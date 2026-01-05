URVEX exige justicia por los crímenes del chavismo y apoya la denuncia de Manos Limpias ante EE. UU.

“No puede haber impunidad disfrazada de asilo”

El presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX), Luis Ortiz, expresó su pleno respaldo y adhesión a la denuncia presentada por el Sindicato Manos Limpias ante la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en la que se alerta sobre la protección en España de dos ex funcionarios del chavismo acusados de graves violaciones de derechos humanos.

“Esta denuncia es un paso necesario y urgente. No puede haber impunidad disfrazada de asilo político para quienes formaron parte del aparato represivo de la narcotiranía venezolana”, afirmó Ortiz.

Delitos graves bajo investigación

Ortiz recordó que Miguel Rodríguez Torres, exdirector del servicio de inteligencia venezolano, y Luisa Ortega Díaz, exfiscal general del régimen chavista, han sido señalados por su responsabilidad directa o indirecta en un entramado de torturas, detenciones arbitrarias, persecución política y criminalización sistemática de la disidencia.

El presidente de URVEX explicó que, durante la gestión de Rodríguez Torres se consolidó un sistema de represión institucionalizada, mientras que bajo la jefatura del Ministerio Público de Ortega Díaz se habría garantizado la impunidad de los cuerpos de seguridad involucrados en abusos contra civiles, estudiantes, activistas y opositores.

“Hablamos de estructuras de Estado utilizadas para sembrar terror, no de hechos aislados”, subrayó Ortiz.

Querella en la Audiencia Nacional

Ortiz destacó que estas denuncias no son meras declaraciones políticas, sino que se sustentan en acciones judiciales concretas. Recordó que URVEX y Manos Limpias actúan conjuntamente como impulsores de una querella en la Audiencia Nacional española contra ambos exfuncionarios.

“Desde hace años venimos documentando testimonios de víctimas, recopilando pruebas y activando los mecanismos legales disponibles en España y a nivel internacional”, explicó.

Una alianza sostenida en el tiempo

El presidente de URVEX puso en valor el trabajo conjunto y sostenido entre URVEX y el Sindicato Manos Limpias, una alianza que —según afirmó— se ha mantenido durante varios años con un objetivo claro: romper los círculos de impunidad del chavismo fuera de Venezuela.

“Manos Limpias ha sido un aliado firme y coherente en la defensa de las víctimas, en la lucha contra la corrupción transnacional y en la exigencia de responsabilidades penales a quienes destruyeron nuestras instituciones”, señaló.

Ambas organizaciones, añadió, comparten una visión común en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la dignidad de los pueblos, no solo de Venezuela, sino de todos aquellos países azotados por la corrupción, el crimen organizado y la captura criminal del Estado.

Llamado a Estados Unidos y a la comunidad internacional

URVEX considera clave que Estados Unidos tome conocimiento formal de estas denuncias y evalúe posibles acciones de cooperación judicial, sanciones o medidas diplomáticas, en consonancia con su política de persecución de redes criminales y violadores de derechos humanos.

“La justicia internacional no puede seguir mirando hacia otro lado mientras Europa se convierte en refugio de responsables del terror estatal”, advirtió Ortiz.

Compromiso con las víctimas

Finalmente, el presidente de URVEX reafirmó el compromiso de la organización con las víctimas de la narcotiranía venezolana, tanto dentro como fuera del país.

“Nuestra lucha es moral y jurídica. Seguiremos trabajando hasta que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación”, concluyó.