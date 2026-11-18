El caso resurge gracias a una frase al final de una carta. Según una información publicada por OKDIARIO, Delcy Rodríguez notificó a José Luis Ábalos en febrero de 2020: «Voy a exigir mis maletas en España con determinación bolivariana».

La posdata es relevante porque contradice una de las narrativas sostenidas durante años: la de que el equipaje de la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro nunca había salido del avión.

Aunque el contenido de las maletas sigue siendo un misterio, la carta vuelve a centrar la atención en aquella madrugada de enero y en la gestión política de lo acontecido.

Una misiva personal en medio de la tempestad política

La carta está fechada en Caracas el 18 de febrero de 2020, menos de un mes después de la llegada de Rodríguez al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según el medio que la ha hecho pública, consta de tres páginas, no incluye membrete oficial y presenta un tono personal poco habitual en las comunicaciones diplomáticas.

Rodríguez se dirige a Ábalos como «Querido», después de tachar la forma más formal de «Estimado». También expresa su «lealtad, forjada en la confianza de los días» y agradece su actitud durante la crisis.

La llegada de la carta fue oportunamente delicada. En esos momentos, el Congreso se preparaba para votar una iniciativa presentada por PP, Ciudadanos y Vox que exigía la dimisión del ministro. Aunque la propuesta fracasó, ya había forzado a Ábalos a dar explicaciones en varias ocasiones sobre lo sucedido en Barajas y su encuentro con una dirigente sancionada por la Unión Europea.

Rodríguez calificó la correspondencia como un «instrumento clandestino» y criticó a los medios y a la oposición española. Presentó el encuentro como un episodio provocado por su adversidad política y defendió la necesidad de fortalecer la relación bilateral entre Madrid y Caracas.

Ese lenguaje sugiere más que una simple cortesía:

Un contacto directo entre una dirigente venezolana sancionada y un ministro español.

Un lazo personal que ambos intentaron mantener fuera del dominio público.

Una agenda política que abarcaba la relación bilateral, las sanciones y los intereses económicos españoles en Venezuela.

El equipaje, el punto más frágil de la narrativa oficial

Las versiones sobre las maletas nunca han sido coherentes. Ábalos llegó a afirmar que «no existieron» y tildó el asunto de una invención. Posteriormente, reconoció que se habían descargado algunos bultos, aunque rechazó que fueran los casi 40 mencionados por varios testigos.

El exministro aseguró que vio uno o dos carros y que parte del equipaje pertenecía a Félix Plasencia, el entonces ministro venezolano de Turismo, que se quedaría en Madrid por Fitur. Según él, el resto del equipaje habría continuado rumbo a Turquía.

Sin embargo, otras declaraciones pintaron un panorama diferente:

Testimonio Cantidad o descripción Dos testigos presenciales Alrededor de 40 bultos cargados en un vehículo de la embajada venezolana Un vigilante de seguridad Dos carros sacados de la zona pública sin pasar control aduanero Koldo García 12 maletas: seis grandes y seis pequeñas José Luis Ábalos Uno o dos carros, sin confirmar las 40 maletas

La nueva carta no proporciona evidencia contundente sobre el contenido del equipaje ni sobre quién lo transportó. Tampoco aclara si las maletas eran exclusivamente de Rodríguez. Sin embargo, sí complican la afirmación de que no había nada que reclamar a España.

Antecedentes: un canal político reservado

El viaje no fue un hecho aislado. En enero de 2020, Ábalos informó a Pedro Sánchez que Rodríguez quería mantener un encuentro discreto. De acuerdo con la documentación disponible, el presidente respondió «Bien».

El encuentro tuvo lugar el 20 de enero, en un momento en que Rodríguez tenía restringida la entrada y el tránsito por la Unión Europea desde 2018. Ábalos la recibió en Barajas junto a Koldo García y Víctor de Aldama. El incidente provocó una crisis política y múltiples aclaraciones variables sobre si hubo reunión, dónde se realizó y qué cuestiones se abordaron.

Días antes, Nicolás Maduro había enviado una carta a Sánchez proponiendo restablecer las relaciones entre España y Venezuela. La documentación publicada también señala contactos previos de Ábalos con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y figura clave del poder chavista.

En este contexto, Venezuela intentaba mitigar su aislamiento y restablecer canales económicos con empresas españolas. Mientras tanto, España debía manejar la protección de sus intereses comerciales sin romper del todo con Caracas ni ignorar las sanciones impuestas por la UE.

La evolución del caso ahora dependerá de si la carta se integra en investigaciones judiciales o parlementarias y de si surgen nuevos documentos sobre el equipaje. Por sí sola, no resuelve el enigma, pero añade una pieza incómoda: Delcy Rodríguez dejó claro que esperaba reclamar sus maletas a España, mientras que durante años se discutió si esas maletas habían llegado a existir.

La posdata, breve y escrita al margen de una relación política reservada, mantiene abierto un expediente que Barajas nunca logró cerrar.