EE. UU. amenaza con excluir a ExxonMobil del negocio en Venezuela tras el colapso petrolero del chavismo

La advertencia de Donald Trump a ExxonMobil se produce en un momento histórico: por primera vez en casi tres décadas, los hidrocarburos venezolanos dejan de estar en manos del cartel político-militar que Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron como arma de control social, plataforma de financiación ilícita y caja negra del socialismo del siglo XXI.

Bajo el chavismo, PDVSA pasó de ser la segunda empresa petrolera mejor gestionada del mundo a convertirse en una ruina técnica y financiera. La producción cayó desde 3,2 millones de barriles diarios en 1998 hasta por debajo de los 700.000 barriles diarios en 2020, niveles comparables a países sin reservas estratégicas.

En 2023 —antes de la intervención estadounidense— la producción se estabilizó en torno a 720.000–780.000 barriles diarios, cifras absolutamente marginales para un país que posee las mayores reservas probadas del planeta: 303.800 millones de barriles, según la OPEP.

Trump marca quién entra y quién queda fuera

En este contexto, Trump afirmó que podría bloquear a ExxonMobil del ciclo de reconstrucción petrolera venezolano tras su negativa a comprometer inversiones y su calificación del país como “inviable”. El presidente replicó con contundencia: “Si Exxon no quiere invertir, hay muchas empresas que sí quieren hacerlo”.

La frase ha sido interpretada como un aviso a la gran industria: el reparto del petróleo venezolano no será automático ni corporativamente complaciente. Estados Unidos decidirá qué actores participan en función de intereses estratégicos y no sólo financieros.

PDVSA: el mayor colapso industrial de la historia energética moderna

El chavismo protagonizó lo que especialistas califican como el mayor colapso industrial de la historia del sector energético moderno:

+300.000 millones de barriles en reservas probadas (mayores que Arabia Saudita)

6 refinerías principales: Amuay, Cardón, Bajo Grande, Puerto La Cruz, El Palito y refinería de Curazao

capacidad instalada antes de Chávez: 1,3 millones de barriles/día refinación

capacidad operativa bajo Maduro (2019–2023): < 150.000 barriles/día

refinación colapsada: 8 accidentes mayores en 10 años

déficits internos: Venezuela se vio obligada a importar gasolina, un hecho inaudito para un país hiper-petrolero

El petróleo dejó de ser un motor de prosperidad para convertirse en mecanismo de sometimiento y racionamiento social: acceso al combustible, medicina, alimentos y transporte pasaron por la maquinaria clientelar del régimen.

La nueva variable: inversiones, tutela y transición

Las estimaciones de consultoras energéticas estadounidenses coinciden: para recuperar la industria venezolana se necesitan entre 80.000 y 120.000 millones de dólares, sólo en la primera fase.

La Casa Blanca ya mantuvo reuniones con petroleras norteamericanas y europeas (que no excluyen capital privado) para: levantar producción, reabrir refinerías, rehabilitar oleoductos, reactivar petroquímica, reintegrar Venezuela a mercados internacionales.

Si el plan bajo supervisión de EE. UU. avanza, Venezuela podría duplicar su producción en 24–36 meses y aproximarse a 1,6–1,8 millones de bpd en cinco años.

Dimensión geopolítica: neutralizar a China, Rusia e Irán

La exclusión potencial de ExxonMobil no es anecdótica. Forma parte de una ecuación más amplia:

EE. UU. recupera influencia hemisférica

Rusia, China e Irán pierden su enclave energético más importante en el continente

América Latina reconfigura su geografía política

Washington entiende que el petróleo venezolano es pivote geoestratégico en la transición energética global y, simultáneamente, instrumento para estabilizar precios internacionales.

Un giro histórico tras la narcotiranía

Tras 26 años de chavismo, el petróleo venezolano dejó de financiar una dictadura y una economía criminal y vuelve a insertarse en un proyecto occidental, regulado y supervisado, destinado a generar riqueza para una población sumida en la peor crisis migratoria de la historia latinoamericana (más de 9 millones de desplazados).

El desmontaje del aparato chavista no sólo es económico: es geopolítico, ético y jurídico.