La operación comenzó al amanecer en Martissant y continuó varias horas después. El número de muertos se eleva a 34 presuntos miembros de una banda que fueron abatidos en un refugio relacionado con Renel Destina, apodado Ti Lapli.

Este ataque tuvo lugar en el sur de Puerto Príncipe, una área donde las pandillas han reemplazado al Estado en amplias zonas. La Policía Nacional de Haití (PNH) afirma que los fallecidos formaban parte de Grand Ravine, una banda compuesta por alrededor de 300 miembros que se alía con la coalición G-Pep, según han señalado fuentes de Naciones Unidas.

Una ofensiva con múltiples actores

La intervención se lleva a cabo con fuerzas locales, tropas salvadoreñas y una empresa militar privada. La Task Force, nombre que utiliza el Gobierno haitiano para designar a Vectus Global, ha estado involucrada en esta operación. Esta empresa fue creada por Erik Prince, un exmiembro de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos.

Medios de comunicación también reportan la presencia de soldados salvadoreños enviados por Nayib Bukele. Ya son más de 2.000 los militares desplegados, una operación que empezó a ganar impulso a finales de octubre, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en una emboscada cerca de la capital.

Inicialmente, esta misión tenía el objetivo de buscar a los desaparecidos, pero pronto se transformó en una campaña más ambiciosa contra las estructuras armadas. En las últimas semanas, tanto las tropas salvadoreñas como la policía haitiana han informado de varios logros:

Recuperación del estadio Sylvio-Cator, que había estado en manos de pandillas durante dos años.

Destrucción del presunto cuartel general de 400 Mawozo .

. Operaciones en viviendas vinculadas a líderes de grupos armados.

Ataques mediante drones a objetivos específicos, incluido el líder de la banda Boston, Mathias Sainthil.

El Gobierno haitiano está presentando estos resultados como pasos hacia la recuperación de la autoridad territorial. Sin embargo, surgen cuestiones sobre la legalidad de la intervención y los mecanismos de control que deberían aplicarse a una empresa militar privada y a las fuerzas extranjeras.

Una crisis que no se resuelve solo con fuerza

La magnitud de la violencia ha llevado a que una parte de la población apoye la presencia de los soldados salvadoreños. Miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe para agradecer su presencia. No obstante, esta presión militar se produce en medio de una crisis humanitaria cada vez más grave.

La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití ha registrado 1.167 muertos y 459 heridos entre julio y septiembre de 2026. De esas muertes, la mitad se ha dado durante acciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas. En los primeros nueve meses del año, el total de fallecidos se elevó a 4.217.

Además, la ONU ha hecho hincapié en que las fuerzas de seguridad deben proteger a la población y que el uso de la fuerza letal debe ser el último recurso. Este punto resulta particularmente importante en barrios donde los civiles quedan atrapados entre los grupos armados, las acciones policiales y los ataques aéreos o mediante drones.

Si bien recuperar un edificio o eliminar a un líder puede alterar momentáneamente el equilibrio local, no garantiza un control duradero. Las pandillas tienden a dispersarse, rearmarse y recuperar el control de los barrios cuando el Estado se retira de la zona. La ONU ya ha documentado el regreso de grupos armados a Bel-Air, Bas Delmas y La Saline después de operaciones previas.

El próximo riesgo: una prolongada guerra urbana

La operación en Martissant podría seguir sumando bajas mientras continúan las incursiones. El resultado inmediato refuerza a la PNH y al Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, pero también puede desencadenar represalias contra barrios civiles, infraestructuras y rutas de suministro.

La evolución de la situación dependerá de tres factores:

Si la policía haitiana logra afianzar las posiciones recuperadas sin depender de fuerzas extranjeras. Si la misión internacional logra coordinarse con las autoridades locales y establecer normas claras de actuación. Si el Gobierno acompaña la ofensiva con justicia, servicios básicos y alternativas para las comunidades dominadas por las pandillas.

La experiencia reciente ofrece una clara advertencia. Aunque el control temporal del estadio y la eliminación de centros logísticos son avances visibles, Haití necesita recuperar instituciones que persistan incluso después de finalizar cada operación. Sin esta continuidad, los 34 muertos en Martissant podrían convertirse en un simple capítulo más de una guerra urbana que cambia de escenario, pero no de fondo.