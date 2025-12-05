El «Pollo Carvajal» ofrece cooperar contra estructura que encabeza Nicolás Maduro

Hugo Armando Carvajal Barrios —conocido como “El Pollo Carvajal” y antiguo jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela— envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciendo cooperación y presentando graves denuncias sobre la estructura de poder encabezada por Nicolás Maduro. La misiva, fechada el 2 de diciembre y escrita desde la prisión federal donde permanece recluido, sostiene que Venezuela es dirigida como una organización criminal y asegura que está dispuesto a entregar información clave para desmontarla.

Carvajal, figura central de los aparatos de inteligencia del chavismo, ocupó la jefatura militar entre 2004 y 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez, y nuevamente entre 2013 y 2014 bajo Maduro. En su carta afirma haber presenciado directamente operaciones relacionadas con narcotráfico, colaboración con grupos armados irregulares y actividades ilícitas de alcance transnacional.

Su carrera diplomática también estuvo rodeada de polémicas. En 2014 fue designado cónsul en Aruba, pero fue detenido allí a solicitud de Estados Unidos. La situación se resolvió cuando Países Bajos reconoció su inmunidad diplomática y ordenó su expulsión, evitando así la extradición.

La ruptura definitiva de Carvajal con el régimen ocurrió en 2019, cuando manifestó públicamente su apoyo a Juan Guaidó y pidió un proceso de transición democrática. Ese mismo año fue detenido en España por una petición de extradición de Estados Unidos. Aunque un tribunal español rechazó en primera instancia la solicitud, posteriormente la justicia revirtió la decisión, lo que llevó a Carvajal a ocultarse hasta su captura en Madrid en septiembre de 2021. Finalmente, fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2023.

Su proceso penal avanzó en junio de 2025, cuando se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cuatro cargos de narcotráfico. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Carvajal habría sido parte del denominado Cártel de Los Soles desde finales de los años noventa, actuando en coordinación con las FARC para enviar cocaína hacia Estados Unidos. Tras su admisión de culpabilidad, la DEA enfatizó que utilizó su posición privilegiada dentro del Estado venezolano para facilitar actividades criminales. Su sentencia está programada para el 29 de octubre.

La carta dirigida a Trump aparece en este contexto de cooperación judicial pendiente. En ella, Carvajal asegura que aún puede revelar información adicional sobre operaciones realizadas tanto dentro como fuera de Venezuela, advirtiendo que estas estructuras representan una amenaza directa para la seguridad del hemisferio occidental.

La divulgación de su mensaje ocurre en un momento en que Washington mantiene la presión sobre el régimen de Maduro y continúa profundizando investigaciones relacionadas con el narcotráfico y las redes criminales internacionales vinculadas a funcionarios venezolanos.

Redacción.