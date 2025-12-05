Netflix compra Warner Bros Discovery por 71.000 millones y desencadena un terremoto global en la industria del entretenimiento

La industria mundial del entretenimiento y las big tech está a las puertas de una de sus mayores concentraciones empresariales. Netflix ha cerrado la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por 71.000 millones de euros, una operación histórica que redefine por completo el mapa del streaming y marca un antes y un después en la competencia global por el contenido.

La oferta de Netflix —según fuentes financieras— se habría estructurado mayoritariamente en efectivo, un factor decisivo en un contexto de mercados volátiles. Para hacer posible una adquisición de este tamaño, la compañía ya gestiona un préstamo puente multimillonario respaldado por un consorcio de bancos de inversión. Esta movilización rápida de capital subraya la prioridad estratégica que representa esta operación para la plataforma.

Aunque la adquisición abarca el conjunto de WBD, Netflix estaría centrando su interés en los activos más valiosos, especialmente los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros y la división HBO, considerada durante décadas el estándar más alto de calidad en la industria. Su catálogo es, simplemente, insustituible.

En paralelo, la cúpula de WBD había anunciado hace meses que estaba dispuesta a dividir la compañía en dos grandes unidades —Warner Bros/HBO y Discovery Global—, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas antes de abril de 2026. Esta posible venta a Netflix se alinea con ese proceso y aceleraría la estrategia corporativa originalmente prevista.

El camino hasta llegar aquí ha sido largo. WBD rechazó tres ofertas consecutivas del consorcio Paramount–Skydance, la última de ellas valorada en 24 dólares por acción, con un 80% en efectivo. Hoy, los títulos de la compañía cotizan apenas unos centavos por debajo, a 23,87 dólares, con una capitalización de 59.510 millones. La propuesta de Netflix, aunque no se ha hecho pública, superaría ampliamente estas valoraciones, lo suficiente para resultar irresistible al consejo directivo.

Las implicaciones de esta integración son colosales. Para Netflix, supondría el control directo de propiedades intelectuales legendarias como Harry Potter, DC Comics, El Señor de los Anillos y centenares de franquicias históricas. Además, obtendría una potencia de producción inédita, reduciendo su dependencia de terceros y reforzando su liderazgo mundial. La incorporación de HBO daría a la plataforma un sello de prestigio y un músculo creativo incomparable.

Pero las repercusiones no se quedarían ahí. Esta operación podría detonar una nueva y agresiva ola de consolidación global. Con el crecimiento de suscriptores estancado y los costes de producción disparados, gigantes como Disney, Amazon o Apple se verán obligados a reaccionar: adquirir competidores, especializarse drásticamente o integrar verticalmente sus cadenas de producción y distribución.