simbólica

La gira latinoamericana de León XIV incluye otros países como Argentina y Uruguay, pero su parada en Perú tiene un significado particular. El Papa no llega como un visitante que explora una realidad lejana. Regresa a un país que forma parte de su propia historia.

Esta distinción puede impactar el perfil de su pontificado. Su ricidad en Perú le conecta con numerosos temas que marcarán el debate dentro de la Iglesia católica:

La inclusión de migrantes. La desconfianza hacia las instituciones. La desigualdad geográfica. La necesidad de fortalecer la labor pastoral en comunidades vulnerables.

La crisis eclesial que afectó a la diócesis de Chiclayo también contribuyó a proyectar a Prevost dentro de la jerarquía católica. Su gestión le otorgó reconocimiento y llamó la atención del papa Francisco, según la reconstrucción que hizo el periodista y escritor peruano Santiago Roncagliolo.

Ahora, desde el Vaticano, León XIV tiene la oportunidad de incorporar esa experiencia en su mensaje global. Chiclayo le proporciona una narrativa diferente a la de una Iglesia cerrada en sus propios mecanismos: se presenta como una institución que escucha, actúa y se asienta en los lugares donde la política llega tarde.

La visita no solventa las dificultades que enfrenta Perú ni asegura que la popularidad del Papa se transforme en cambios duraderos. Pero sí refuerza una conexión singular entre un líder global y una ciudad que lo considera parte de su identidad.

En las calles de Chiclayo, la frase más escuchada no hace referencia al protocolo del Vaticano. Habla en términos de pertenencia: “Esta es la ciudad del Papa, del Papa peruano”. Para sus residentes, León XIV no solo regresó a Perú; volvió al lugar donde tejió la historia que ahora define su pontificado.