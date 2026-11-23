La crisis en Haití suma una nueva tragedia. Tres soldados salvadoreños han perdido la vida y otro ha quedado herido tras una explosión durante la manipulación de material explosivo en uno de los campamentos establecidos en el país caribeño, según informó BBC News Mundo. El cuarto militar se encuentra fuera de peligro.

La Fuerza Armada de El Salvador comunicó inicialmente el fallecimiento de dos efectivos. Horas más tarde, se confirmó la muerte de un tercero, que fue trasladado a un hospital en República Dominicana. Este incidente se produjo en medio de una operación de búsqueda y rescate de cuatro técnicos de aviación salvadoreños que estaban desaparecidos desde el 18 de octubre.

Una operación originada tras una emboscada

Los cuatro desaparecidos formaban parte de la fuerza multinacional creada con el objetivo de apoyar la seguridad en Haití. Su vehículo blindado fue blanco de un ataque con armas de fuego y explosivos cuando regresaban a su base a través de Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe, un área dominada por grupos armados.

Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio. El Gobierno de Nayib Bukele sostiene que han sido secuestrados por pandillas, mientras que las autoridades salvadoreñas han descartado que unos restos humanos hallados en la zona pertenezcan a ellos, aunque la identificación definitiva ha complicado la situación.

Hoy quiero hablarles de tres héroes salvadoreños que perdieron la vida mientras cumplían una misión lejos de nuestra patria. Tres miembros de nuestra Fuerza Armada que viajaron a Haití con un propósito: rescatar a cuatro de sus compañeros que habían sido secuestrados por pandillas haitianas. Lamentablemente, una explosión accidental durante esa misión les arrebató la vida. Sus nombres son: el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina. Conocí de primera mano la valentía del teniente Palacios Santos. Durante un operativo, en un momento crítico en el que unos contratistas privados abandonaron sus posiciones, el teniente tomó el control de la situación y actuó con rapidez y determinación, logrando salvar varias vidas, entre ellas las de sus propios compañeros. Todos aplaudimos su valentía. Recuerdo que en ese momento pensé: “Este muchacho llegará lejos. Tiene todo el temple y la capacidad de un líder”. Jamás imaginé que, poco tiempo después, estaría entre los fallecidos en un accidente. También me informaron del extraordinario valor de los cabos Zepeda Zelada y Serrano Medina. Durante unas pruebas en El Salvador, una granada quedó atorada en un dron. La batería estaba por agotarse y no era posible dirigirlo hacia una zona completamente segura para que se estrellara. Serrano Medina sostuvo el dron a aproximadamente un metro y medio del suelo mientras Zepeda Zelada desactivaba manualmente la granada. Sabían perfectamente el inmenso riesgo que estaban corriendo, pero aun así decidieron actuar para proteger a los demás. Y lo lograron. Estas no son simplemente historias sobre tres héroes. Son acciones que nos permiten entender quiénes eran estos hombres: militares capaces, valientes y comprometidos con una misión que siempre pusieron por encima de su propia seguridad. Varias veces he dicho que siempre he admirado a las personas que deciden dedicar sus vidas a salvar las de otros. Porque hay algo extraordinario en ellas. Algo que no es natural, que no es común, que no es normal. Todos los seres humanos tenemos una reacción instintiva ante el peligro. Si vemos un peligro, huimos de él. Si hay un incendio, corremos y tratamos de alejarnos. Pero un bombero no huye del incendio, hace lo contrario, lo que casi nadie más haría, y en lugar de huir del incendio, corre hacia él, arriesga su vida, camina entre las llamas si es necesario para salvar a los demás. Eso no es algo normal, es algo extraordinario. Si escuchamos una balacera, nuestro instinto es huir de los disparos, buscar refugio, mantenernos alejados. Pero un policía hace lo contrario. Ellos no huyen de los disparos como haríamos todos, van hacia ellos, sacan su pistola y corren hacia el peligro para salvar a los que están en él. Eso no es algo normal, es algo extraordinario. Lo vimos con los rescatistas que enviamos a Venezuela, salvadoreños abriendo túneles en estructuras inestables que podrían colapsar en cualquier momento. Nuestro instinto natural es huir de un edificio que se desmorona, pero nuestros rescatistas hacían lo contrario: entraban a esas estructuras, sabiendo que podían morir ahí adentro, para salvar a quienes estaban atrapados. Eso no lo haría casi nadie, mucho menos por un desconocido, pero ellos sí, porque los rescatistas, al igual que los policías, bomberos y militares, reaccionan de una manera totalmente diferente a todos los demás. Ellos no huyen del peligro, van hacia él. Eso es difícil de entender para la gente normal, pero ellos no son gente normal, son gente extraordinaria. Cuando los demás retroceden, ellos avanzan. Sabiendo perfectamente que eso puede costarles la vida misma. Y no es que no tengan miedo, es que hay algo más fuerte que ese miedo: su deseo de salvar a los demás. Esa es la vocación que mueve a nuestros militares, a nuestros policías, bomberos y rescatistas. Personas que han decidido dedicar sus vidas a proteger la de los demás… — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 23, 2026

