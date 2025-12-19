  • ESP
El presidente brasileño anuncia el veto a una ley que reduciría la condena del exmandatario y refuerza su papel diplomático frente a la crisis venezolana

Lula frena una ofensiva legislativa a favor de Bolsonaro y busca reposicionar a Brasil como mediador regional

Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que bloqueará cualquier intento de reducir la condena de Jair Bolsonaro y, al mismo tiempo, ofreció a Brasil como actor de equilibrio entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto de crecientes tensiones hemisféricas.

Lula intenta reposicionar a Brasil como un actor diplomático clave en la región. Foto France 24
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará el proyecto de ley impulsado por sectores conservadores del Congreso que buscaba reducir la condena de 27 años impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por delitos vinculados a la ruptura del orden constitucional tras las elecciones de 2022.

La declaración refuerza el mensaje de Lula de defensa institucional y del Estado de derecho, en momentos en que la polarización política sigue marcando la agenda interna brasileña. Desde el Palacio de Planalto, el mandatario fue tajante: “Nadie está por encima de la ley, independientemente del cargo que haya ocupado”.

En paralelo, Lula intenta reposicionar a Brasil como un actor diplomático clave en la región. El jefe de Estado manifestó su disposición a facilitar canales de diálogo entre Washington y Caracas, en medio del endurecimiento de la política estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro y del aumento de la tensión militar en el Caribe.

La estrategia brasileña apunta a recuperar influencia internacional, reforzar su liderazgo regional y proteger sus intereses económicos, especialmente en el marco de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, que Lula considera estratégicas para el futuro del bloque sudamericano.

