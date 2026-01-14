El Grupo de Puebla rechaza la captura de Maduro y médicos venezolanas denuncian complicidad con 27 años de saqueo, hambre y colapso sanitario

La izquierda continental guarda luto por la captura del narcotirano; la diáspora venezolana guarda luto por millones de vidas destruidas.

El Grupo de Puebla volvió a intervenir en el debate continental tras la captura del narcotirano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. La organización condenó lo que denomina “violación de la soberanía venezolana” y “precedente peligroso para el derecho internacional”.

Según su vocero, Carlos Jiménez, la operación, “representa una agresión contra el jefe de Estado legítimo de un país soberano y una ruptura del orden jurídico internacional”. Para el Grupo de Puebla, el caso venezolano debe resolverse “por vías pacíficas” sin injerencia externa.

La respuesta desde el exilio: soberanía no es impunidad

Pero la réplica desde el exilio venezolano fue implacable. Dos médicos venezolanas que vivieron en primera línea el colapso sanitario del chavismo acusaron al bloque izquierdista de hipocresía y complicidad moral, recordando que durante casi 27 años se ignoraron violaciones masivas de derechos humanos, el derrumbe del sistema hospitalario, el hambre y la corrupción petrolera.

La Dra. Cynthia García, médico cirujano emigrada durante el colapso sanitario, cuestionó frontalmente la posición legalista del Grupo de Puebla:

“Nos hablan ahora de derecho internacional, pero durante décadas ignoraron el derecho a la vida de millones de venezolanos. El petróleo venezolano financió represión y corrupción, no hospitales ni vacunas. Mientras el chavismo saqueaba el país, la izquierda latinoamericana hacía silencio”.

Para García, la discusión no es jurídica sino moral: “¿Dónde estaban cuando los hospitales se quedaron sin anestesia, sin antibióticos, sin suturas y sin agua? ¿Dónde estaban cuando los médicos operábamos con linternas? Nunca hubo comunicados, nunca hubo indignación. Ahora sí les preocupa la soberanía porque capturaron al narcotirano”.

Por su parte la Dra. Erika Mota, médico forense y odontólogo, desmontó el argumento del Grupo de Puebla desde un enfoque forense:

“La soberanía no puede convertirse en licencia para matar a tu propio pueblo. Si el derecho internacional sirve para proteger dictadores pero no para proteger víctimas, entonces hay que revisarlo”.

Mota subrayó que la captura del narcotirano, Nicolás Maduro fue vivida como alivio por millones de venezolanos:

“Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro, quien utilizó todo el andamiaje del estado Venezolano para el tráfico de estupefacientes a través del Cartel de los Soles. Nosotros no pudimos hacerlo solos. Y mucho menos lo iban a intentar quienes guardaron silencio mientras nos hundíamos en la miseria y ahora salen en defensa del narcotirano”

Petróleo, hambre y humillación social

Las médicos recordaron que bajo el socialismo del siglo XXI el petróleo se convirtió en arma de control social: alimentos para quienes obedecían, miseria para los disidentes.

Mientras tanto, el país enfrentaba: desnutrición infantil, colapso hospitalario, reaparición de enfermedades erradicadas, apagones masivos, cortes de agua, persecución política, tortura y represión, deterioro ambiental y derrames petroleros. Una estructura de poder que utilizaba el hambre como mecanismo de control.

El dato incómodo que nadie en Puebla menciona

La destrucción provocada por el chavismo expulsó del país a más de 9 millones de venezolanos, la mayor diáspora de la historia latinoamericana y una de las mayores del planeta.

Ese éxodo forzado, sostienen las médicos venezolanas, es el verdadero referéndum histórico sobre la dictadura de Chávez y Maduro: nadie huye de un paraíso socialista; se huye de un país destruido.

Soberanía vs dignidad

El debate deja una pregunta abierta: ¿qué pesa más en el siglo XXI?

¿la soberanía del Estado o la dignidad de los pueblos?

Mientras el Grupo de Puebla invoca la soberanía para defender a Maduro, La Resistencia Venezolana en el Exilio invoca la dignidad para recordar lo que ellos vivieron: muertes, torturas, persecución, hambre, colapso, humillación y sobre todo mucho silencio internacional.