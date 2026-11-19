La reciente visita de Pete Hegseth a Caracas marca un cambio notable que hasta hace poco parecía inalcanzable: Venezuela y Estados Unidos están reanudando la cooperación militar tras 21 años de tensiones. Este encuentro con Delcy Rodríguez, tuvo lugar en el Palacio de Miraflores y representa el primer intercambio oficial de Hegseth con las autoridades venezolanas desde la detención de Nicolás Maduro en enero.

El acuerdo incluye entrenamiento conjunto, un intercambio de inteligencia, cooperación estratégica y la posible provisión de equipos de defensa. Ambos países presentan este pacto como una herramienta para hacer frente a amenazas compartidas, como el narcotráfico y las organizaciones criminales en la región.

Un regreso marcado por la ruptura de 2005

La colaboración militar entre Caracas y Washington se detuvo durante la presidencia de Hugo Chávez. En 2005, Chávez acusó a Estados Unidos de injerencia y puso fin a los programas de cooperación con las Fuerzas Armadas venezolanas. Desde entonces, Caracas fortaleció sus lazos con Rusia, China e Irán, mientras la tensión con Washington se incrementaba.

Durante años, Venezuela se convirtió en uno de los principales antagonistas de Estados Unidos en América Latina. Las sanciones, la agitación política y el deterioro institucional cerraron cualquier posibilidad de establecer una relación militar estable. La captura de Maduro y la formación de un Gobierno provisional han alterado radicalmente el panorama.

Hegseth ha caracterizado ahora a Venezuela como un socio de seguridad dispuesto a colaborar con Washington. Esta afirmación refleja el trasfondo político del cambio, aunque también suscita interrogantes sobre la independencia de las decisiones venezolanas y las condiciones del pacto.

El acuerdo contempla varias áreas de acción:

Entrenamiento conjunto de las fuerzas armadas.

Intercambio de información de inteligencia.

Modernización tecnológica y mejora de equipamiento.

Coordinación en la lucha contra el narcotráfico y otras redes criminales.

Reformas en las instituciones de defensa y seguridad.

Hasta el momento, el Pentágono no ha especificado qué tipo de material se podría proporcionar, cuántos militares participarán en los programas ni cuándo empezarán las primeras operaciones conjuntas.

Seguridad regional y control territorial

Estados Unidos ve en Venezuela una plataforma clave para fortalecer la seguridad en el Caribe y el norte de Sudamérica. El país comparte fronteras con Colombia, Brasil y Guyana, ocupando una posición geoestratégica relevante en las rutas marítimas del Caribe.

La administración estadounidense relaciona esta cooperación con la recuperación del control territorial ante grupos armados, narcotraficantes y organizaciones criminales. Por su parte, Caracas busca modernizar unas fuerzas armadas que, durante años, han dependido de proveedores no occidentales y que enfrentan problemas de mantenimiento, financiación y operatividad.

Rodríguez ha defendido el acuerdo como un camino para mejorar la capacitación militar y facilitar el acceso a nuevas tecnologías. El Ministerio de Defensa venezolano ha reiterado que la cooperación respetará la soberanía, independencia e integridad territorial del país.

Este matiz resulta crucial. La Constitución venezolana prohíbe la instalación de bases militares extranjeras y el texto completo del pacto aún no ha sido publicado. La falta de detalles genera inquietudes sobre el verdadero alcance de la presencia estadounidense y el tipo de apoyo que recibirá Caracas.

Una alianza con límites políticos

La nueva relación no suprime las diferencias existentes entre ambos países. Estados Unidos continuará observando la situación institucional en Venezuela, la actuación de las fuerzas de seguridad y el proceso de reorganización política que seguirá a la caída de Maduro. Aunque la cooperación militar puede avanzar, dependerá en gran medida de la estabilidad del Gobierno provisional y su capacidad para implementar reformas.

Además, habrá resistencia dentro de Venezuela. Algunos sectores chavistas podrían interpretar la cercanía como una rendición ante Washington, mientras que parte de la oposición podría poner en tela de juicio cualquier acuerdo con una estructura militar que ha estado asociada a la represión política durante años.

Lo más probable es que la evolución sea paulatina. Primero, se establecerán contactos técnicos, formación e intercambio de información. Posteriormente, podrían concretarse programas de equipamiento o patrullas coordinadas, siempre que ambas partes aclaren las cuestiones legales y políticas que persisten.

Este pacto representa una ruptura con la etapa que comenzó Chávez, pero no se traduce en una alianza plena. Su verdadero impacto dependerá menos de las declaraciones de Caracas y Washington que de los pormenores que todavía permanecen bajo reserva.