Jair Bolsonaro ha tenido que ser internado de nuevo debido a intensos dolores en el abdomen. El ex presidente de Brasil fue llevado desde su residencia en Brasilia al hospital DF Star, donde se encuentra bajo vigilancia médica y se le están realizando más pruebas.

Su hijo Carlos Bolsonaro compartió la noticia en la red social X, indicando que este episodio ocurrió mientras el antiguo líder brasileño cumple su condena en prisión domiciliaria. El médico Brasil Caiado, que está al cuidado de Bolsonaro, ha confirmado que los especialistas están investigando la causa del dolor y que determinarán el tratamiento adecuado una vez que concluyan el diagnóstico.

El hospital ha indicado que el ex presidente presenta síntomas de dolor y distensión abdominal. Los facultativos deben evaluar si sufre alguna complicación derivada de intervenciones quirúrgicas previas. Carlos Bolsonaro informó que los análisis preliminares sugieren una obstrucción intestinal casi completa, aunque la información disponible no aclara si será necesaria una cirugía.

Un historial médico marcado por el atentado de 2018

Bolsonaro ha padecido problemas abdominales desde septiembre de 2018, cuando un individuo lo apuñaló durante un mitin electoral. Esta agresión requirió varias operaciones y ha dejado secuelas que han llevado al exmandatario a ingresar en hospitales en diversas ocasiones a lo largo de los años.

A los 71 años, el expresidente ha superado más de nueve intervenciones relacionadas con ese atentado, según lo indicado por su hijo. Su familia sostiene que la falta de actividad y las condiciones de su detención han empeorado su salud. Esta percepción forma parte de la defensa política de Bolsonaro, pero también coincide con un historial médico repleto de episodios recurrentes en la zona abdominal.

La evolución de su situación dependerá de los resultados de las pruebas realizadas. Por el momento, los médicos lo consideran estable desde el punto de vista clínico, consciente y sereno, y han decidido mantenerlo en observación al menos durante 24 horas.

Salúd y justicia se entrelazan de nuevo

Este nuevo ingreso se produce mientras Bolsonaro está cumpliendo una condena de 27 años por su implicación en una trama diseñada para revertir el resultado de las elecciones de 2022, que fueron ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia alega que el ex presidente participó en una conspiración golpista tras perder los comicios.

Con anterioridad a su situación actual, las autoridades habían autorizado su arresto domiciliario por motivos de salud. Este régimen le permite permanecer en su hogar, aunque no elimina las restricciones judiciales ni las visitas supervisadas. Carlos Bolsonaro ha afirmado que él es el único que puede visitarlo con frecuencia, durante dos horas y en dos ocasiones a la semana.

El traslado a un hospital podría abrir otra vía legal. Si los médicos sugieren una cirugía o una hospitalización prolongada, el tribunal que supervisa su condena deberá decidir cómo se gestionan las condiciones de su custodia. Las consideraciones médicas tendrán prioridad, pero cada permiso también puede acarrear repercusiones políticas.

Estado de salud: hospitalizado para evaluación por dolor y distensión abdominal.

hospitalizado para evaluación por dolor y distensión abdominal. Antecedentes: múltiples cirugías tras el apuñalamiento de 2018.

múltiples cirugías tras el apuñalamiento de 2018. Situación judicial: condenado a 27 años, bajo arresto domiciliario por razones de salud.

condenado a 27 años, bajo arresto domiciliario por razones de salud. Siguientes pasos: finalizar el diagnóstico y definir si requiere tratamiento quirúrgico.

Este episodio vuelve a colocar a Bolsonaro en el centro de la discusión pública brasileña, a pesar de que no puede desempeñar un papel institucional directo. Su estado de salud se ha transformado en un tema recurrente en la disputa entre su familia, sus seguidores y el sistema judicial.

La hospitalización no modifica por sí misma la condena ni las restricciones impuestas, pero tiene el potencial de influir en el régimen de cumplimiento. Mientras los médicos investigan la causa de su dolor, Brasil se enfrenta nuevamente a la tensión entre la gravedad de sus problemas de salud y la magnitud de su responsabilidad penal.