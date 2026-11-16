La carta de Nicolás Maduro dirigida a Pedro Sánchez, enviada pocos días antes de la llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Madrid-Barajas, propone reanudar el contacto político entre Venezuela y España. OKDIARIO dio a conocer el documento, situándolo en el centro de la secuencia que dio lugar al célebre Delcygate.

El texto hacía un llamado a recuperar unas “relaciones de cordialidad” entre ambos países. Esta fórmula revela el deseo de Caracas por bajar la tensión con Madrid y restablecer canales de comunicación en un momento crítico tanto para el régimen venezolano como para la política exterior española.

Una carta en vísperas de una crisis diplomática

La misiva llegó 13 días antes del encuentro de José Luis Rodríguez Zapatero con Maduro y de la parada de Delcy Rodríguez en Barajas, según la información proporcionada por el medio. La vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen debido a las sanciones europeas, aunque su avión aterrizó en Madrid durante la madrugada.

El episodio provocó un revuelo político, dado que Rodríguez mantuvo encuentros con responsables españoles a pesar de esas restricciones. Entre ellos se encontraba José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Ábalos ha defendido que acudió al aeropuerto con el fin de evitar que la dirigente venezolana entrara en territorio español.

No obstante, su explicación no cerró el debate. La oposición exigió entender quién autorizó la operación, de qué se trató durante esas horas y por qué el Gobierno no ofreció una versión completa desde un principio. La carta de Maduro añade ahora una pieza previa: la voluntad expresa de Caracas de restablecer el diálogo con La Moncloa.

El contexto también aclara la relevancia del documento:

Venezuela enfrentaba una creciente presión internacional por la situación política y las sanciones.

enfrentaba una creciente presión internacional por la situación política y las sanciones. España tenía lazos históricos, económicos y sociales con el país latinoamericano.

tenía lazos históricos, económicos y sociales con el país latinoamericano. La Unión Europea había impuesto medidas restrictivas a dirigentes venezolanos, incluida Delcy Rodríguez.

había impuesto medidas restrictivas a dirigentes venezolanos, incluida Delcy Rodríguez. El Gobierno de Sánchez argumentaba a favor del diálogo como vía para abordar la crisis venezolana.

Estos factores transformaron cualquier contacto de alto nivel en un asunto delicado. La diplomacia informal podía abrir puertas a negociaciones, pero también conllevaba costos políticos si chocaba con las sanciones europeas.

Madrid, Caracas y el valor político del mensaje

Maduro no buscaba solo un avance protocolario. Restablecer la comunicación con España podía ofrecer al régimen un interlocutor europeo con capacidad para transmitir mensajes a Bruselas y a otros gobiernos. Para Sánchez, mantener una vía abierta con Caracas se alineaba con la tradición diplomática española, aunque requería evitar cualquier apariencia de reconocimiento político sin condiciones.

La distinción entre diálogo y concesión se volvió crucial. El Gobierno español sostenía en ese momento que hablar con todos los actores podía ayudar a propiciar una salida negociada. Sin embargo, sus críticos replicaban que ese enfoque permitía a Maduro ganar legitimidad sin aceptar reformas democráticas verificables.

La carta se sitúa en esa zona difusa. No prueba por sí sola que hubiera un acuerdo para facilitar la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid. Tampoco acredita que la misiva desencadenara la visita. Sin embargo, sí demuestra que Caracas intentaba recomponer la relación con el Ejecutivo español antes de un episodio que acabaría afectando la imagen internacional de ambos gobiernos.

Un asunto que sigue condicionando la política española

El Delcygate ha surgido periódicamente en el debate parlamentario y judicial. La oposición lo utiliza para cuestionar la transparencia del Ejecutivo y la relación entre algunos dirigentes socialistas y el régimen venezolano. A su vez, el Gobierno ha reafirmado que no permitió la entrada formal de Rodríguez en España.

La importancia política del caso no solo proviene de lo ocurrido aquella madrugada. También radica en las preguntas que continúan abiertas:

¿Quién coordinó exactamente la visita de Rodríguez? ¿Qué instrucciones recibió la delegación española? ¿Qué contenido tuvo la conversación en Barajas? ¿Qué relación temporal existió entre la carta y los contactos posteriores? ¿Se informó a las instituciones europeas sobre la presencia de la dirigente venezolana?

La documentación conocida permite reconstruir una secuencia, pero no resuelve todas esas incógnitas. Por ello, la carta mantiene su valor informativo: añade una pieza sobre la estrategia de Maduro, aunque no elimina la necesidad de esclarecer qué decisiones adoptó cada autoridad española.

La relación entre Madrid y Caracas ha seguido marcada por los cambios políticos en Venezuela, las sanciones europeas y la presión de la oposición venezolana. Aquel mensaje de Maduro anticipó una disputa que aún persiste: hasta dónde puede llegar la diplomacia con un Gobierno cuestionado sin que el diálogo se transforme en una legitimación.