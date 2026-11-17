Este lunes, un rosario lanzado por un miembro de la multitud golpeó el ojo del papa León XIV mientras realizaba su último recorrido en papamóvil por Perú. El incidente generó un momento de sorpresa para las cámaras, aunque no desvió la programación establecida.

El objeto surcó el aire entre los cientos de rosarios que los asistentes lanzaban mientras el pontífice cruzaba la Base Aérea de Las Palmas, situada en el distrito limeño de Surco. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Luego, el papamóvil continuó su recorrido sin inconvenientes, y León XIV oficiaría una misa en la que se congregaron alrededor de 1,5 millones de fieles.

Un gesto de devoción que plantea desafíos

A tenor de los datos actuales, este episodio no parece indicar una agresión premeditada. El rosario formaba parte de los objetos que muchos peregrinos arrojaban con la esperanza de que el papa los bendijera. Sin embargo, el impacto pone de manifiesto los riesgos que pueden surgir cuando la espontaneidad se da cerca de un vehículo en movimiento y una figura que cuenta con rigurosas medidas de seguridad.

La seguridad del pontífice se basa en un sistema que incluye la distancia, el control de acceso y la supervisión durante traslados. A pesar de estas precauciones, grandes concentraciones de personas ofrecen escaso margen para lidiar con objetos que se lanzan desde áreas cercanas. En esta ocasión, el incidente no obligó a interrumpir el acto ni ocasionó consecuencias visibles durante el recorrido.

La visita a Perú tenía, además, un fuerte componente personal. Robert Prevost, el nombre civil del papa, pasó cerca de 20 años en el país desde su llegada como misionero en 1982. Allí desempeñó diversas responsabilidades en la iglesia y obtuvo la nacionalidad peruana. En 2023, regresó al Vaticano tras ser convocado por el papa Francisco, después de haber sido obispo de Chiclayo durante ocho años.

Un viaje de notable desgaste logístico

La despedida de Perú culminó una gira latinoamericana que se caracterizó por la movilización de millones de personas y un apretado calendario. En once días, León XIV recorrió cerca de 31.000 kilómetros, realizó 14 vuelos y visitó diez ciudades en Perú, Uruguay y Argentina.

La magnitud de este viaje ayuda a entender tanto la expectación como la complejidad de cada evento:

Más de 13 millones de personas presenciaron los diferentes actos in situ.

La visita abarcó tres países de América Latina.

Perú ocupó un lugar fundamental en la agenda debido a la relación previa del pontífice con el país.

La misa final atrajo a una multitud que se estima en 1,5 millones de fieles.

El incidente del rosario se enmarca, así, en una jornada cargada de simbolismo. El papa regresaba a un lugar que él considera su hogar adoptivo y finalizaba una gira centrada en fortalecer la conexión con América Latina, una región crucial para la Iglesia católica dada su importancia demográfica y pastoral.

La evidente sorpresa del pontífice, captada por las cámaras, no provocó alteraciones en la agenda. El papamóvil continuó su ruta entre la multitud, y el acto finalizó sin que se reportaran daños significativos. No obstante, este momento recordó que la cercanía que se busca en estos encuentros también puede convertir un gesto devocional en un riesgo inesperado.

Para el Vaticano, el reto seguirá siendo cómo mantener esa conexión con los fieles mientras se asegura la seguridad, especialmente en viajes que reúnen a grandes multitudes y transforman cada desplazamiento en un evento de proyección global.