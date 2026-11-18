La salida de El Salvador de Haití está condicionada por un objetivo claro: encontrar y rescatar a los cuatro militares que desaparecieron en la nación caribeña. Hasta que no aparezcan, la misión permanecerá activa.

El Gobierno haitiano, por su parte, quiere aprovechar esta operación para fortalecer su combate contra las pandillas. Este enfoque diverso condiciona ahora el destino de una misión que comenzó con la intención de hacer una búsqueda y que ha evolucionado hacia ofensivas contra grupos armados y la recuperación de espacios estratégicos en Puerto Príncipe.

Una operación que ha cambiado de escala

A finales de octubre, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tomó la decisión de enviar más de 2.000 militares a Haití. Esta medida se produjo tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños el 18 de octubre, quienes se encontraban en un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas, un organismo internacional respaldado por la ONU.

Los militares aún no han sido localizados. El ministro salvadoreño de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha sido claro: las tropas se retirarán de Haití solo cuando se encuentren a los desaparecidos. “Si mañana aparecen, como lo decía el presidente Bukele, nosotros nos venimos”, comentó en San Salvador.

No obstante, la misión ya no se limita únicamente a buscar en la zona donde se perdió el rastro de los soldados. El contingente salvadoreño ha estado involucrado en operaciones contra las pandillas, incluyendo un ataque contra el cuartel general de 400 Mawozo, uno de los grupos armados más influyentes del país. Además, colaboraron en la recuperación de un estadio de fútbol que había estado bajo control de criminales durante años.

El Gobierno haitiano presenta estos avances como un indicativo de que la operación puede tener un desarrollo positivo. Su ministro de Seguridad, Patrick Pélissier, aseguró que el despliegue ha renovado las esperanzas de la población y ha equilibrado la balanza frente a las bandas.

Puerto Príncipe pide más tiempo

Pélissier mencionó que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, está organizando reuniones con las autoridades salvadoreñas para explorar una posible extensión de la misión. Este dirigente no asistió a una conferencia sobre democracia que tuvo lugar en El Salvador, ya que según su ministro, debía permanecer en Haití para preparar esas conversaciones.

La postura de Haití responde a una necesidad urgente. La policía y el ejército del país tienen capacidades limitadas, mientras que las pandillas dominan extensas áreas de Puerto Príncipe y restringen el acceso a barrios, carreteras y servicios esenciales.

En el terreno, coexisten diversas fuerzas:

La Policía Nacional Haitiana.

El Ejército de Haití.

La Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por la ONU.

El contingente militar salvadoreño.

La Task Force, dirigida por el empresario estadounidense Erik Prince a través de la empresa Vectus Global.

La simultánea presencia de estos diversos actores, cada uno con sus propias órdenes, reglas y objetivos, incrementa el riesgo de errores operacionales. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha subrayado la importancia de coordinar estas acciones para prevenir enfrentamientos entre aliados.

Pélissier asegura que todas las unidades están trabajando “en la misma página”. Sin embargo, Naciones Unidas ha indicado que la mayor parte de los soldados salvadoreños operan fuera de su misión internacional contra las pandillas. Esta situación plantea una pregunta crucial: bajo qué autoridad actúan y quién supervisa sus operaciones.

Un acuerdo reservado bajo presión

Bukele ha confirmado que existe un acuerdo bilateral de seguridad con Haití, aunque los detalles de dicho pacto continúan siendo un misterio. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, ha afirmado que se dará a conocer el documento cuando las condiciones diplomáticas sean propicias.

La falta de transparencia ha generado críticas por parte de Amnistía Internacional, que exige claridad y garantías para la población haitiana. La organización advierte que una campaña militar contra las pandillas podría desembocar en abusos, detenciones indiscriminadas o daños a civiles.

El Gobierno de El Salvador se opone a la idea de que su despliegue constituya una invasión. Asegura que la operación cuenta con la autorización del Gobierno haitiano y que su cometido inicial es recuperar a los cuatro militares desaparecidos. Sin embargo, las acciones llevadas a cabo sobre el terreno han ampliado, de facto, el enfoque de la misión.

El futuro cercano dependerá de dos alternativas:

Si los cuatro militares son hallados, San Salvador deberá decidir si cumple con su promesa y retira a las tropas. Si continúan desaparecidos, Haití podría argumentar la búsqueda como justificación para mantener la presencia militar y extender su cooperación en materia de seguridad.

La segunda opción parece la más probable a corto plazo. Sin noticias sobre los desaparecidos, la misión se mantendrá activa. Cuanto más tiempo permanezcan las tropas salvadoreñas en Haití, más complicado será presentar su presencia como una intervención limitada y temporal.

Así, el rescate de los cuatro militares se ha convertido en el punto crucial que separa una operación puntual de un nuevo modelo de cooperación militar en el Caribe.