Periodista Digital ha entrevistado esta mañana a Santiago Abascal, presidente de VOX y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, a pocos días de la cita electoral. Durante la conversación, el líder político ha querido trasladar un mensaje a la comunidad hispanoamericana que reside en nuestro país, especialmente a quienes han llegado legalmente, trabajan y contribuyen a la sociedad española.

Abascal ha insistido en que VOX diferencia entre los extranjeros que cumplen las leyes y quienes entran en España de manera irregular o cometen delitos. En este sentido, ha lanzado un mensaje expreso a los inmigrantes que han llegado al país por vías legales y participan en su desarrollo económico y social.

«Lanzo un mensaje a todas las personas que han venido a España legalmente, que han venido a trabajar, a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, respetando nuestras leyes, nuestra manera de vivir», ha afirmado.

El candidato de VOX ha asegurado que estas personas «se pueden sentir defendidas» por su formación «como se sienten defendidos los españoles». Abascal ha resumido su planteamiento como una defensa «de la buena gente, de la gente que trabaja», frente a «los corruptos, los ladrones y los que llegan invadiendo nuestro país sin pedir permiso, sin respetar nuestras leyes e intentando imponer culturas fanáticas».

Abascal responde a las críticas de latinoamericanos en redes sociales

Durante la entrevista, preguntamos al líder de VOX por los vídeos que han circulado en los últimos días por las redes sociales, en los que ciudadanos latinoamericanos animan a otros hispanoamericanos residentes en España a no votar a su partido. El argumento es que VOX podría impulsar expulsiones de inmigrantes, siguiendo una política similar a la de Donald Trump en Estados Unidos.

Abascal ha respondido que también ha visto vídeos de signo contrario, protagonizados por personas que manifiestan su apoyo a VOX. «He visto a muchos diciendo exactamente lo contrario», ha señalado, antes de expresar su deseo de que su mensaje llegue «con claridad» a la comunidad hispanoamericana.

El presidente de VOX ha aprovechado la ocasión para reafirmar las principales líneas de su discurso migratorio. Ha insistido en que «en España no se puede entrar ilegalmente» ni acudir al país para recibir «ayudas sociales que hacen falta a los españoles».

Asimismo, ha rechazado que España deba permitir la entrada de personas que vengan «a violar, a robar o a matar».

«Eso es algo tan claro que yo creo que lo comparten los inmigrantes legales que trabajan y que también respetan nuestras leyes. Se sienten representados por ese mensaje», ha concluido.

Un mensaje dirigido al electorado hispanoamericano

Con estas declaraciones, Abascal busca despejar las dudas y responder a las críticas que han surgido en determinados sectores de la comunidad latinoamericana en España. Su mensaje pretende dejar clara la distinción que VOX establece entre los inmigrantes que residen legalmente en el país, trabajan y respetan las normas, y quienes entran de forma irregular o cometen delitos.

El líder de VOX insiste así en que su discurso no está dirigido contra los extranjeros que cumplen la ley, sino contra la inmigración ilegal y la delincuencia.