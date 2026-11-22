La detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como «Chapo Isidro», pone fin a años de persecución en contra de uno de los objetivos más importantes para Estados Unidos.

Según lo narra BBC News Mundo, el arresto se llevó a cabo en Guasave, Sinaloa, y se produjo tras un despliegue de fuerzas especiales, culminando en un tiroteo, explosiones y bloqueos en diversas carreteras.

La operación, que tuvo lugar este pasado viernes, también resultó en la arresto de su supuesto segundo al mando.

Ambos sujetos fueron trasladados en avión a Ciudad de México, donde deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente. Desde hace tiempo, Estados Unidos ha solicitado la extradición de Meza Flores, a quien se le acusa de introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en su territorio.

Una captura preparada con inteligencia

Las autoridades mexicanas lograron dar con el paradero del líder de la denominada Organización Meza Flores, también conocida como el Cártel de Guasave, gracias a información del gobierno estadounidense. El operativo fue diseñado para prevenir una rápida huida y, sobre todo, para evitar que el grupo criminal pudiera movilizarse en busca de refuerzos.

La actuación se basó en una estrategia que combinó vigilancia, sorpresa y un perímetro de seguridad:

Las fuerzas especiales llegaron hasta el escondite de Meza Flores.

Los agentes cortaron las posibles vías de escape.

El grupo criminal reaccionó abriendo fuego y utilizando explosivos.

Tras el enfrentamiento, los militares lograron detener al capo y a su lugarteniente.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron helicópteros disparando hacia el suelo y a personas huyendo de un estadio de béisbol al oír las detonaciones. También se registraron vehículos en llamas cerca de Los Mochis, lo que evidenció el impacto inmediato de la operación en el norte de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional comunicó que los agentes actuaron con «sigilo y sorpresa», aunque el arresto no se realizó sin enfrentamientos. La rápida respuesta del grupo refleja su capacidad para reaccionar y alterar la vida diaria en una área donde los enfrentamientos entre organizaciones rivales son comunes.

El perfil de un capo de bajo perfil

Meza Flores estaba vinculado al tráfico de estupefacientes desde la década de 1990. A diferencia de otros líderes del narcotráfico en México, mantuvo durante años un perfil bajo. Esta discreción le permitió mantener redes de apoyo local y evitar capturas que sí afectaron a otros capos.

El FBI lo incluyó en 2025 en su lista de los diez fugitivos más buscados. Estados Unidos llegó a ofrecer hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su captura. Las acusaciones en su contra incluyen secuestros, extorsiones y torturas, además del tráfico internacional de drogas.

Un factor que aumentó su prioridad fue la vinculación de su organización con un enorme cargamento de aproximadamente 20 millones de pastillas de fentanilo incautadas en 2024. Este dato conectó al Cártel de Guasave con una de las mayores preocupaciones de Washington: el suministro de opioides sintéticos que alimentan la crisis de sobredosis en los Estados Unidos.

Elemento Situación Detenido Fausto Isidro Meza Flores Alias «Chapo Isidro» Lugar de la detención Guasave, Sinaloa Acompañante detenido Su supuesto lugarteniente Recompensa del FBI Hasta cinco millones de dólares Próximo escenario Juicio en México y posible extradición

Qué puede ocurrir ahora

La captura fortalece la colaboración operativa entre México y Estados Unidos, aunque no asegura una pronta disminución de la violencia. La experiencia reciente indica que la caída de un líder puede desatar luchas internas por el control de las rutas, laboratorios y redes de protección.

En Sinaloa, diferentes facciones compiten por el territorio desde la crisis que atraviesa el Cártel de Sinaloa. La falta de un liderazgo claro podría dar lugar a alianzas temporales, fragmentación o nuevos enfrentamientos. El riesgo no sólo depende de quién tome el mando tras Meza Flores, sino también de la capacidad de sus subordinados para sostener el negocio.

El proceso de extradición se convierte en otro aspecto delicado. México deberá primero resolver la situación judicial del detenido en su territorio, mientras Estados Unidos probablemente intentará llevarlo ante sus tribunales por narcotráfico y otros delitos graves. La cooperación bilateral enfrentará así un verdadero desafío: transformar una captura espectacular en una investigación sólida que derive en condenas efectivas.

La operación ha eliminado a uno de los nombres más buscados por el FBI, pero deja intacto el mercado que sustentó su poder. En Sinaloa, el desenlace verdadero dependerá de quién controle las rutas ahora que ha cesado el hombre que las dirigía.