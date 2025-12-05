Manos Limpias y URVEX fortalecen alianza para combatir la corrupción y defender la democracia en España y Venezuela

Miguel Bernad de Manos Limpias y Raquel Marcano López de URVEX, aliados contra la corrupción y el narcoterrorismo

El Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias y la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) han acordado estrechar su cooperación estratégica con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia en España y Venezuela.

La información fue suministrada por Raquel Marcano López, representante de URVEX, tras sostener una reunión con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en la que ambas organizaciones reafirmaron su voluntad de coordinar acciones judiciales y políticas frente a figuras clave vinculadas con tramas de corrupción y narcoterrorismo.

Durante el encuentro, se revisaron los avances de las querellas y actuaciones judiciales impulsadas conjuntamente contra José Luis Rodríguez Zapatero, por una parte y Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, por la otra, a quienes URVEX y Manos Limpias señalan como beneficiarios o colaboradores directos de la narcotiranía criminal que mantiene secuestrada a Venezuela.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, enfatizó la importancia histórica de este trabajo conjunto: “Manos Limpias y URVEX hemos iniciado un proceso que, aunque quieran llenarlo de escollos, saldrá adelante. Más temprano que tarde, esta querella prosperará. Estos personajes, protegidos y refugiados en España, caerán, y con ellos caerá también la trama de impunidad que encabeza Rodríguez Zapatero y su padrino, el jefe del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro”.

Marcano López destacó que esta alianza constituye “un paso fundamental para visibilizar y judicializar a quienes, desde España, han amparado estructuras corruptas que afectan tanto a los ciudadanos españoles como al pueblo venezolano”. Asimismo, subrayó que la cooperación entre ambas organizaciones se mantendrá firme pese a cualquier obstáculo institucional o político.

Por su parte, Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso de seguir avanzando con determinación en los procesos judiciales abiertos, convencidas de que la verdad y la justicia prevalecerán tanto en España como en Venezuela, afirmó Bernad.