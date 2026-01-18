España cierra la puerta a víctimas de crímenes de lesa humanidad: el proceso se archiva antes de comenzar

El general chavista, Miguel Rodríguez Torres, creador del centro de torturas más cruel de la narcotiranía venezolana conocido como "La Tumba", vive en Madrid bajo la protección de Rodríguez Zapatero

El presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, Luis Ortiz, señaló que conviene dejar claro desde el inicio que esta resolución judicial de la Audiencia Nacional que archiva la querella contra los chavistas Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, no dice que los hechos denunciados sean falsos ni tampoco afirma que no existan crímenes graves, así como tampoco cuestiona que en Venezuela se hayan cometido crímenes de tortura y lesa humanidad, extremo que incluso reconoce como objeto de investigación internacional.

Lo que hace la Sala es algo distinto y mucho más grave desde una perspectiva democrática ya que cierra el procedimiento antes de investigar, apoyándose exclusivamente en argumentos formales y procesales, aseguró Ortiz. En términos simples, el mensaje es el siguiente: “No entro a valorar pruebas porque, procesalmente, este procedimiento no puede avanzar.” Esto es crucial, en opinión de Ortiz, porque no se trata de un juicio sobre la verdad, sino de una decisión que impide que el proceso exista.

Un archivo que elude el fondo y bloquea la investigación.

La Sala evita deliberadamente cualquier análisis de fondo toda vez que no examina los hechos denunciados, no contrasta los testimonios aportados y no practica diligencia alguna.

El archivo se produce antes de la investigación, no después. El razonamiento judicial se apoya en una interpretación restrictiva de la jurisdicción, la existencia de una investigación en la Corte Penal Internacional y una concepción puramente formal del proceso penal, pero en ningún momento se afirma que las denuncias carezcan de verosimilitud o gravedad.

Los testimonios aportados no se analizan

Durante el procedimiento se incorporaron testimonios de otras víctimas, que fueron aceptados como documentos, pero no valorados jurídicamente ni analizados en su contenido. Sobre este particular, explicó Ortiz, la Sala sostiene que dichos testimonios no generan personación válida, no modifican el relato de la querella, y no permiten construir un delito de lesa humanidad. Sin embargo, agregó, esta conclusión se alcanza sin examinar los testimonios, sin contrastarlos, y sin realizar la mínima actividad investigadora. Los documentos existen, pero se decide ignorarlos jurídicamente.

Se vulnera el artículo 24 de la Constitución Española

Para el presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, este modo de proceder vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Este derecho garantiza algo básico en un Estado de Derecho, como lo es el derecho a acceder a un juez, el derecho a que los hechos denunciados sean examinados, el derecho a una investigación mínima cuando se alegan crímenes graves.

Cerrar un procedimiento penal sin investigar, sin valorar pruebas y sin entrar en el fondo, supone convertir el proceso en una barrera formal que priva a las víctimas de cualquier respuesta judicial real, aseguró Ortiz.

España como santuario de responsables de graves delitos internacionales

Diversas voces críticas, entre ellas la del secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, han advertido reiteradamente del riesgo de que España se convierta en un refugio o santuario de responsables de graves delitos internacionales.

En este contexto, Ortiz señala que no solo Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de Chávez y Maduro y Miguel Rodríguez Torres, arquitecto del aparato represor de la narcotiranía venezolana y creador del más cruel centro de tortura venezolano conocido como “La Tumba”, residen en España sin rendir cuentas ante la justicia nacional, sino que existen otros casos similares de delincuentes que han venido a refugiarse en España bajo la protección del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el mayor cómplice de Chávez y Maduro.

Es por eso que coincidimos ciento por ciento con Miguel Bernard y alertamos a la población española para que no permitan que este hermoso país siga siendo el refugio o santuario de esos delincuentes venezolanos que encuentran protección de sus cómplices internacionales como Rodríguez Zapatero.

Cuando el problema no es la prueba, sino el proceso

Finalmente sobre la querella contra Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, el presidente de Urvex destacó que la Audiencia Nacional no absuelve, no investiga, no desmiente, simplemente no permite que el proceso exista. Y cuando el Derecho penal se repliega hasta ese punto, el resultado es inquietante: hay denuncias que no serán nunca examinadas por un juez, no por falta de gravedad, sino por una decisión formal previa. El problema ya no es si los hechos son ciertos o no, el problema es que no se permite comprobarlo.