URVEX EMITE REMITIDO PÚBLICO AL PRESIDENTE DONALD TRUMP: “¡SALVEMOS A CITGO!”

Para Urvex, el único que puede salvar a CITGO es Donald Trump y su administración. Foto Tal Cual

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) emitió este lunes un remitido público dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en el que urge a su administración a intervenir de manera inmediata para detener el remate de CITGO Petroleum Corporation, activo considerado el patrimonio energético más valioso de Venezuela y de relevancia estratégica para los Estados Unidos.

URVEX explicó que esta comunicación pública surge luego de que dos correspondencias formales, enviadas al despacho del Presidente Trump los días 21 de agosto y 23 de septiembre, no recibieran respuesta.

La organización aclara que su intención es que la emergencia de la situación llegue directamente al Presidente, a través de él o de su equipo más cercano.

“No es un debate político: es la salvación del principal activo venezolano en el exterior”

En el comunicado, URVEX advierte que no se trata de un conflicto partidista, sino de la inminente pérdida de CITGO. La organización destaca que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware ha autorizado el remate de la empresa, una decisión que —según el documento— se sustenta en “tecnicismos jurídicos amañados” que favorecen a intereses opacos.

URVEX sostiene que esta situación confirma las advertencias realizadas desde agosto:

de no actuar inmediatamente, CITGO quedará en manos de capitales buitres y fondos investigados por presunto lavado de dinero, corrupción transnacional y vínculos con organizaciones del narcoterrorismo internacional.

Trump es “el único que puede detener el remate”

El remitido recuerda que fue el propio presidente Trump quien, durante su primera administración, reconoció a Juan Guaidó como Presidente Interino de Venezuela, y posteriormente autorizó a la OFAC (Office of Foreign Assets Control) a descongelar y transferir el control de CITGO al llamado Gobierno Interino.

Bajo ese esquema fueron reconocidos, entre otros: Carlos Vecchio, Horacio Medina, José Ignacio Hernández, Leopoldo López, Julio Borges, Dinorah Figuera.

URVEX señala que el resultado de esas decisiones es visible hoy: CITGO está a punto de perderse para siempre.

Por ello, la organización afirma con contundencia:

“El único que puede salvar a CITGO es usted y su administración. No existe otra vía ni otra autoridad capaz de detener este remate.”

URVEX exige medidas inmediatas. En el comunicado, URVEX solicita que el Presidente Trump:

Instruya a la OFAC para frenar y bloquear de inmediato el proceso de remate.

Ordene a la fiscal Pam Bondi iniciar una investigación exhaustiva sobre las irregularidades legales y administrativas que rodean a CITGO durante el gobierno interino y la actual administración ad hoc.

La organización recuerda que su misión es la defensa del patrimonio venezolano y la judicialización de los responsables del colapso institucional del país. Afirma estar plenamente consciente de la magnitud de la corrupción y el manejo irresponsable que ha rodeado a CITGO durante años.

“El tiempo se agota”

URVEX finaliza su remitido con una advertencia categórica: “Ciudadano Presidente, CITGO aún puede ser salvada, pero el tiempo se agota.”

Asimismo, expresa que coloca esta responsabilidad histórica en manos del presidente Trump y reafirma su total disposición para coordinar con él o con su administración cualquier acción necesaria para preservar CITGO.

“Confiamos en su capacidad patriótica para entender, como nosotros, que a CITGO HAY QUE SALVARLA.”