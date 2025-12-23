El puente roto: cómo el Gobierno español pierde influencia en Hispanoamérica mientras Europa mira hacia otro lado

Los constantes escándalos de corrupción que salpican al entorno del Gobierno, las investigaciones judiciales abiertas y la erosión institucional minan la credibilidad internacional de España.. AI

España ha sido durante décadas el principal nexo entre la Unión Europea e Hispanoamérica. Historia compartida, lengua común, redes empresariales y una diplomacia activa convirtieron a Madrid en un actor imprescindible en la relación transatlántica. Sin embargo, ese papel estratégico atraviesa hoy uno de sus momentos más frágiles, condicionado tanto por factores externos como por una profunda crisis política interna.

El estancamiento del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur es el ejemplo más evidente. Mientras países como Francia bloquean el tratado por presiones internas, España ha sido incapaz de ejercer un liderazgo real dentro de la Unión. El Gobierno español, alineado con una retórica progresista y climática, ha preferido el discurso a la negociación efectiva, sacrificando los intereses económicos nacionales en favor de una postura ideológica que apenas genera réditos concretos.

Las consecuencias son claras: empresas españolas —especialmente en sectores como la banca, la energía, las telecomunicaciones y las infraestructuras— operan en Hispanoamérica con mayor inseguridad jurídica y menor respaldo político. En paralelo, China y Estados Unidos avanzan sin complejos, ocupando el espacio que España y la UE dejan vacío.

A esta debilidad económica se suma el impacto migratorio. España continúa siendo la principal puerta de entrada de la migración hispanoamericana a Europa. Sin acuerdos sólidos de cooperación y desarrollo con los países de origen, la presión migratoria aumenta, tensionando el mercado laboral y los servicios públicos. El Gobierno presume de una política “humanista”, pero carece de una estrategia estructural que vincule inversión, estabilidad y control migratorio. El resultado es una gestión improvisada, más simbólica que eficaz.

En el plano diplomático, la situación es aún más preocupante. Hispanoamérica observa con creciente escepticismo a una España ensimismada en sus conflictos internos. Los constantes escándalos de corrupción que salpican al entorno del Gobierno, las investigaciones judiciales abiertas y la erosión institucional minan la credibilidad internacional del país. La diplomacia española habla de valores, pero proyecta debilidad.

La izquierda en el poder ha apostado por alianzas ideológicas con gobiernos hispanoamericanos afines, incluso cuando estos atraviesan crisis democráticas o económicas evidentes. Esta política de afinidades ha reducido el margen de maniobra de España y ha deteriorado su imagen como actor neutral y confiable, capaz de dialogar con todo el espectro político regional.

Mientras tanto, Europa avanza sin una estrategia clara hacia Hispanoamérica, y España —que debería liderarla— se limita a acompañar, sin fuerza ni iniciativa. El resultado es un país que pierde influencia, oportunidades económicas y capacidad de mediación internacional.