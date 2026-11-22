William Wood y Lillian con sus hijos Wallace, Kathleen, Norman (su padre), Rose y Alexander.

En 1893, más de 200 australianos partieron con rumbo a Paraguay, convencidos de que podían establecer una sociedad sin patrones, banqueros ni ejército.

La historia que relata BBC Mundo revela cómo esa utopía socialista se vio fracturada y alejada de sus objetivos iniciales.

El viaje se inició en un contexto de crisis. Australia enfrentaba desempleo, sequías, inundaciones y tensiones crecientes entre trabajadores y empresarios.

Para muchos sindicalistas, cambiar el sistema desde dentro parecía una quimera. Así que la alternativa era abandonar el país y empezar de nuevo en un continente distinto.

El proyecto liderado por William Lane

El principal artífice de esta iniciativa fue William Lane, un periodista británico radicado en Australia. Conocedor de los conflictos laborales en Estados Unidos y Canadá, canalizó el descontento de los trabajadores australianos en un movimiento organizado llamado New Australian Movement.

Lane ofrecía la promesa de una comunidad igualitaria. Sin propiedad privada y sin jerarquías económicas. Los colonos compartirían recursos, trabajarían para el bien común y vivirían al margen de un Estado opresor. Esta propuesta sedujo a obreros, sindicalistas y familias en busca de una vida diferente.

Paraguay emergía como un destino idóneo. Había quedado devastado tras la Guerra de la Triple Alianza, que se libró entre 1864 y 1870 contra Brasil, Argentina y Uruguay. La población había disminuido drásticamente y el Gobierno requería inmigrantes para repoblar y desarrollar las áreas rurales.

Una ley de 1881 incentivó la llegada de extranjeros. Las autoridades paraguayas ofrecían tierras y apoyo a quienes quisieran establecer colonias agrícolas. Lane vio en esta política una oportunidad dorada para crear su sociedad ideal. En 1893, la Asociación Cooperativa Nueva Australia firmó un acuerdo con el Gobierno paraguayo para trasladar hasta 1.200 familias en un plazo de seis años.

Del Royal Tar a la selva paraguaya

El primer grupo zarpó en julio de 1893 a bordo del Royal Tar. A bordo viajaban 212 personas, la mayoría hombres solteros. Un segundo grupo de 198 emigrantes partió en diciembre del mismo año.

El peregrinaje no concluyó en un asentamiento preparado. Los recién llegados desembarcaron en Uruguay y luego continuaron viaje hacia Asunción. Desde allí, viajaron en tren a Villarrica y adquirieron unas 30 carretas tiradas por bueyes. El último tramo del recorrido se adentró por montañas, pantanos y esteros hasta llegar a la ubicación seleccionada para Nueva Australia.

La realidad resultó ser mucho más dura que la propaganda inicial:

El esfuerzo requerido para el trabajo agrícola superó las expectativas.

Las enfermedades tropicales afectaron de manera severa a los inmigrantes.

La colonia carecía de la atención sanitaria adecuada.

Muchos colonos no estaban familiarizados con el clima ni con las condiciones del terreno.

La mayoría de los primeros integrantes eran hombres, lo que sembró complicaciones en la estabilidad familiar y social.

El anhelo de una comunidad autosuficiente se topó pronto con la necesidad de producir, vender y negociar con las instituciones del país. La idea de igualdad absoluta también trajo consigo tensiones. Algunos colonos estaban dispuestos a compartir la tierra, pero no querían renunciar a pequeños bienes personales.

El líder se transforma en “el Zar Billy”

Lane buscó imponer normas estrictas. Exigió una abstinencia total de alcohol y promovió una disciplina comunitaria muy rigurosa. Con el tiempo, algunos empezaron a referirse a él como King Billy o “el Zar Billy”.

El conflicto no solo estaba relacionado con la administración de la colonia. También había un choque entre distintas concepciones del socialismo. Para Lane, la comunidad debía controlar prácticamente todos los aspectos de la vida. Otros colonos creían que la igualdad no implicaba anular cualquier espacio de autonomía personal.

En 1894, la expulsión de varios miembros acusados de violar la ley de templanza provocó una fractura. Lane abandonó Nueva Australia con unos 50 seguidores, fundando así otra colonia: Cosme.

Los colonos que optaron por quedarse en Nueva Australia negociaron con el Gobierno paraguayo. Dividieron las tierras en lotes individuales y mantuvieron solo un espacio comunal para el ganado. El sueño colectivo se desvaneció, cediendo paso a la propiedad privada.

Cosme tuvo un desarrollo más estable durante sus primeros años. Contó con escuela, biblioteca y depósitos. Sus residentes cultivaron caña de azúcar, diversificaron su producción y lograron créditos para adquirir maquinaria para un ingenio. Incluso lanzaron una revista mensual.

No obstante, esta experiencia tampoco preservó el proyecto original. Los colonos comenzaron a integrarse en la sociedad paraguaya y algunos formaron matrimonios con mujeres locales. Así, la comunidad dejó de ser una isla socialista y se transformó en un asentamiento agrícola más.

Un fracaso político con un legado perdurable

Lane abandonó Paraguay en 1899, debilitado por enfermedades y adversidades. Tras un breve regreso a Australia, se estableció en Nueva Zelanda, donde falleció años después.

Entre 500 y 600 australianos llegaron a Paraguay como parte de esta experiencia. La mayoría regresó a Australia. El proyecto no logró crear la federación internacional de colonias que Lane había imaginado ni mantuvo la propiedad colectiva.

Sin embargo, resumir todo esto como un fracaso sería demasiado simplista. Nueva Australia y Cosme dejaron descendientes, crearon lazos culturales y dejaron una marca en la historia migratoria de Paraguay. Aunque el experimento no forjó la sociedad perfecta que prometía, sí transformó una fantasía política en una vivencia tangible, con todos sus costos, contradicciones y repercusiones.

Así, la utopía perdura más como un recuerdo que como un sistema: un puñado de nombres, familias y ruinas que aún resuenan con la historia de quienes buscaron otro mundo y descubrieron que también había que construirlo desde sus cimientos.