En respuesta, Bukele decidió enviar más de 2.000 soldados a Haití. Este contingente incluye fuerzas especiales, infantes de marina, personal de apoyo y efectivos relacionados con las operaciones aéreas. El despliegue ha superado rápidamente el papel inicial que tenía El Salvador, centrado en la presencia de pilotos y técnicos para evacuaciones médicas.

La misión tiene varios objetivos en mente:

Localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos.

Brindar apoyo a las fuerzas haitianas ante las pandillas.

Reestablecer el control en zonas estratégicas alrededor de la capital.

Asegurarse de que el ataque no quede sin una respuesta tanto política como militar.

El problema radica en que una parte importante de este contingente no opera bajo el mandato directo de la misión multinacional. Esta diferencia ha suscitado dudas en torno a la coordinación, las reglas de enfrentamiento y la responsabilidad política de las acciones llevadas a cabo en territorio haitiano.

Un despliegue cada vez más expuesto

La muerte de los tres soldados marca el primer recuento mortal reconocido por El Salvador desde que comenzaron las operaciones. Aunque el Ejército ha atribuido el incidente a una explosión accidental mientras manipulaban explosivos, aún no se han brindado detalles sobre el tipo de material, el lugar exacto o las circunstancias que llevaron a la explosión.

Este episodio resalta los peligros de una misión que se inició como un esfuerzo de rescate y que ha tomado características de campaña contra las pandillas. En noviembre, Bukele afirmó que las tropas salvadoreñas habían estado involucradas en un ataque contra instalaciones atribuidas al grupo 400 Mawozo, una de las organizaciones armadas más poderosas del país.

La violencia en Haití obstaculiza cualquier estrategia que pretenda ser limitada. Las bandas controlan amplias áreas de la capital, cuentan con armamento pesado y han convertido carreteras, barrios y mercados en lugares inseguros. Para los efectivos extranjeros, el peligro proviene no solo de los combates:

Riesgo Consecuencia Explosivos improvisados Muertes y heridas durante desplazamientos o labores de ingeniería Control territorial de las pandillas Dificultades para rescatar rehenes y evacuar a los heridos Ausencia de información fiable Operaciones basadas en denuncias contradictorias Mandatos superpuestos Confusión sobre quién manda y responde por cada acción

La tragedia también puede presionar al Gobierno salvadoreño para que busque resultados más rápidos. Bukele había presentado el despliegue como una reacción directa a la desaparición de sus compatriotas. Si la operación se extiende sin localizar a los cuatro técnicos, el costo político podría aumentar tanto en el país como en el extranjero.

El futuro de la misión

La muerte de los soldados plantea tres posibles escenarios. El primero es continuar con la operación, reforzar la seguridad de los campamentos y aumentar la cooperación con las fuerzas haitianas. El segundo contempla una reducción del contingente si el riesgo sobrepasa los objetivos inicialmente marcados. El tercero implicaría una revisión del mandato y el establecimiento de una estructura de mando más clara para evitar nuevas acciones sin la coordinación adecuada.

Por el momento, ninguna de estas opciones aborda lo más relevante: qué ha sucedido con los cuatro salvadoreños desaparecidos. La investigación sobre la explosión debe avanzar al mismo tiempo que la búsqueda. Mientras tanto, cada nuevo despliegue incrementa la presión sobre El Salvador, sobre la misión internacional y sobre un Estado haitiano que no logra recuperar el control de su capital por sí solo.

La explosión no solo deja a tres familias en duelo: transforma la misión de Bukele en una apuesta militar cuya factura se vuelve cada vez más difícil de ocultar.