El chavismo está gestando un cambio legal que podría transformar el entorno de la persecución política en Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, comunicó que el Parlamento tiene la intención de derogar la conocida como Ley Simón Bolívar, una legislación que impide a los líderes opositores ocupar cargos públicos y autoriza la confiscación de sus bienes. Este anuncio fue revelado por la BBC.

Rodríguez estima que la reforma se aprobará en la próxima semana. Esta decisión se produce en el marco de una intensa fase de tensión institucional, que se ha acentuado con las elecciones presidenciales de julio de 2024, la proclamación de Nicolás Maduro como ganador y las acusaciones de fraude planteadas tanto por la oposición como por diversos gobiernos internacionales.

Una ley destinada a castigar el apoyo a las sanciones

La Ley Simón Bolívar fue instaurada hace dos años, poco después de aquellas elecciones. Su propósito declarado era sancionar a aquéllos que apoyaran las medidas extranjeras contra Venezuela o colaboraran con gobiernos considerados hostiles desde Caracas.

En la práctica, la normativa imponía consecuencias especialmente drásticas:

Inhabilitación permanente para acceder a cargos públicos.

Confiscación de propiedades.

Procesos penales por respaldar sanciones internacionales.

Penas que podían ascender a varias décadas de prisión en determinadas circunstancias.

Esta norma impactaba directamente en los líderes opositores que habían solicitado presión internacional contra el gobierno de Maduro. Además, ampliaba el margen de actuación de las instituciones controladas por el oficialismo para considerar como delito la colaboración política con otros países.

Rodríguez sostiene que hasta la fecha no se ha aplicado esta ley en contra de ningún político. Tal argumento busca enmarcar la derogación como una decisión política y no como una rectificación de una herramienta utilizada para atacar a la oposición. Sin embargo, para sus detractores, la existencia misma de esta normativa ya generaba un efecto disuasorio: podía limitar candidaturas, congelar activos y abrir investigaciones en contra de adversarios.

El contexto: elecciones controvertidas y cambios en el poder

Esta legislación surgió en un periodo de máxima confrontación. Después de las presidenciales de 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como el ganador, mientras que la oposición sostenía que sus actas probaban la victoria de Edmundo González Urrutia. Esta disputa electoral intensificó el aislamiento internacional de Caracas y aumentó la presión sobre sus líderes.

La ley sirvió como respuesta del chavismo frente a las sanciones y al reconocimiento internacional de la oposición. También encajaba dentro de una estrategia más amplia de control institucional, en la que el poder legislativo, los tribunales y los organismos electorales se alinean con el Ejecutivo.

Sin embargo, la derogación anunciada no resolverá por sí sola la crisis de legitimidad. Tampoco garantiza la eliminación de otras normativas utilizadas para restringir la actividad opositora. Venezuela continúa lidiando con la existencia de presos políticos, limitaciones a la protesta y un sistema electoral cuestionado por gran parte de la comunidad internacional.

El cambio puede interpretarse de diversas maneras:

Un gesto de distensión interna, para reducir la presión sobre la oposición. Una maniobra de normalización internacional, en un momento en que Caracas busca mejorar sus relaciones exteriores. Una adaptación del chavismo, eliminando una norma demasiado visible sin desmantelar el resto del aparato de control.

Una apertura limitada

Esta decisión también se produce tras el relevo político que ha situado a Delcy Rodríguez como presidenta interina, según lo reflejado en la información. Su hermano Jorge Rodríguez preside la Asamblea Nacional y se ha convertido en una de las principales voces para comunicar las decisiones del nuevo poder.

La eliminación de la Ley Simón Bolívar podría facilitar la participación de algunos opositores en futuras elecciones. No obstante, el impacto real dependerá de cómo se implemente la reforma y de si las autoridades anulan las inhabilitaciones ya impuestas por otros mecanismos.

El elemento crucial será el verdadero alcance del texto que apruebe el Parlamento. Si la derogación incluye la anulación de sus efectos, la oposición podrá recuperar terreno legal y patrimonial. Sin embargo, si solo se elimina la norma hacia adelante, muchos líderes seguirán enfrentándose a restricciones administrativas, causas judiciales o confiscaciones.

La medida abre una puerta al diálogo, aunque no modifica aún la relación de fuerzas. En Venezuela, la brecha entre la mera proclamación de una reforma y el restablecimiento de garantías políticas sigue siendo considerable. La verdadera prueba será si Caracas permite que sus rivales compitan, gobiernen y mantengan sus bienes sin enfrentar nuevas barreras legales.