El centro de Perú experimentó un fuerte movimiento sísmico. Un terremoto de magnitud 6,7 tuvo lugar en Junín el viernes por la noche, sintiéndose también en Lima y otras áreas del país. Según los primeros informes, el epicentro se localizó a unos 30 kilómetros al noroeste de Junín.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) detectó el movimiento a las 19:09, con una profundidad de 129 kilómetros. Esta localización contribuye a entender por qué las vibraciones se sintieron en un área extensa, incluyendo la capital peruana y, de acuerdo con los reportes de esa misma noche, hasta en ciertas regiones del sur de Colombia.

Un temblor profundo y ampliamente percibido

No solo la magnitud es lo que destaca. La profundidad del foco parece haber disminuido, como era de esperar, el impacto inmediato en la superficie en comparación con un seísmo de igual magnitud pero más cercano a núcleos urbanos. Sin embargo, la sacudida causó alarma y volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta ante terremotos en un país que se sitúa en el cinturón sísmico del Pacífico.

Los datos esenciales proporcionados por el IGP son:

Magnitud: 6,7

Hora local: 19:09

Profundidad: 129 kilómetros

Localización: 30 kilómetros al noroeste de Junín

Intensidad reportada en Junín: V

En la capital, muchos ciudadanos optaron por salir de sus hogares temporalmente y compartieron vídeos en los que se pueden observar lámparas, ventanas y otros objetos meciéndose. La percepción del temblor en Lima, a cientos de kilómetros del epicentro, es evidencia de cómo los movimientos profundos son capaces de propagar energía durante grandes distancias.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en la costa. El organismo afirmó que las características del terremoto no implicaban el riesgo de una ola asociada al seísmo.

Daños puntuales y vigilancia en las carreteras

La respuesta inicial se centró en evaluar posibles daños en viviendas, carreteras y servicios esenciales. En la Costa Verde de Lima, se reportó el desprendimiento de piedras desde los acantilados hacia la vía. Las imágenes compartidas mostraron rocas en la calzada, lo que representa un peligro para los conductores.

Este episodio requiere mantener vigilancias durante las horas siguientes. Los equipos de emergencia verifican:

Carreteras y puentes en las proximidades del epicentro. Colegios, hospitales y edificaciones antiguas. Redes de agua, electricidad y telecomunicaciones. Acantilados y laderas inestables. Posibles réplicas que puedan agravar daños ya existentes.

Hasta este momento, no se había confirmado un balance general de víctimas ni una destrucción estructural significativa. La falta de reportes sobre daños graves no elimina el riesgo: las evaluaciones en el terreno pueden demorar, especialmente en zonas montañosas y comunidades remotas.

Además, surgieron preguntas acerca de la falta de alertas en los teléfonos móviles. El sistema peruano SISMATE no opera como un detector automático de terremotos ni envía necesariamente una alerta segundos antes del movimiento. Su activación depende de las autoridades y está diseñado para comunicar emergencias específicas.

La lección para Perú y los países vecinos

Perú es escenario de actividad sísmica con frecuencia debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Aunque el terremoto de Junín no permite predecir un nuevo gran evento, sí subraya que la preparación debe seguir adelante, incluso en momentos sin daños visibles inmediatos.

La tendencia más plausible es la revisión de infraestructuras, la identificación de desprendimientos y el monitoreo de posibles réplicas. Para la población, las recomendaciones básicas son claras: mantener la calma, alejarse de ventanas, evitar el uso de ascensores y consultar solo comunicados oficiales.

Este temblor pone de manifiesto que una emergencia sísmica en Perú puede tener repercusiones perceptibles más allá de la zona afectada. En un país cruzado por fallas y montañas, la distancia puede atenuar el impacto, pero no elimina la necesidad de estar listos ante cualquier eventualidad.