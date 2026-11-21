Hay regalos diplomáticos de manual: una corbata de seda, un libro encuadernado en piel, una botella de buen vino.

Y luego está el que, según OKDIARIO, habría viajado en la maleta de José Luis Rodríguez Zapatero rumbo a Caracas: una camiseta del Atlético de Madrid con el apellido Maduro y el dorsal 10 a la espalda.

La escena tiene algo de guion surrealista. Un expresidente del Gobierno español, un mandatario chavista y las rayas rojiblancas del Metropolitano.

Pero el diario aporta detalles concretos sobre el encargo, que atribuye a Zapatero como un gesto de cortesía hacia el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La gestión de Leire Díez

Según esa información, la persona encargada de conseguir la prenda fue Leire Díez. Zapatero le habría pedido que localizara una camiseta oficial del Atlético para entregársela a Maduro en uno de sus viajes a la capital venezolana. El propio Maduro habría pedido que llevara su apellido y el número 10.

La gestión, siempre según OKDIARIO, se resolvió gracias a contactos en el mundo del fútbol. La camiseta se recogió en una de las puertas del estadio del club, cuando todavía se llamaba Wanda Metropolitano.

En la política internacional, los obsequios suelen llegar envueltos en papel de regalo y protocolo. Esta vez llegó con escudo del oso y el madroño.

Una pieza de coleccionista

No era una camiseta cualquiera. Correspondía a la primera equipación de la temporada 2021/22, un diseño conmemorativo de los 75 años del nombre Club Atlético de Madrid. El club lo adoptó en 1947, cuando dejó atrás su etapa como Atlético Aviación, y la camiseta recuperaba guiños de la que el equipo vistió aquel año.

La personalización hacía el resto. Maduro en letras blancas, el 10 a la espalda y una talla XXL, según la información publicada. En la fotografía que acompaña la historia, la prenda conserva todavía la etiqueta. En tienda, una camiseta así ronda los 100 euros.

El dorsal de los genios

La elección del número tiene su miga. En el fútbol, el 10 es el dorsal de los creativos, de los que reparten juego y de las estrellas: Pelé, Maradona, Messi. En el Atlético lo han lucido futbolistas tan queridos por la grada como Arda Turan.

En este caso, el número no premiaba ningún talento con el balón. Servía para identificar al destinatario. La camiseta no implicaba ficha, contrato ni vínculo alguno con el club. Era, como mucho, un fichaje simbólico para el álbum de recuerdos del Palacio de Miraflores.

El chófer que quería volver al volante

La historia tiene un segundo capítulo todavía más pintoresco. Según OKDIARIO, Maduro habría manifestado su deseo de conducir él mismo el autobús que llevara a los jugadores del Atlético por Caracas en una hipotética visita del equipo.

No era un capricho sin raíces. Antes de convertirse en la cara más visible del chavismo tras Hugo Chávez, Maduro trabajó como conductor de autobuses en la capital venezolana y desarrolló actividad sindical en el entorno del Metro de Caracas. Su pasado al volante formó siempre parte de su relato político: el hombre del pueblo que llegó a la presidencia desde la cabina de un autobús.

La propuesta mezclaba nostalgia personal, propaganda y fútbol. Imaginar a un equipo de Primera División paseando por Caracas con el presidente al volante daba para una portada de impacto mundial. Pero no hay constancia pública de que esa escena llegara a producirse, ni de que el Atlético visitara la capital venezolana.

Un detalle dentro de una relación larga

El episodio encaja en una relación política duradera. Zapatero ha viajado a Venezuela en numerosas ocasiones y ha actuado como interlocutor y mediador en distintas etapas del régimen chavista, un papel que le ha valido duras críticas en España.

Vista así, la camiseta es un detalle menor dentro de una red de contactos mucho más amplia. Pero también es un síntoma de la familiaridad con la que se movía el expresidente en Caracas y de lo útil que puede resultar el fútbol como lenguaje común.

Cuando una camiseta hace diplomacia

Las camisetas de los clubes se han convertido en una herramienta de diplomacia blanda. Se regalan a jefes de Estado, embajadores, artistas y deportistas. Cuestan poco y lucen mucho: un escudo, unos colores y un nombre bastan para transmitir simpatía, pertenencia o reconocimiento.

En esta historia, sin embargo, el Atlético de Madrid es un actor involuntario. La información publicada no atribuye al club ninguna iniciativa diplomática ni relación institucional con Maduro. Una cosa es conseguir una camiseta a través de contactos y otra muy distinta que una entidad deportiva respalde a un dirigente político.

El fútbol, además, sirve para humanizar a líderes polémicos. El político aparece como aficionado, el mandatario como antiguo chófer y el regalo como un gesto entre amigos. Es una puesta en escena amable que puede suavizar la imagen pública, pero no cambia en nada el debate de fondo sobre el régimen venezolano ni sobre las responsabilidades de quienes lo dirigieron.

La camiseta no vale mucho más de cien euros, pero cuenta una historia que vale bastante más. En ella caben un expresidente convertido en mediador, una intermediaria con agenda propia y un mandatario que soñaba con volver al volante. En el fútbol, el 10 suele marcar la diferencia en el campo. Esta vez, el partido se jugaba bastante lejos del césped.