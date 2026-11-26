Caracas vuelve a escuchar la voz de María Corina Machado. Ante una multitud de estudiantes, la dirigente opositora se comprometió a llevar a cabo una transición política “sin resentimientos” y “sin venganza”. Este mensaje se produce tras su regreso del exilio en octubre y busca plantear el cambio no como un enfrentamiento entre ganadores y perdedores, sino como una solución colectiva.

La imagen es significativa. Machado hizo su aparición ante alrededor de 3.000 estudiantes en la Universidad Central de Venezuela, un emblemático espacio dentro de la vida pública del país. En su intervención, defendió una transición anclada en “verdad sin resentimientos y justicia sin venganza”. Su discurso mezcla una firme defensa de la democracia con una invitación a la reconciliación en un país marcado por una profunda división y una crisis económica prolongada.

Un mensaje estratégico para ganar apoyos

La líder opositora necesita mantener en movimiento a la oposición, pero también atraer a aquellos sectores que temen una ruptura violenta o posibles persecuciones políticas. Por esta razón, su propuesta abarca tres ideas clave:

Reencuentro nacional , buscando disminuir el miedo a represalias.

, buscando disminuir el miedo a represalias. Verdad y justicia , como respuesta a las numerosas acusaciones de abusos y violaciones de derechos.

, como respuesta a las numerosas acusaciones de abusos y violaciones de derechos. Transición democrática, con instituciones que recuperen su legitimidad.

Lograr este equilibrio no es tarea fácil. Parte de la oposición demanda que se rinda cuentas por la represión y el colapso institucional. Al mismo tiempo, cualquier promesa de justicia podría alejar al apoyo de funcionarios, militares y votantes moderados, cuyos respaldos son cruciales para llevar a cabo un cambio de poder.

Machado intenta posicionarse en este espacio intermedio. No renuncia a su deseo de una transformación política, sin embargo, se esfuerza por evitar que el futuro se perciba como una venganza. Esta estrategia podría permitirle atraer apoyos más allá de su base electoral, aunque también la expone a críticas de quienes consideran que cualquier solución que no contemple una rendición de cuentas integral es insuficiente.

El regreso cambia las reglas del juego

Su retorno del exilio en octubre ha alterado la dinámica entre la oposición. Durante un tiempo, su ausencia física limitó su capacidad para liderar actos, sopesar el estado de la sociedad y disputar la narrativa en el país. Ahora tiene la posibilidad de establecer contacto directo con los ciudadanos, especialmente con los jóvenes y estudiantes, un público que ha sido fuertemente afectado por la emigración masiva y la escasez de oportunidades.

La Universidad Central de Venezuela actúa como un escenario estratégico. El movimiento estudiantil ha tenido un papel clave en ciclos de protesta anteriores y aún tiene el potencial de activar debates públicos. Sin embargo, la capacidad de movilización social ya no garantiza, por sí sola, una transición. El Gobierno sigue manteniendo el control sobre las instituciones, mientras que la oposición necesita superar sus divisiones y convertir el descontento en una organización política estable.

El futuro previsiblemente dependerá de varios factores:

La habilidad de la oposición para mantener una línea de acción coherente. La reacción del Gobierno a las propuestas de diálogo y cambio. El papel de las Fuerzas Armadas y otros actores institucionales. La presión diplomática y económica de Estados Unidos y otras naciones. La situación social, plena de inflación, caída de ingresos y emigración.

Entre la reconciliación y la justicia

La promesa de una transición sin venganza busca minimizar los riesgos de una posible negociación. En regímenes autoritarios, los grupos en el poder a menudo se resisten a dejarlo cuando la transición sugiere consecuencias severas, como cárcel, confiscaciones o exclusión permanente. Garantías de seguridad podrían facilitar un acuerdo pactado, pero esto solo será efectivo si se implementan mecanismos creíbles que eviten la impunidad.

Este será uno de los aspectos más sensibles. Machado alude a la verdad y la justicia, conceptos que pueden coexistir con la reconciliación, aunque requieren de instituciones completamente independientes. El proceso de transición tendrá que establecer responsabilidades, reparar a las víctimas y restaurar la confianza, sin convertir los tribunales en herramientas de venganza.

La situación económica añade una presión adicional. Venezuela tiene que recuperar inversiones, servicios públicos y empleo, y lograr una estabilización duradera será una tarea compleja sin un marco jurídico sólido. La oposición deberá detallar cómo planea manejar la recuperación y cómo protegerá a los sectores más vulnerables en los primeros meses de cambio.

El mensaje desde Caracas no ofrece respuestas definitivas a estas preguntas, pero sí establece una dirección política. Machado está trabajando para que la transición se presente no como una guerra continua, sino como un acuerdo que busque la unidad nacional. En un país que ha estado acostumbrado a ciclos de enfrentamiento, esta sutil diferencia podría ser clave para determinar quiénes logran transformar la esperanza de cambio en una verdadera estructura de poder.